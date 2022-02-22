18-летний Карлос Алькарас снялся для испанского Men’s Health

Испанский теннисист показал великолепную физическую форму

  • 22.02.2022 22:13
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18-летний Карлос Алькарас снялся для испанского Men’s Health
© Men’s Health

18-летний Карлос Алькарас станет героем мартовского выпуска испанской версии журнала Men’s Health.
 
В сети уже появились фотографии теннисиста с оголенным торсом.
 
Отметим, что Карлос с этой недели вошел в топ-20 мирового рейтинга. Из ныне играющих теннисистов он сделал это в самом юном возрасте.

Источник — Twitter

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