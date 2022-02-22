18-летний Карлос Алькарас снялся для испанского Men’s Health

18-летний Карлос Алькарас станет героем мартовского выпуска испанской версии журнала Men’s Health.
В сети уже появились фотографии теннисиста с оголенным торсом.
Отметим, что Карлос с этой недели вошел в топ-20 мирового рейтинга. Из ныне играющих теннисистов он сделал это в самом юном возрасте.
More from Alcaraz for Men's Health Spain. pic.twitter.com/JhG5gVNbe3— José Morgado (@josemorgado) February 22, 2022
Источник — Twitter
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