18-летний Карлос Алькарас снялся для испанского Men’s Health

18-летний Карлос Алькарас станет героем мартовского выпуска испанской версии журнала Men’s Health.



В сети уже появились фотографии теннисиста с оголенным торсом.



Отметим, что Карлос с этой недели вошел в топ-20 мирового рейтинга. Из ныне играющих теннисистов он сделал это в самом юном возрасте.

