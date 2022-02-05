Украина уступила в футзале, Усик дебютировал в футболе, в Пекине открыли ОИ

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за пятницу, 4 февраля.
1A. Сыграем за бронзу. Украина уступила России в полуфинале Евро
Подопечные Косенко допустили досадные ошибки и не реализовали свои моменты
1B. Большой камбек Португалии! Украина в матче за бронзу сыграет с Испанией
В полуфинале Евро Португалия после первого тайма проигрывала 2 мяча Испании
2A. ФОТО. Александр Усик дебютировал в футболе. Боксер сыграл за Полесье
Украинский боксер сыграл в футбол за профессиональную команду
2B. Полесье с дебютом Усика обыграло Верес
Команда Первой лиги оказалась сильнее
3A. В Пекине открылась зимняя Олимпиада-2022
Состоялась церемония открытия Игр
3B. Первый день Украины на зимней Олимпиаде-2022 в фотографиях
Стартовали зимние Олимпийские игры в Пекине
4A. Сильнейшего не выявили. Динамо сыграло вничью с Левски
За киевский клуб очередным голом отметился Буяльский
4B. Днепр-1 добыл победу в контрольном матче
Минимальная победа над соперником из Черногории
5A. Едва спаслись. Металлист вырвал победу над Черноморцем в серии пенальти
Харьковская команда избежала поражения благодаря голу Риаскоса в концовке второго тайма
5B. Снова неудача. Металлист 1925 потерпел третье поражение на сборе
Харьковчане проиграли три из четырех матчей
6. Роналду – аут. МЮ сенсационно выбыл из Кубка Англии в серии пенальти
«Мидлсбро» выиграл футбольную лотерею и вышел в 1/8 финала
7A. ОФИЦИАЛЬНО. УАФ разрешила Александрии дозаявить Калитвинцева
Экс-футболист «Десны» сможет играть за александрийскую команду во второй части сезона
7B. ОФИЦИАЛЬНО. Динамо отдало двух игроков в аренду Колосу
Денис Кузык и Евгений Исаенко арендованы клубом из Ковалевки
8A. Порвалась резинка. Стало известно, какую травму получил Яремчук
У форварда «Бенфики» диагностировано повреждение правого глазного яблока
8B. АДЛЕЙБА: «Мы были с Милевским на одном уровне, Алиев всю жизнь был трусом»
Бывший игрок «Динамо» – о том, почему у него не сложилась карьера
9. Трансферное окно в Бундеслиге: активность Вольфсбурга и молчание топов
Блогер Sport.ua Азамат Ибрагимов подводит итоги зимнего трансферного окна в Бундеслиге
10A. Пидручный, Джима и фристайлисты. Чего ждать от Украины на Играх в Пекине?
Обозреватель Sport.ua – о медальных надеждах Украины на Олимпийских Играх
10B. Олимпиада-2022. Чего ожидать от выступления украинских биатлонистов?
Денис Шаховец делится ожиданиями от биатлонного турнира на Олимпийских играх в Пекине
Источник — Sport.ua
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