Украина уступила в футзале, Усик дебютировал в футболе, в Пекине открыли ОИ

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за пятницу, 4 февраля.

1A. Сыграем за бронзу. Украина уступила России в полуфинале Евро

Подопечные Косенко допустили досадные ошибки и не реализовали свои моменты

1B. Большой камбек Португалии! Украина в матче за бронзу сыграет с Испанией

В полуфинале Евро Португалия после первого тайма проигрывала 2 мяча Испании

2A. ФОТО. Александр Усик дебютировал в футболе. Боксер сыграл за Полесье

Украинский боксер сыграл в футбол за профессиональную команду

2B. Полесье с дебютом Усика обыграло Верес

Команда Первой лиги оказалась сильнее

3A. В Пекине открылась зимняя Олимпиада-2022

Состоялась церемония открытия Игр

3B. Первый день Украины на зимней Олимпиаде-2022 в фотографиях

Стартовали зимние Олимпийские игры в Пекине

4A. Сильнейшего не выявили. Динамо сыграло вничью с Левски

За киевский клуб очередным голом отметился Буяльский

4B. Днепр-1 добыл победу в контрольном матче

Минимальная победа над соперником из Черногории

5A. Едва спаслись. Металлист вырвал победу над Черноморцем в серии пенальти

Харьковская команда избежала поражения благодаря голу Риаскоса в концовке второго тайма

5B. Снова неудача. Металлист 1925 потерпел третье поражение на сборе

Харьковчане проиграли три из четырех матчей

6. Роналду – аут. МЮ сенсационно выбыл из Кубка Англии в серии пенальти

«Мидлсбро» выиграл футбольную лотерею и вышел в 1/8 финала

7A. ОФИЦИАЛЬНО. УАФ разрешила Александрии дозаявить Калитвинцева

Экс-футболист «Десны» сможет играть за александрийскую команду во второй части сезона

7B. ОФИЦИАЛЬНО. Динамо отдало двух игроков в аренду Колосу

Денис Кузык и Евгений Исаенко арендованы клубом из Ковалевки

8A. Порвалась резинка. Стало известно, какую травму получил Яремчук

У форварда «Бенфики» диагностировано повреждение правого глазного яблока

8B. АДЛЕЙБА: «Мы были с Милевским на одном уровне, Алиев всю жизнь был трусом»

Бывший игрок «Динамо» – о том, почему у него не сложилась карьера

9. Трансферное окно в Бундеслиге: активность Вольфсбурга и молчание топов

Блогер Sport.ua Азамат Ибрагимов подводит итоги зимнего трансферного окна в Бундеслиге

10A. Пидручный, Джима и фристайлисты. Чего ждать от Украины на Играх в Пекине?

Обозреватель Sport.ua – о медальных надеждах Украины на Олимпийских Играх

10B. Олимпиада-2022. Чего ожидать от выступления украинских биатлонистов?

Денис Шаховец делится ожиданиями от биатлонного турнира на Олимпийских играх в Пекине