Порвалась резинка. Стало известно, какую травму получил Яремчук

У форварда «Бенфики» диагностировано повреждение правого глазного яблока

  • 05.02.2022 00:30
  • 1281 просмотр
  • 3 комментария
Порвалась резинка. Стало известно, какую травму получил Яремчук
© Getty Images/Global Images Ukraine

Стало известно, какую травму получил украинский форвард «Бенфики» Роман Яремчук.

Как оказалось, украинец травмировал глаз на тренировке, выполняя упражнения с резинкой для фитнеса.

Резинка неожиданно порвалась и ударила Яремчука в лицо. У Романа диагностировано повреждение правого глазного яблока.

Из-за травмы украинский форвард пропустил матч чемпионата Португалии против «Жил Висенте» (1:2).

Источник — Record.pt

(12 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    online
    romanchik.8409, 05.02.2022 02:06
    0
    Ну и заголовок)) Травму чего при порванной резинке он мог получить))
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    Kapitoshka, 05.02.2022 01:48
    0
    ABOBA, 05.02.2022 01:43
    Порвалась резинка
    А бодай тебе мати в кропиву висцяла!!!
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    online
    ABOBA, 05.02.2022 01:43
    -3
    Порвалась резинка
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