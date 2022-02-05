Порвалась резинка. Стало известно, какую травму получил Яремчук

Стало известно, какую травму получил украинский форвард «Бенфики» Роман Яремчук.
Как оказалось, украинец травмировал глаз на тренировке, выполняя упражнения с резинкой для фитнеса.
Резинка неожиданно порвалась и ударила Яремчука в лицо. У Романа диагностировано повреждение правого глазного яблока.
Из-за травмы украинский форвард пропустил матч чемпионата Португалии против «Жил Висенте» (1:2).
Источник — Record.pt
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.