АДЛЕЙБА: «Мы были с Милевским на одном уровне, Алиев всю жизнь был трусом»

Бывший игрок «Динамо» – о том, почему у него не сложилась карьера

  • 04.02.2022 12:52
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  • 5 комментариев
АДЛЕЙБА: «Мы были с Милевским на одном уровне, Алиев всю жизнь был трусом»
© Вырезка из газеты про Милевского, Адлейбу и Алиева

Бывший игрок киевского «Динамо» Денис Адлейба рассказал, почему так и не смог дебютировать в составе первой команды.
 
«Много нюансов. Мое мнение, как я видел эту ситуацию: конечно, мы все не без своих минусов или ошибок, но реально был такой человек, не буду называть имена и фамилии, однако этот человек очень сильно в меня не верил. Даже если хотел верить, то специально этого не делал. 
 
Я знал, что могу быть на уровне Милевского и Алиева в первой команде, а может и быть лучше. Просто херня всюду присутствует. Кого-то тащат, а кого-то нет. Я понимаю, что мы с Милевским действительно были на уровне.
 
В Алиева поверил Михайличенко, ну играл он, бил, но был трус трусом всю жизнь. Мог отдать передачу или ударить, если никто не мешает, а когда к нему приставили плотно игрока, то где Алиев, где эта шляпа? 
 
С Милевским у меня были очень хорошие отношения, понимание и отдельный эпизод моей жизни. С Артемом было понимание настолько, что даже немыслимо. Мы с ним столько красивых голов забили. Я ему показываю глазами, он понял и забегает, а я подсекаю мяч ‒ он забивает гол. Я сейчас не вижу таких голов, которые мы создавали с Милевским.
 
Сейчас говорят и пишут, что Алиев и Милевский сладкая парочка, самые лучшие друзья. Но когда они были друзьями? Ну играли ‒ и играли, бывало, что Тема его видеть не мог.
 
Это все просто расписали: «сладкая парочка», херня это все», – сказал Адлейба.

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Источник — FanDay

(39 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Cartman, 04.02.2022 13:23
    +1
    В 21 год закончил карьеру . Это кто ему мог мешать заиграть на уровне ?
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    online
    dadlismit, 04.02.2022 13:42
    0
    Денис Адлейба ... Кто эта легенда ?
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    zhyr, 04.02.2022 13:28
    0
    Зараз почнеться серіал)))
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    Юрий Карпенко, 04.02.2022 13:00
    0
    Боже яка цікава історія, просто не знаю що б я робив і як жив би без неї
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    Артем Дима футболист, 04.02.2022 13:20
    -2
    Наверно торчит на чём-то. Такое лепит, этот халявщик. Как присоска раньше был с тем несчастным пьяницей Милевским, пока у него бабки были.
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