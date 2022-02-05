Роналду – аут. МЮ сенсационно выбыл из Кубка Англии в серии пенальти

«Манчестер Юнайтед» сенсационно выбыл из Кубка Англии в серии пенальти, уступив «Мидлсбро» в матче 1/16 финала.
На 20-й минуте Криштиану Роналду не реализовал пенальти, пробив мимо ворот. На гол Джейдона Санчо ответил Мэтт Крукс.
При счете 1:1 были назначены овертаймы, а затем и серия пенальти. «Мидлсбро» выиграл футбольную лотерею и вышел в 1/8 финала Кубка Англии
Кубок Англии. 1/16 финала
Манчестер Юнайтед – Мидлсбро – 1:1 (пен. 7:8)
Голы: Санчо, 25 – Крукс, 64.
Манчестер Юнайтед: Хендерсон, Шоу, Магуайр, Варан (Джоунс, 91), Далот, Мактоминей, Погба (Фред, 82), Санчо (Мата, 100), Бруну Фернандеш, Рэшфорд (Эланга, 83), Криштиану Роналду.
Мидлсбро: Джо Ламли, Макнэйр, Фрай, Анферни Дейкстел, Тэйлор (Пелтиер, 92), Таверньер, Хоусон, Крукс (Пайеро, 79), Исаии Джонс (Бамба, 118), Балоган (Уотмор, 62), Шпорар (Конноли, 91).
Предупреждения: Погба, 42. Фред, 114 – Таверньер, 71.
Судья: Тэйлор (Англия).
Источник — Sport.ua
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