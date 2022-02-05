Ман Юнайтед
1 : 1
(7:8)
Мидлсбро
04.02.2022, FT   ТВ-трансляция: 

Роналду – аут. МЮ сенсационно выбыл из Кубка Англии в серии пенальти

«Мидлсбро» выиграл футбольную лотерею и вышел в 1/8 финала

  • 05.02.2022 00:56
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Роналду – аут. МЮ сенсационно выбыл из Кубка Англии в серии пенальти
© Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

«Манчестер Юнайтед» сенсационно выбыл из Кубка Англии в серии пенальти, уступив «Мидлсбро» в матче 1/16 финала.

На 20-й минуте Криштиану Роналду не реализовал пенальти, пробив мимо ворот. На гол Джейдона Санчо ответил Мэтт Крукс.

При счете 1:1 были назначены овертаймы, а затем и серия пенальти. «Мидлсбро» выиграл футбольную лотерею и вышел в 1/8 финала Кубка Англии

Кубок Англии. 1/16 финала

Манчестер Юнайтед – Мидлсбро – 1:1 (пен. 7:8)

Голы: Санчо, 25 – Крукс, 64.

Манчестер Юнайтед: Хендерсон, Шоу, Магуайр, Варан (Джоунс, 91), Далот, Мактоминей, Погба (Фред, 82), Санчо (Мата, 100), Бруну Фернандеш, Рэшфорд (Эланга, 83), Криштиану Роналду.

Мидлсбро: Джо Ламли, Макнэйр, Фрай, Анферни Дейкстел, Тэйлор (Пелтиер, 92), Таверньер, Хоусон, Крукс (Пайеро, 79), Исаии Джонс (Бамба, 118), Балоган (Уотмор, 62), Шпорар (Конноли, 91).

Предупреждения: Погба, 42. Фред, 114 – Таверньер, 71.

Судья: Тэйлор (Англия).

Источник — Sport.ua

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