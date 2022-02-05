«Манчестер Юнайтед» сенсационно выбыл из Кубка Англии в серии пенальти, уступив «Мидлсбро» в матче 1/16 финала.
На 20-й минуте Криштиану Роналду не реализовал пенальти, пробив мимо ворот. На гол Джейдона Санчо ответил Мэтт Крукс.
При счете 1:1 были назначены овертаймы, а затем и серия пенальти. «Мидлсбро» выиграл футбольную лотерею и вышел в 1/8 финала Кубка Англии
Кубок Англии. 1/16 финала
Манчестер Юнайтед – Мидлсбро – 1:1 (пен. 7:8)
Голы: Санчо, 25 – Крукс, 64.
События матча
|64'
|ГОЛ ! Мяч забил Мэтти Крукс (Мидлсбро).
|25'
|ГОЛ ! Мяч забил Джейдон Санчо (Ман Юнайтед).
Источник — Sport.ua
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