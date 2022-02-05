Ман Юнайтед

«Манчестер Юнайтед» сенсационно выбыл из Кубка Англии в серии пенальти, уступив «Мидлсбро» в матче 1/16 финала.

На 20-й минуте Криштиану Роналду не реализовал пенальти, пробив мимо ворот. На гол Джейдона Санчо ответил Мэтт Крукс.

При счете 1:1 были назначены овертаймы, а затем и серия пенальти. «Мидлсбро» выиграл футбольную лотерею и вышел в 1/8 финала Кубка Англии

Кубок Англии. 1/16 финала

Манчестер Юнайтед – Мидлсбро – 1:1 (пен. 7:8)

Голы: Санчо, 25 – Крукс, 64.