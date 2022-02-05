Ман Юнайтед
-6 : -6
(7:8)
Мидлсбро
04.02.2022, FT   ТВ-трансляция: 

Ман Юнайтед – Мидлсбро – 1:1 (пен 7:8). Фиаско в Кубке. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 1/16 финала Кубка Англии

  • 05.02.2022 07:49
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Ман Юнайтед – Мидлсбро – 1:1 (пен 7:8). Фиаско в Кубке. Видео голов и обзор
© Getty Images/Global Images Ukraine

«Манчестер Юнайтед» сенсационно выбыл из Кубка Англии в серии пенальти, уступив «Мидлсбро» в матче 1/16 финала.

На 20-й минуте Криштиану Роналду не реализовал пенальти, пробив мимо ворот. На гол Джейдона Санчо ответил Мэтт Крукс.

При счете 1:1 были назначены овертаймы, а затем и серия пенальти. «Мидлсбро» выиграл футбольную лотерею и вышел в 1/8 финала Кубка Англии

Кубок Англии. 1/16 финала

Манчестер Юнайтед – Мидлсбро – 1:1 (пен. 7:8)

Голы: Санчо, 25 – Крукс, 64.

События матча
64' ГОЛ ! Мяч забил Мэтти Крукс (Мидлсбро).
25' ГОЛ ! Мяч забил Джейдон Санчо (Ман Юнайтед).

Источник — Sport.ua

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