В пятницу, 4 февраля, в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд» состоится матч 1/16 финала Кубка Англии по футболу, в котором сыграют «Манчестер Юнайтед» и «Мидлсбро». Стартовый свисток рефери Энтони Тейлора из Вайсеншэйва прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Манчестер Юнайтед



Небольшая пауза в клубных состязаниях по всей Европе сопровождала последние недели января, однако команды постепенно будут возвращаться в привычный игровой ритм. Не все при этом сумеют сходу погрузиться в баталии национальных первенств, так как календарь подготовил им достаточно интересные вызовы в виде противостояний в кубковом турнире. «Манчестер Юнайтед» остается одной из команд, которая еще не распрощалась со своими шансами на победу в Кубке Англии, поэтому немецкий специалист Ральф Рангник сохраняет надежды привести свою команду хотя бы к одной крупной победе в этом сезоне.

«Красные дьяволы» начали данный турнир стадией ранее, когда с трудом одолели бирмингемскую «Астон Виллу» на своем поле (1:0). Удачный жребий помог «Юнайтед» не покидать родную арену и в следующем раунде, поэтому поддержка болельщиков будет играть им на руку. Стоит отметить, что стены «Олд Траффорд» в этом сезоне не особо отыгрывают свою роль в успехах коллектива Рангника, а с командами средней руки у местного коллектива регулярно случаются неприятные истории. Как, например, свежее в памяти поражение от «Вулверхэмптона» (0:1) уже в первом матче в 2022 году.

Мидлсбро



Коллектив из графства Норт-Йоркшир в начале XXI века был добротным середняком национального первенства, однако его регулярное присутствие в «элите» английского футбола прекратилось в сезоне-2008/09. После этого, болельщики, которые не уделяют особое внимание Чемпионшипу, могли вспомнить о существовании «Боро» лишь в сезоне-2016/17, который так и остается единственным за последнее время, когда команда вновь пробилась в АПЛ. Единственный внушительный исторический успех за это время – победа в Кубке английской лиги-2003/04 – так и остается единственным трофеем в зале славы «смогги».

Под руководством Криса Уайлдера «Мидлсбро» делает осторожные шаги в зону борьбы за места в Премьер-лиге на следующий сезон, однако команда при этом не забывает и о борьбе за национальный кубок. Стоит отметить, что борьба эта получается достаточно трудоемкой, так как, несмотря на аналогичный путь из одного раунда (победа над «Мансфилд Таун» со счетом 3:2), коллективу из Норт-Йоркшира пришлось серьезно постараться над выходом в следующий этап. Очевидно, что предстоящая игра будет большой проверкой для представителя Чемпионшипа, поэтому и готовиться к выезду «Боро» будет ответственно.

Ориентировочные составы



«Манчестер Юнайтед»: де Хеа – Шоу, Варан, Линделеф, Далот – Мактоминей, Фред – Эланга, Фернандеш – Рашфорд, Санчо.

«Мидлсбро»: Ламли – Фрай, Макнейр, Дийкстил – Тейлор, Крукс, Хоусон, Тавернье, Джонс – Шпорар, Коннолли.

Прогноз на противостояние



Мы считаем, в предстоящем поединке футболистам гостей не удастся нас удивить. Нашей ставкой будет позиция – Фора. «Манчестер Сити» (-2) с коэффициентом 1.88 по линии Parimatch.

4 февраля, пятница