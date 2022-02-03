Манчестер Юнайтед – Мидлсбро. Прогноз и анонс на матч Кубка Англии

Рангник все еще сохраняет шансы на трофей во главе нового клуба

  • 03.02.2022 15:08
  • 221 просмотр
  • 0 комментариев
Манчестер Юнайтед – Мидлсбро. Прогноз и анонс на матч Кубка Англии
© Getty Images/Global Images Ukraine

В пятницу, 4 февраля, в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд» состоится матч 1/16 финала Кубка Англии по футболу, в котором сыграют «Манчестер Юнайтед» и «Мидлсбро». Стартовый свисток рефери Энтони Тейлора из Вайсеншэйва прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Манчестер Юнайтед


Небольшая пауза в клубных состязаниях по всей Европе сопровождала последние недели января, однако команды постепенно будут возвращаться в привычный игровой ритм. Не все при этом сумеют сходу погрузиться в баталии национальных первенств, так как календарь подготовил им достаточно интересные вызовы в виде противостояний в кубковом турнире. «Манчестер Юнайтед» остается одной из команд, которая еще не распрощалась со своими шансами на победу в Кубке Англии, поэтому немецкий специалист Ральф Рангник сохраняет надежды привести свою команду хотя бы к одной крупной победе в этом сезоне.

«Красные дьяволы» начали данный турнир стадией ранее, когда с трудом одолели бирмингемскую «Астон Виллу» на своем поле (1:0). Удачный жребий помог «Юнайтед» не покидать родную арену и в следующем раунде, поэтому поддержка болельщиков будет играть им на руку. Стоит отметить, что стены «Олд Траффорд» в этом сезоне не особо отыгрывают свою роль в успехах коллектива Рангника, а с командами средней руки у местного коллектива регулярно случаются неприятные истории. Как, например, свежее в памяти поражение от «Вулверхэмптона» (0:1) уже в первом матче в 2022 году. 

Мидлсбро


Коллектив из графства Норт-Йоркшир в начале XXI века был добротным середняком национального первенства, однако его регулярное присутствие в «элите» английского футбола прекратилось в сезоне-2008/09. После этого, болельщики, которые не уделяют особое внимание Чемпионшипу, могли вспомнить о существовании «Боро» лишь в сезоне-2016/17, который так и остается единственным за последнее время, когда команда вновь пробилась в АПЛ. Единственный внушительный исторический успех за это время – победа в Кубке английской лиги-2003/04 – так и остается единственным трофеем в зале славы «смогги».

Под руководством Криса Уайлдера «Мидлсбро» делает осторожные шаги в зону борьбы за места в Премьер-лиге на следующий сезон, однако команда при этом не забывает и о борьбе за национальный кубок. Стоит отметить, что борьба эта получается достаточно трудоемкой, так как, несмотря на аналогичный путь из одного раунда (победа над «Мансфилд Таун» со счетом 3:2), коллективу из Норт-Йоркшира пришлось серьезно постараться над выходом в следующий этап. Очевидно, что предстоящая игра будет большой проверкой для представителя Чемпионшипа, поэтому и готовиться к выезду «Боро» будет ответственно.

Ориентировочные составы


«Манчестер Юнайтед»: де Хеа – Шоу, Варан, Линделеф, Далот – Мактоминей, Фред – Эланга, Фернандеш – Рашфорд, Санчо.

«Мидлсбро»: Ламли – Фрай, Макнейр, Дийкстил – Тейлор, Крукс, Хоусон, Тавернье, Джонс – Шпорар, Коннолли.

Прогноз на противостояние


Мы считаем, в предстоящем поединке футболистам гостей не удастся нас удивить. Нашей ставкой будет позиция – Фора. «Манчестер Сити» (-2) с коэффициентом 1.88 по линии Parimatch.

4 февраля, пятница

«Манчестер Юнайтед» – «Мидлсбро»
Манчестер. «Олд Траффорд». 22:00
Прямая ТВ-трансляция – телеканал Setanta Sports+ и видеосервисы MEGOGO и Oll.tv
Арбитр: Энтони Тейлор (Вайсеншэйв, Англия)
Прогноз Sport.ua – 2:0
Parimatch  
Сделать ставку Зробити ставку

Александр Снитко, Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности