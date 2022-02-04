ОФИЦИАЛЬНО: УАФ разрешила Александрии дозаявить Калитвинцева

Украинская ассоциация футбола дала разрешение «Александрии» заявить 29-летнего украинского экс-полузащитника «Десны» Владислава Калитвинцева на вторую часть сезона 2021/2022.

«Согласно выписке из протокола заседания Комитета по вопросам статуса и трансферов футболистов УАФ в порядке п. 1.8 и п. 2 статьи 31 Регламента УАФ по статусу и трансферу футболистов разрешена регистрация и заявка футболиста Калитвинцева В.Ю за ФК «Александрия» на соревнование Украинской Прем Лиги сезона 2021/2022.

Контракт с Владиславом рассчитан на 2,5 года — до 31 мая 2024 года», — говорится в официальном заявлении «Александрии».

Ранее «Десна» пыталась оспорить переход Калитвинцева, несмотря на финансовую задолженность перед игроком.