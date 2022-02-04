ОФИЦИАЛЬНО: УАФ разрешила Александрии дозаявить Калитвинцева

Экс-футболист «Десны» сможет играть за александрийскую команду во второй части сезона

  • 04.02.2022 22:19
  • 984 просмотра
  • 3 комментария
ОФИЦИАЛЬНО: УАФ разрешила Александрии дозаявить Калитвинцева
© ФК Александрия. Владислав Калитвинцев

Украинская ассоциация футбола дала разрешение «Александрии» заявить 29-летнего украинского экс-полузащитника «Десны» Владислава Калитвинцева на вторую часть сезона 2021/2022.

«Согласно выписке из протокола заседания Комитета по вопросам статуса и трансферов футболистов УАФ в порядке п. 1.8 и п. 2 статьи 31 Регламента УАФ по статусу и трансферу футболистов разрешена регистрация и заявка футболиста Калитвинцева В.Ю за ФК «Александрия» на соревнование Украинской Прем Лиги сезона 2021/2022.

Контракт с Владиславом рассчитан на 2,5 года — до 31 мая 2024 года», — говорится в официальном заявлении «Александрии».

Ранее «Десна» пыталась оспорить переход Калитвинцева, несмотря на финансовую задолженность перед игроком.

Источник — ФК Александрия

(4 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    BekXan, 04.02.2022 22:46
    +2
    Президенту Десны не просто дали ляща ,а под сраку ногой в догонку.Обломилась халява.Людям нада платить свои заработаные деньги ,а не включать дурачка типа они их не забирают.
    Ссылка
    online
    icebeer, 04.02.2022 22:56
    0
    В Лозанну
    Ссылка
    Alex Wel, 04.02.2022 22:54
    -1
    Чернигов город не плохой но пора на законное место в пердив.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности