Президент Десны: «Мы не можем насильно заставить игрока получить зарплату»

Владимир Левин рассказал о ситуации с Владиславом Калитвинцевым

  • 25.01.2022 16:45
  • 2190 просмотров
  • 4 комментария
Президент Десны: «Мы не можем насильно заставить игрока получить зарплату»
© Facebook. Владимир Левин

Президент «Десны» Владимир Левин рассказал о том, как продвигается дело касательно нашумевшего перехода футболиста Владислава Калитвинцева в «Александрию».

«Десна» подала документы в Палату споров. Такой же пакет был отправлен в «Александрию» и Калитвинцеву. Думаю, что в ближайшее время будет рассмотрение данной ситуации, и игрок вернется в клуб. Все могут совершить какие-то технические ошибки. Думаю, что этот вопрос решится между клубами. Это не есть большая проблема.

Больше здесь вопрос к футболисту. Почему он поехал подписывать контракт с другой командой, если у него было действующее соглашение с нами? У нас выплачена декабрьская заработная плата всей команде. Просто люди получается сами не хотят брать деньги.  Мы не можем футболиста насильно заставить получить зарплату. Он должен вернуться в клуб, начать играть и получить свои деньги», — сказал Левин.

Источник — Футбол 1/2/3

(19 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    No name
    online
    No name, 25.01.2022 16:56
    +6
    Выплачена после того как он подал на разрыв контракта?
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    BekXan
    BekXan, 25.01.2022 17:26
    +3
    Мудень ты президент Десны!
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    Sasha_Kup
    online
    Sasha_Kup, 25.01.2022 17:36
    +1
    Ага, комментарии на лохов рассчитаны)))) не долго клюб протянет..Жаль тренера - хороший тренер.
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    aleks19826
    online
    aleks19826, 25.01.2022 17:19
    +1
    No name, 25.01.2022 16:56
    Выплачена после того как он подал на разрыв контракта?
    Ну а как по другому??? Когда запахло жаренным и бабки появились и все просто в десне за...сь. ситуация знакомая
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