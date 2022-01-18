ЛЕВИН: «Калитвинцев не прибыл на тренировку и на связь не​​​​​​ выходил​»

Президент «Десны»​​​​​​​ рассказал о ситуации вокруг экс-футболиста команды

  • 18.01.2022 06:15
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  • 1 комментарий
ЛЕВИН: «Калитвинцев не прибыл на тренировку и на связь не​​​​​​ выходил​»
© ФК Десна. Владислав Калитвинцев

Президент черниговской «Десны» Владимир Левин рассказал о ситуации вокруг экс-футболиста команды Владислава Калитвинцева, переход которого в «Александрию» черниговский клуб считает неправомерным, а также высказался о трансферном бане команды от УЕФА:

«Сегодня у нас была первая тренировка после Нового года. Все игроки вышли на эту тренировку. Мы ожидали приезд Калитвинцева, но его, к сожалению, не было. С нами на связь он также не выходил. Мы надеемся, что футбол является первостепенным для любого игрока.

В правила футбола входит выполнение контракта, подписанного с командой. Надеемся, что он выйдет, появится в команде и доиграет вторую часть сезона. Мы очень на него рассчитываем. «Десна» будет проводить тренировочный сбор в Турции. Он уже оплачен, в том числе и за Калитвинцева. Поэтому команда «Десна» ждет его у себя.

Селекция уже подобрала группу футболистов, которые нам необходимы, в том числе и по аренде. Но сейчас мы решаем вопрос с трансферным баном. Если мы сейчас его не решим, то каждый игрок будет на счету. 

Представители футболиста Константины Димы не выходили с нами на связь. Ни адвокат, ни агент. Нужно просто желание самого игрока урегулировать этот вопрос. Уже есть решение УЕФА, по которому футбольный клуб «Десна» должен выплатить заработную плату за следующие пять лет. Поскольку у нас была неуплата всего за три месяца, мы думаем, что урегулируем этот вопрос более лояльно, чем со штрафом на 5 лет, который нам выставили».

Источник — Футбол 1/2/3

(7 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Trollface
    online
    Trollface, 18.01.2022 07:08
    0
    Три месяца человеку не платили и ждут, что он будет играть.
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