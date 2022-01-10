На Десну наложен трансферный бан. Дима не играл, но хочет заоблачные суммы

Спортивный директор ​​​​​​Вадим Мельник подтвердил, что на клуб наложены санкции

  • 10.01.2022 21:47
  • 6708 просмотров
  • 16 комментариев
На Десну наложен трансферный бан. Дима не играл, но хочет заоблачные суммы
© ФК Десна Чернигов. Константин Дима

Спортивный директор черниговской «Десны» Вадим Мельник подтвердил информацию, что клуб получил трансферный бан за долги по заработной плате перед 22-летним румынским защитником Константином Димой, который пробыл в Чернигове 5 месяцев и сыграл за команду ровно 1 минуту:

«По состоянию на сегодняшний день на «Десну» действительно наложен трансферный бан, который запрещает ей регистрировать новых футболистов. Это официальная информация, мы ее не скрываем. Если нам удастся решить этот вопрос, запрет будет снят, а мы сможем подписывать новичков. Сейчас идут переговоры. Между кем? Между всеми заинтересованными сторонами. Пока мы не можем найти точку соприкосновения. Клуб хочет одно, футболист – другое. Все стороны ищут правильный для себя выход из сложившегося положения. Надеемся, что удастся найти решение, которое устроит всех.

Когда наступит ясность? Может быть, сегодня, может быть, завтра, а, может быть, никогда. На данный момент идут переговоры. Это все, что я могу сказать. Говорить о том, что для нашего клуба все решится благополучно, будет неправильно, как и о том, что ситуация не изменится в лучшую сторону. Я думаю, все решится. Когда – это другой вопрос.

Как сильно повлиял запрет на трансферы? Трансферный бан не означает, что клуб находится на грани исчезновения, как об этом поспешили написать некоторые СМИ. Клуб в чем-то не прав, но и футболист не прав. Константин Дима вообще не играл, а хочет получить какие-то заоблачные суммы. Три месяца побыл в команде – выставили бан. Так наказывать «Десну» тоже неправильно.

Понятно, что мы хотим закрыть этот вопрос в ближайшее время, но пока не договорились. Находимся в стадии переговоров. Трансферное окно большое. Все стороны заинтересованы в том, чтобы быстрее с этим разобраться, но пока не можем найти точки соприкосновения. То, что хочет футболист, нас не устраивает. То, что мы предлагаем, ему не подходит.

Федерация говорит решать вопрос с футболистом. Если игрок даст добро и заберет свой иск против нас… Пока разговариваем. Нельзя сказать, что мы чего-то боимся. Хотим быстрее закрыть этот вопрос и брать новых футболистов, возможно, проводить омоложение состава. Но это все будет потом.

Я не считаю, что самая большая проблема в нашем футболе ‒ это «Десна» Чернигов, о которой сейчас едва ли не все сайты пишут в плохом ключе. Такое впечатление, что в украинском футболе больше ничего не происходит. Мол, у всех все здорово, а у нас трансферный бан.

«Десна» всегда будет конкурентоспособной, потому что тренер и команда остаются. Да, я не скрываю, что у нас, как и в любом другом клубе, есть проблемы, но, я надеюсь, все будет нормально. На сегодня самый болезненный вопрос – трансферный бан, который мешает нам подписывать новых игроков. Не скажу, что нам нужны какие-то дорогостоящие футболисты, но усиление всегда необходимо.

Официально покинули «Десну» Тотовицкий, Будковский, Арвеладзе. У них закончились контракты. Мы предложили им продлить соглашения, но они не согласились сделать это на наших условиях. Аренда Болбата тоже подошла к концу. Он вернулся в «Шахтер». Может, он не сильно хотел остаться, но и мы продлевать ее на прежних условиях не особо хотели».

Источник — FanDay

(6 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Ya-Legenda
    Ya-Legenda, 10.01.2022 22:19 (изменен)
    +16
    Да по делам Десне, они футболиста нашли, они согласились на его условия, а играл или нет, это уже не его проблема! Скауты Десны видели же его игру, в форме он или нет, сами виновны, а условия контракта надо выполнять.
    P.S. Вон Женя Коноплянка, на банке постоянно сидит в Шахте, а деньги капают, и не маленькие!
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    PFCLviv
    PFCLviv, 10.01.2022 22:03
    +14
    І шо шо не грав?! Умови договору треба виконувати... Привикли кидаловом займатись!
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    turist86
    turist86, 10.01.2022 22:45
    +12
    Менеджери Десни бездарні. Хто купує легіонера для того, щоб він відіграв ОДНУ хвилину (це при тому що команда не гранд з високою конкуренцією).
    Найкращі гравці йдуть безкоштовно. Хоча продаж лише одного гравця компенсував би невдалий трансфер.
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    Aleks Maydan
    Aleks Maydan, 10.01.2022 22:08
    +8
    "Я не вважаю, що найбільша проблема у нашому футболі – це «Десна» Чернігів"-це що означає,що всі клуби най...ють футболістів,а трансферний бан наложили чомусь на "Десну"?...Логіка прикольна.А щоб просто розрахуватись згідно контракту так не виходить?Це такі реалії нашого футболу.
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    Tasha19
    online
    Tasha19, 10.01.2022 22:51
    +4
    Михайло Кудієнко, 10.01.2022 22:44
    Цікаво звідки так сума,не могла бути в нього зарплата 400 тисяч доларів за пів року,
    Судячи зі всього там така сума не за 5 місяців, а мала бути за весь термін контракту.
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    Михайло Кудієнко
    Михайло Кудієнко, 10.01.2022 22:44 (изменен)
    +4
    Цікаво звідки так сума,не могла бути в нього зарплата 400 тисяч доларів за пів року,
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    fedd1979
    fedd1979, 10.01.2022 23:39 (изменен)
    +3
    Хі-хі ))) Згадую рідну "Волинь". Як би це не вважалося несправедливим (а неналежне ставлення до своєї роботи, вважаю, має каратися), але контракт є контракт. В Європі купа мільйонних футболістів, які не грають, а отрмиують захмарні зарплати, що поробиш... Питання в іншому: нащо підписувати мотлох з серйозними контрактами, а потім чухатися?
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    BekXan
    BekXan, 11.01.2022 00:19
    +2
    Kapitoshka, 11.01.2022 00:13
    Шось не пригадую вякому році у нас чемпіонаті було без зникнення клубу, чи клубних проблем вселенського маштабу
    Это проблема нашего футбола.Игрушки в руках их владельцев и основа неумение управлять клубом в целом без менеджеров.Те что на местах вчера картоху на базаре продавали.Итог плачевен по финансам неумение реально их распределять и итог по трансферам.Єто 90% проблем нашего футбола во всех лигах.
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    adidas77
    online
    adidas77, 11.01.2022 00:27
    +1
    По моему Десна это сделала намерено, что бы была официальная отмазка никого не подписывать...
    Это уже полная ж..па!
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    BekXan
    BekXan, 11.01.2022 00:15
    +1
    Играл не играл есть контракт.Остальное это видение тренера и т.д.Так что платите.
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    Kapitoshka
    Kapitoshka, 11.01.2022 00:13
    +1
    Шось не пригадую вякому році у нас чемпіонаті було без зникнення клубу, чи клубних проблем вселенського маштабу
    Ссылка
    shoko
    online
    shoko, 11.01.2022 00:11
    +1
    Контракт и цивилизованный футбольный менеджмент? неее..не слышали
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    vittroy
    online
    vittroy, 11.01.2022 02:45
    0
    adidas77, 11.01.2022 00:27
    По моему Десна это сделала намерено, что бы была официальная отмазка никого не подписывать...
    Это уже полная ж..па!
    мені здається, що клубу Хана...... гравці біжать з клубу....купити нікого не можуть....Що далі? Там хоч своя академія якась є?
    Ссылка
    Vsegda_Za_Metall (Finland)
    online
    Vsegda_Za_Metall (Finland), 11.01.2022 02:45
    0
    BekXan, 11.01.2022 00:19
    Это проблема нашего футбола.Игрушки в руках их владельцев и основа неумение управлять клубом в целом без менеджеров.Те что на местах вчера картоху на базаре продавали.Итог плачевен по финансам неумение реально их распределять и итог по трансферам.Єто 90% проблем нашего футбола во всех лигах.
    Содержание футбольного клуба в Украине априори не может быть прибыльным. Доходов нет, а копейки с продажи билетов и телетрансляций не покрывают расходы. Поэтому наш футбол остаётся игрушкой олигархов. И менеджмент хоть и играет роль, но далеко не определяющую. Есть у хозяина деньги на клуб - клуб существует, нет - значит исчезает.
    Уровень жизни в Украине просто не тот. Кто захочет платить за трансляцию УПЛ по 19,90 евро в месяц или за билеты на матч 50-70 евро? Единицы!
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    Igorrr
    online
    Igorrr, 11.01.2022 00:42
    0
    PFCLviv, 10.01.2022 22:03
    І шо шо не грав?! Умови договору треба виконувати... Привикли кидаловом займатись!
    что ты там знаешь, проблемы у клуба были и в прошлом сезоне, не вяка если не знаешь, клуб на вздох и выдох отыграл сезон
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    Igorrr
    online
    Igorrr, 11.01.2022 00:39 (изменен)
    0
    adidas77, 11.01.2022 00:27
    По моему Десна это сделала намерено, что бы была официальная отмазка никого не подписывать...
    Это уже полная ж..па!
    думаю что проблемы куда больше, жаль что клуб никому не нужен ни кто не хочет влаживать бабло, хотя клуб держит свою рамку, жаль
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