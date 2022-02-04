Трансферное окно в Бундеслиге: активность Вольфсбурга и молчание топов

Трансферное окно в Европе закрылось в ночь с 31 января на 1 февраля. На протяжении всего месяца клубы пытались приобрести необходимых футболистов или скинуть лишний балласт. Здесь вы могли прочитать о топ-трансферах в Европе. В этом же материале мы более детально остановимся на трансферах в Бундеслиге. Чтобы было проще, разделим трансферы на три категории: трансферы на вход, трансферы на выход и внутренние переходы.

Общая статистика

В целом, немецкие клубы провели не самую активную трансферную кампанию, в общей сумме потратив всего 61 млн евро. По показателю расходов Бундеслига уступила не только АПЛ и Ла Лиге, но и МЛС (65 млн), Лиге 1 (69 млн) и РПЛ (72 млн). Самым активным игроком на трансферном рынке стал «Вольфсбург», потратив на покупку троих футболистов практически 22 млн евро. Самым дорогим приобретением отметился скромный «Аугсбург», выложивший за 18-летнего американца Пепи 16 миллионов евро.

Клубы из немецкого чемпионата также работали с трансферами на выход. Подобными переходами, которые в первую очередь отразились на бюджете, снова отличилась команда Флориана Кофельда. «Вольфсбург» без проблем принял предложение «Бернли» о покупке Ваута Вегхорста за 14 млн евро.

В общей сложности, в Бундеслиге были осуществлены 108 переходов, значительную часть которых составили арендные соглашения.

Трансферы на вход

Йонас Винд, 12 млн евро

из «Копенгагена» в «Вольфсбург»

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Потерю лучшего бомбардира клуба за последние 3 года «Вольфсбург» компенсировал приобретением 22-летнего датчанина Йонаса Винда за 12 млн евро. Пожалуй, ярче всего игру форварда описал спортивный директор клуба: «Йонас обладает очень хорошей техникой, находит решения в узком пространстве, обладает хорошей игрой головой и здорово работает на команду».

Винд, забивший 11 голов в 27 матчах за «Копенгаген» в этом сезоне, подписал с «волками» контракт до 2026 года и может дебютировать уже 6 февраля, в поединке против «Гройтер Фюрта». Винд также имеет опыт выступления за сборную Дании, сыграв 12 матчей и забив 4 гола. В целом, с покупкой Йонаса «Вольфсбург» ничем не рискует, так как игрок все еще не достиг своего пикового возраста и может здорово комбинировать с Нмечой и другим подписанием «Вольфсбурга», о котором речь пойдет позже.

Сердар Азмун, 4 млн евро

Из «Зенита» в «Байер 04»

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Без шума и слухов «Байер» потенциально оформил лучшую сделку по цене и качеству, выиграв борьбу за Сердара Азмуна. Иранцем интересовались многие клубы из Франции и Италии, среди претендентов упоминались «Лион», «Ювентус» и другие. Изначально Сердар должен был перейти в «Байер» летом в качестве свободного агента. Но все же клубы смогли договориться о досрочном выкупе контракта за символические 4 млн евро.

За последние годы иранец стал действительно важным игроком для российского чемпионата. Особенно его роль стала ключевой в «Зените», где Сердар становился лучшим бомбардиром в сезоне 2019/20 с 17 голами, а также завоевал шесть внутренних кубков. Хорошо, что Азмун перешел в «Байер» зимой - иранец получит время на адаптацию под игровую модель «фармацевтов», и может стать заменой для Патрика Шика, если его летом продадут.

Андраш Шефер, 1 млн евро

Из «ДАК 1904» в «Унион Берлин»

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Венгр Андраш Шефер, который стал одним из открытий Евро-2020 в группе смерти против Португалии, Германии и Франции, возвращается в топ-чемпионат. В свои 22 года Андраш успел сменить 5 клубов, с переменным успехом выступая за «Дженоа» и «Кьево». Теперь Шефер пополняет венгерскую диаспору в Бундеслиге, будучи в одном списке с Собослаи, Гулачи и Шаллаи.

Переход из словацкого «ДАК 1904» оформлен всего за 1 млн евро. Можно не сомневаться в том, что Шефер впишется в игровую схему Урса Фишера в расстановке 3-5-2. Потенциально у «Униона» образуется невероятно мощная связка в центре, которую составят Гриша Премель, Хедира и Шефер. Венгр уже вовсю тренируется с новым коллективом и будет готов дебютировать в ближайшее время.



Рикардо Пепи, 16 млн евро

Из «Далласа» в «Аугсбург»

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Рекордным подписанием зимнего трансферного в Германии стал переход 18-летнего американца Рикардо Пепи за 16 млн евро. Выбор клуба не самый очевидный со стороны представителей молодого таланта - «Аугсбург» стоит на пороге вылета из Бундеслиги.

Пепи придется пройти сложный путь развития в составе одного из аутсайдеров чемпионата, вдали от дома. Чтобы описать игру Пепи, можно привести три фактора его игры – классное завершение, сочетание скорости с дриблингом и большие объемы прессинг-действий. Имея подобные характеристики, Пепи обладает всем необходимым, чтобы пройти быструю адаптацию в Бундеслиге.

Трансферы на выход

Из списка трансферов на выход примечательнее всего переходы Дениса Закарии (из «Боруссии» М в «Ювентус») и Ваута Вегхорста (из «Вольфсбурга» в «Бернли»). В то же время, в Бундеслиге произошли несколько громких арендных переходов, повлекшие за собой смены чемпионата. В данный перечень можно отнести трансферы Мориба (из «РБ Лейпцига» в «Валенсию»), Пентека (из «Герты» в «Фиорентину») и Джошуа Гилавоги (из «Вольфсбурга» в «Бордо»). Но среди трансферов на выход есть несколько переходов, которые стоит обсудить.

Ваут Вегхорст, 14 млн евро

Из «Вольфсбурга» в «Бернли»

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Переход рослого нидерландца стал неожиданным трансфером для Бундеслиги. Скромный «Бернли» за относительно небольшие деньги урвал качественного бомбардира, который без особых проблем заменит Криса Вуда. К тому же, Вегхорст намного разностороннее англичанина, который продолжит карьеру в «Ньюкасле». «Бернли» провернул выгодную сделку, продав Вуда за 30 млн, и за половину от той суммы выкупив игрока, который за 3 сезона в «Вольфсбурге» забил около 60 голов во всех турнирах.

Правда, кампания 2021/2022 складывается неудачным образом как для Вегхорста, так и для его бывшего клуба. До сих пор Ваут отметился лишь 6 голами в чемпионате. Можно только аплодировать тому, как «Бернли» сыграл на опережение и молниеносно заменил ушедшего игрока.

Денис Закария, 8.60 млн евро

Из «Боруссии» М в «Ювентус»

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Помимо «Бернли», также можно поздравить «Ювентус» с прекрасным приобретением в лице Дениса Закарии. 25-летний швейцарец достался «Старой Синьоре» всего за 8.60 млн евро. Все из-за контракта Дениса, который заканчивается летом 2022 года. Предметный интерес Закарии оказывали несколько клубов из АПЛ и «Бавария». Однако в попытках сэкономить клубы решили дождаться лета. «Ювентус» же срочно нуждался в укреплении центра полузащиты с уходом Бентанкура и частыми травмами Артура, что сподвигло Аньелли выложить необходимую сумму.

На протяжении последних пяти лет Денис оставался выбором номер один в центре полузащиты для «Боруссии» М. Единственным препятствием, которое может помешать Денису раскрыться в Италии, является его форма после травмы в 2020 году. Из-за нее Закария сыграл всего 23 матча в сезоне 2019/20 и был вынужден пропустить треть чемпионата. В пиковой форме футболист мог покрывать большие зоны в центре поля за счет физических данных. Сможет ли он вернуть былую форму - этот вопрос остается открытым.

Кшиштоф Пентек, аренда

Из «Герты» в «Фиорентину»

Джордан Торунарига, аренда

Из «Герты» в «Гент»

Getty Images/Global Images Ukraine. Джордан Торунарига

Переходы этих двух футболистов хотелось бы упомянуть вместе, так как оба покидают «Герту» по арендному соглашению до окончаниея сезона.

Переход Пентека из «Милана» в «Герту» за 24 млн евро себя не оправдал. Практически за 3 года пребывания в Берлине поляк смог отличиться лишь 12 раз в 56 играх в рамках Бундеслиги. С приходом Йоветича и наличием Бельфодиля и Зельке, «Герта» без особых сожалений отпустила игрока туда, где он в свое время заявил о себе.

Если смена клуба Пентеком несет в себе здравый смысл, то вот переход центрального защитника Торунариги никак не укладывается в голове. С одной стороны, Джордан никогда не был основным защитником «Герты» вследствие молодого возраста, но когда выходил на поле, смотрелся ничем не хуже по сравнению с партнерами по обороне. Особенно хороший матч Торунарига провел совсем недавно, в победной игре против «Дортмунда», где немец не давал шансов для Эрлинга Холанда. Лишь приход Марка Оливера Кемпфа мог убедить руководителей «Герты», в частности Бобича, дать зеленый свет на аренду защитника в «Гент».

Трансферы между клубами Бундеслиги

Макс Крузе, 3 млн евро

Из «Унион Берлин» в «Вольфсбург»

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Макс Крузе уже восьмой раз в своей карьере меняет клубы, согласившись в 33-летнем возрасте перейти из «Униона» в «Вольфсбург». Пожалуй, искать игровые причины в этом переходе не имеет смысла. После года, проведенного в «Фенербахче», возрастного форварда в 2020 году решил подписать «Унион», где Крузе отыграл полтора сезона. Все это время Макс был незаменимым игроком в команде Урса Фишера, проведя 45 матчей во всех турнирах и набрав 30 очков по системе «гол+пас».

Есть ли иные причины смены клуба, занимающего 4 строчку и претендующего на европейские места, на кризисный клуб с 21 очками после 20 туров, судить сложно. В тоже время, как сообщают немецкие источники, мотивом смены места работы могла быть финансовая составляющая. Предположительно, Крузе будет зарабатывать по контракту с «волками» 3.8 млн евро, что превышает его прежнюю зарплату в 2.5 раз.

Что касается игровых качеств Крузе, то немец все еще мастеровитый игрок, который реанимировал свою карьеру под руководством Фишера. Крузе все еще хорош в ударах по воротам головой, передачах мяча вразрез, умении удерживать мяч и, наконец, нацеленности на ворота соперника. Можно не сомневаться, что до конца своего контракта Крузе может здорово помочь в атакующей игре «Вольфсбурга».

Марк Оливер Кемпф, 500 тыс евро

Из «Штутгарта» в «Герту»

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Марк Оливер Кемпф, видимо, не захотел покорять высоты второй Бундеслиги еще раз, поэтому предпочел перейти в «Герту». Контракт 27-летнего немца со «Штутгартом» также истекал летом этого года, поэтому «Герте» не пришлось платить существенную сумму за его переход. Даже несмотря на битву за выживание во второй части сезона, которую команде Матераццо нужно будет проходить, «Штутгарт» не стал удерживать одного из своих качественных защитников. В начале сезона Кемпф составлял тройку центральных защитников вместе с Мавропаносом и Антоном. Однако травма подколенного сухожилия вынудила Кемпфа пропустить значительную часть матчей с 10 по 20 тур. За это время позицию немца занял молодой японец Хироки Ито.

Учитывая физическое состояние футболиста, «Герта» может пожалеть о переходе Торунариги в «Гент». Плюс, Кемпфу придется перестраиваться на игру с двумя центральными защитниками, так как новый тренер «Герты» Тайфун Когут предпочитает играть по схеме 4-4-2.

Марвин Фридрих 5.50 млн

Из «Униона» в «Боруссию» М

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Полученные деньги за Дениса Закарию были тут же перенаправлены в красную часть Берлина, чтобы заполучить основного центрдефа «Униона» - Марвина Фридриха. Фридриху всего 26 лет и в тройке защиты «Боруссии» он должен добавить уверенности и надежности. Фридрих был основным выбором Урса Фишера в центре защиты вместе с Кнохе и Баумгартлем. Специалист ценил футболиста за его дисциплинированность, игру в воздухе и длинные передачи со своей половины поля. Однако можно не сомневаться в том, что Фишер быстро найдет замену Марвину.

«Боруссия» М, в свою очередь, получает классное усиление в центр поля. На горизонте маячит скорый уход главной фигуры в защите Гинтера, поэтому покупка Фридриха - своевременный и дальновидный ход.