Шахтер продал игрока в Локо, Миколенко уехал в АПЛ, Шевченко снова проиграл

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за пятницу, 17 декабря.

1A. ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер продал Мампасси в Локомотив Москва

Защитник продолжит карьеру в России

1B. МАМПАССИ: «Несмотря на переезд в Россию, я готов выступать за Украину»

Украинский защитник «Локомотива» пока не собирается менять гражданство

2A. Источник: Миколенко проходит медосмотр в Эвертоне

Переход защитника «Динамо» в АПЛ все ближе

2B. Миколенко подпишет с Эвертоном контракт на 5 лет

«Эвертон» будет платить сумму трансфера в рассрочку

2C. Источник: Динамо после Миколенко готово продавать других лидеров

Руководство хочет и дальше зарабатывать на трансферах

3A. Орлы заклевали грифонов. Дженоа уступил Лацио в Риме

Команда Андрея Шевченко избежала разгрома, забив гол престижа

3B. Что ни делает, не идут дела. Шевченко установил печальный антирекорд

Украинец стал первым тренером «Дженоа», который в 6 матчах не смог выиграть

3C. Андрей ШЕВЧЕНКО: «Команда просто рассыпается при первой же ошибке»

«Дженоа» проиграл «Лацио», украинский тренер установил клубный антирекорд

4. Самый дорогой игрок в истории Шахтера хочет вернуться в Бразилию

Бернарду не нравится в ОАЭ

5. Вместе с Бразилией и Аргентиной. Топ-сборные пополнят Лигу наций

Сразу 10 латиноамериканских сборных готовы присоединиться к Лиге наций

6A. Снова минимальное поражение. Сборная Украины уступила Франции

Команда Вадима Шахрайчука проиграла французам

6B. ЧМ по хоккею. Украина U-20 пропустила 8 шайб от Словении

Команде не удалось развить успех после победы над Францией

7. Анси-2021. Йоханнес Бё выиграл спринт, два украинца закрыли все мишени

Лучший биатлонист последних лет одержал первую победу в сезоне

8A. Браун – хороший соперник для Бетербиева. В этом бою может быть любой исход

Лев Кравцив считает, что обидчик Александра Гвоздика может проиграть

8B. Чисора идет мстить. Дерек хочет взять реванш за спорный проигрыш Паркеру

Теперь британец обещает не отпустить соперника

9A. Сиренко против Руденко – бой одних из главных супертяжей Украины

Лев Кравцив – о поединке украинских супертяжей, который состоится в субботу в Броварах

9B. Чаниев – хороший соперник для Беринчика. Опасный, но Денису он по зубам

Иса даст часть известности, которой так не хватает

10A. Наши соперники в Лиге наций: Шотландия, Ирландия и Армения – жить можно

Sport.ua кратко представляет соперников сборной Украины по группе Лиги наций

10B. Деньги: во благо или во вред. Крутые виражи карьеры Оскара, экс-героя Челси

Он сделал свой выбор. Впрочем, мог ли тот оказаться иным?