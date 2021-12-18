Что ни делает, не идут дела. Шевченко установил печальный антирекорд

Украинский тренер Андрей Шевченко установил печальный антирекорд, проиграв гостевой матч команде «Лацио» (1:3) в Серии A.

Шевченко стал первым тренером «Дженоа», который в дебютных шести матчах чемпионата не смог выиграть. Команда украинского тренера в 6 матчах имеет 1 ничью и 5 поражений.

В 1995 году Джузеппе Маркьоро стартовал с 3 поражений и 2 ничьих в первых пяти матчах. В 2012 году Луиджи Дельнери потерпел 5 поражений. Но затем оба тренера выиграли свои шестые матчи, чего не удалось сейчас Андрею Шевченко.

Правда, у Шевченко есть победа с «Дженоа» над »Салернитаной» (1:0) в 1/16 финала Кубке Италии.

Дженоа с Шевченко в Серии A:

0:2 Рома

0:0 Удинезе

0:3 Милан

0:2 Ювентус

1:3 Сампдория

1:3 Лацио

Итого: 1 ничья, 5 побед, мячи: 2–13

ВИДЕО. Лацио – Дженоа – 3:1. Очередное поражение Шевченко. Видео голов и обзор