Что ни делает, не идут дела. Шевченко установил печальный антирекорд

Украинец стал первым тренером «Дженоа», который в 6 матчах не смог выиграть

  • 18.12.2021 01:17
  • 508 просмотров
  • 2 комментария
Что ни делает, не идут дела. Шевченко установил печальный антирекорд
© Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Шевченко

Украинский тренер Андрей Шевченко установил печальный антирекорд, проиграв гостевой матч команде «Лацио» (1:3) в Серии A.

Шевченко стал первым тренером «Дженоа», который в дебютных шести матчах чемпионата не смог выиграть. Команда украинского тренера в 6 матчах имеет 1 ничью и 5 поражений.

В 1995 году Джузеппе Маркьоро стартовал с 3 поражений и 2 ничьих в первых пяти матчах. В 2012 году Луиджи Дельнери потерпел 5 поражений. Но затем оба тренера выиграли свои шестые матчи, чего не удалось сейчас Андрею Шевченко.

Правда, у Шевченко есть победа с «Дженоа» над »Салернитаной» (1:0) в 1/16 финала Кубке Италии.

Дженоа с Шевченко в Серии A:

  • 0:2 Рома
  • 0:0 Удинезе
  • 0:3 Милан
  • 0:2 Ювентус
  • 1:3 Сампдория
  • 1:3 Лацио

Итого: 1 ничья, 5 побед, мячи: 2–13

ВИДЕО. Лацио – Дженоа – 3:1. Очередное поражение Шевченко. Видео голов и обзор

Источник — Sport.ua

(6 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Analitik_s_divana
    online
    Analitik_s_divana, 18.12.2021 01:52
    0
    Serhii P., 18.12.2021 01:23
    Ше одна поразка і до побачення Шева
    Бред. Шеву брали как строителя нового проекта клуба, а не кризис менеджера. До конца первого круга и начала трансферного окна не уберут точно.
    Ссылка
    Serhii P.
    Serhii P., 18.12.2021 01:23
    -2
    Ше одна поразка і до побачення Шева
    Ссылка
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