18-й тур
Лацио
3 : 1
Дженоа
17.12.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Лацио – Дженоа – 3:1. Очередное поражение Шевченко. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 18-го тура Серии A

  • 17.12.2021 22:05
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Лацио – Дженоа – 3:1. Очередное поражение Шевченко. Видео голов и обзор
© Getty Images/Global Images Ukraine. Шевченко и Сарри

18-й тур чемпионата Италии начался с матча команды Андрея Шевченко.

«Дженоа» проиграл в Риме «Лацио» (1:3). Шевченко потерпел 5-е поражение в 6 встречах Серии A.

Лацио – Дженоа – 3:1. Очередное поражение Шевченко. Видео голов и обзор

События матча
86' ГОЛ ! Мяч забил Филиппо Мелегони (Дженоа).
81' ГОЛ ! Мяч забил Маттиа Дзакканьи (Лацио).
75' ГОЛ ! Мяч забил Франческо Ачерби (Лацио).
36' ГОЛ ! Мяч забил Педро Родригес (Лацио).

Источник — Sport.ua

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