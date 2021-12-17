18-й тур чемпионата Италии начался с матча команды Андрея Шевченко.
«Дженоа» проиграл в Риме «Лацио» (1:3). Шевченко потерпел 5-е поражение в 6 встречах Серии A.
- Sport.ua провел текстовую онлайн-трансляцию матча
Лацио – Дженоа – 3:1. Очередное поражение Шевченко. Видео голов и обзор
События матча
|86'
|ГОЛ ! Мяч забил Филиппо Мелегони (Дженоа).
|81'
|ГОЛ ! Мяч забил Маттиа Дзакканьи (Лацио).
|75'
|ГОЛ ! Мяч забил Франческо Ачерби (Лацио).
|36'
|ГОЛ ! Мяч забил Педро Родригес (Лацио).
Источник — Sport.ua
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