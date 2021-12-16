18-й тур
Лацио
0 : 0
Дженоа
17.12.2021 19:30   ТВ-трансляция: 

Лацио – Дженоа. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 18 тура итальянской Серии А

  • 16.12.2021 23:35
  • 75 просмотров
  • 0 комментариев
Лацио – Дженоа. Текстовая трансляция матча
© Getty Images/Global Images Ukraine

В пятницу, 17 декабря, состоится поединок 18 тура итальянской Серии А, в котором будут играть римский «Лацио» и «Дженоа». Игра пройдет в Риме (Италия) на поле «Стадио Олимпико», начало – в 19:30.

Конечно, украинским болельщикам этот матч интересен благодаря персоне главного тренера «Дженоа». Команда украинца Шевченко продолжает свою серию поединков с итальянскими грандами. После матчей с «Ромой», «Миланом» и «Ювентусом» настал черед сыграть с «Лацио». Хорошо, что эти поединки разбавляются играми с менее статусными коллективами – и если генуэзское дерби было проиграно «Сампдории» (1:3), то недавно Андрей Николаевич одержал свою первую победу в качестве тренера на клубном уровне, обыграв «Салернитану» в 1/16 Кубка Италии (1:0). «Лацио» за последние пять матчей проиграл трижды, поэтому изо всех сил будет стараться начать победную серию в этом поединке, ведь в крайнем туре уступил на выезде «Сассуоло».

Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Лацио» – «Дженоа».

Favbet  
Сделать ставку Зробити ставку
Parimatch  
Сделать ставку Зробити ставку
1xBet  
Сделать ставку Зробити ставку

Источник — Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности