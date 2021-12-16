В пятницу, 17 декабря, состоится поединок 18 тура итальянской Серии А, в котором будут играть римский «Лацио» и «Дженоа». Игра пройдет в Риме (Италия) на поле «Стадио Олимпико», начало – в 19:30.

Конечно, украинским болельщикам этот матч интересен благодаря персоне главного тренера «Дженоа». Команда украинца Шевченко продолжает свою серию поединков с итальянскими грандами. После матчей с «Ромой», «Миланом» и «Ювентусом» настал черед сыграть с «Лацио». Хорошо, что эти поединки разбавляются играми с менее статусными коллективами – и если генуэзское дерби было проиграно «Сампдории» (1:3), то недавно Андрей Николаевич одержал свою первую победу в качестве тренера на клубном уровне, обыграв «Салернитану» в 1/16 Кубка Италии (1:0). «Лацио» за последние пять матчей проиграл трижды, поэтому изо всех сил будет стараться начать победную серию в этом поединке, ведь в крайнем туре уступил на выезде «Сассуоло».

Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Лацио» – «Дженоа».