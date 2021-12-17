Лацио — Дженоа. Прогноз на матч Младена Бартуловича

Специалист поделился ожиданиями от поединка 18-го тура итальянской Серии А

  • 17.12.2021 10:08
  • 185 просмотров
  • 0 комментариев
Лацио — Дженоа. Прогноз на матч Младена Бартуловича
© Getty Images/Global Images Ukraine

Капитан «Ингульца» Младен Бартулович сделал прогноз на матч 18-го тура итальянской Серии А «Лацио» – «Дженоа».

«В предыдущем матче Серии А «Лацио» проиграл «Сассуоло» (1:2). В свою очередь, «Дженоа» в генуэзском дерби уступил «Сампдории» со счетом 1:3. Но затем команда Шевченко в рамках Кубка Италии победила «Салернитану» со счетом 1:0. Это была первая победа украинского тренера в качестве наставника генуэзцев.

102 раза играли между собой эти команды. Статистика, можно сказать, равная. Лациале выиграли 38 матчей, «грифоны» праздновали успех в 37 поединках, еще 27 матчей были сыграны вничью.

Это будет еще одно очередное тяжелое испытание для команды Шевченко. Генуэзцам предстоит сыграть на выезде с «Лацио». Будет очень непросто «Дженоа». Думаю, добиться положительного результата «грифонам» будет сложно. Но давайте поставим на то, что, возможно, «Дженоа» сыграет вничью в матче с «Лацио» после позитивного результата в Кубке Италии, когда в поединке с «Салернитаной» Шевченко добился первой победы со своей командой», - сказал Бартулович.

Матч «Лацио» – «Дженоа» состоится 17-го декабря. Начало встречи в 19:30.

Младен Бартулович  — известный хорватский футболист, капитан «Ингульца». Большую часть карьеры играл в Украине. Бартулович защищал цвета «Днепра», «Кривбасса», «Арсенала» Киев, «Ворсклы», «Карпат» и «Волыни». Также 34-летний хавбек поиграл за хорватский «Хайдук» и польский «Медзь».

Данный прогноз является мнением эксперта и не гарантирует выигрыша в букмекерской конторе.

Младен Бартулович, Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности