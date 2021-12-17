Лацио — Дженоа. Прогноз на матч Младена Бартуловича

Капитан «Ингульца» Младен Бартулович сделал прогноз на матч 18-го тура итальянской Серии А «Лацио» – «Дженоа».

«В предыдущем матче Серии А «Лацио» проиграл «Сассуоло» (1:2). В свою очередь, «Дженоа» в генуэзском дерби уступил «Сампдории» со счетом 1:3. Но затем команда Шевченко в рамках Кубка Италии победила «Салернитану» со счетом 1:0. Это была первая победа украинского тренера в качестве наставника генуэзцев.

102 раза играли между собой эти команды. Статистика, можно сказать, равная. Лациале выиграли 38 матчей, «грифоны» праздновали успех в 37 поединках, еще 27 матчей были сыграны вничью.

Это будет еще одно очередное тяжелое испытание для команды Шевченко. Генуэзцам предстоит сыграть на выезде с «Лацио». Будет очень непросто «Дженоа». Думаю, добиться положительного результата «грифонам» будет сложно. Но давайте поставим на то, что, возможно, «Дженоа» сыграет вничью в матче с «Лацио» после позитивного результата в Кубке Италии, когда в поединке с «Салернитаной» Шевченко добился первой победы со своей командой», - сказал Бартулович.

Матч «Лацио» – «Дженоа» состоится 17-го декабря. Начало встречи в 19:30.

Младен Бартулович — известный хорватский футболист, капитан «Ингульца». Большую часть карьеры играл в Украине. Бартулович защищал цвета «Днепра», «Кривбасса», «Арсенала» Киев, «Ворсклы», «Карпат» и «Волыни». Также 34-летний хавбек поиграл за хорватский «Хайдук» и польский «Медзь».