Андрей ШЕВЧЕНКО: «Команда просто рассыпается при первой же ошибке»

18-й тур чемпионата Италии начался с матча команды Андрея Шевченко – «Дженоа» проиграл в Риме «Лацио» (1:3).
Украинский тренер потерпел 5-е поражение в 6 встречах Серии A, установив клубный антирекорд. После игры Шевченко рассказал в интервью DAZN:
«Я недоволен результатом. Единственный позитив в этот вечер – это забитый мяч. Мы пытались сыграть в свою игру, но их первый гол случился из-за нашей ошибки. Команда попыталась отреагировать во втором тайме, но мы могли лучше воспользоваться шансами.
Команда просто рассыпается при первой же ошибке. Мы старались действовать более активно, создавая многообещающие ситуации. Нам нужно много работать, надо избегать индивидуальных ошибок, очень редко мы играем как команда. Мы упорно работаем, и нам просто не хватает уверенности. Но я уверен, что придут и хорошие результаты».
|86'
|ГОЛ ! Мяч забил Филиппо Мелегони (Дженоа).
|81'
|ГОЛ ! Мяч забил Маттиа Дзакканьи (Лацио).
|75'
|ГОЛ ! Мяч забил Франческо Ачерби (Лацио).
|36'
|ГОЛ ! Мяч забил Педро Родригес (Лацио).
Источник — Football-Italia
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