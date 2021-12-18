18-й тур
Лацио
3 : 1
Дженоа
17.12.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Андрей ШЕВЧЕНКО: «Команда просто рассыпается при первой же ошибке»

«Дженоа» проиграл «Лацио», украинский тренер установил клубный антирекорд

  • 18.12.2021 02:15
  • 267 просмотров
  • 2 комментария
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Команда просто рассыпается при первой же ошибке»
© ФК Дженоа. Андрей Шевченко

18-й тур чемпионата Италии начался с матча команды Андрея Шевченко – «Дженоа» проиграл в Риме «Лацио» (1:3).

Украинский тренер потерпел 5-е поражение в 6 встречах Серии A, установив клубный антирекорд. После игры Шевченко рассказал в интервью DAZN:

«Я недоволен результатом. Единственный позитив в этот вечер – это забитый мяч. Мы пытались сыграть в свою игру, но их первый гол случился из-за нашей ошибки. Команда попыталась отреагировать во втором тайме, но мы могли лучше воспользоваться шансами.

Команда просто рассыпается при первой же ошибке. Мы старались действовать более активно, создавая многообещающие ситуации. Нам нужно много работать, надо избегать индивидуальных ошибок, очень редко мы играем как команда. Мы упорно работаем, и нам просто не хватает уверенности. Но я уверен, что придут и хорошие результаты».

События матча
86' ГОЛ ! Мяч забил Филиппо Мелегони (Дженоа).
81' ГОЛ ! Мяч забил Маттиа Дзакканьи (Лацио).
75' ГОЛ ! Мяч забил Франческо Ачерби (Лацио).
36' ГОЛ ! Мяч забил Педро Родригес (Лацио).

Источник — Football-Italia

(2 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Stanislav Matusevych
    Stanislav Matusevych, 18.12.2021 02:48 (изменен)
    +2
    Так і хочеться спитати гігатренера, хто в цьому винуватий, але немає сенсу. Ясно ж, що не він. Його - то тільки успіхи, у невдачах Рафік нєвіновєн, ми це вже зрозуміли по збірній.
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    Игорь Левченко
    Игорь Левченко, 18.12.2021 02:32
    0
    Прийдут, конечно, результаты, но это будет уже другая история и не с тобой во главе.
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