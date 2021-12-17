Орлы заклевали грифонов. Дженоа уступил Лацио в Риме

К матчу подопечные Шевченко подходили с ужасающей серией – 14 матчей без побед в чемпионате. «Лацио» находился в турнирной таблице выше, поэтому очевидным было преимущество именно римской команды.

Однако первый тайм внушил некоторые надежды для украинских болельщиков. «Грифоны» довольно прилично играли в центре поля, выделялся Портанова, проводивший первый матч в основе за «Дженоа». Но ни нападение, ни защита не поддержали – первые ничего не могли сделать спереди (первый удар по воротам «Лацио» стал заметным событием в матче), а вторые ужасно играли у своих ворот.

На совести защитников все три пропущенных гола – сначала Гильоне и Васкес так играли в пас, что позволили Фелипе Андерсону вывести на удар Педро (вообще, культура приема мяча, культура паса в «Дженоа» – тихий ужас), тогда тот же Васкес не удержал Ачерби после углового, а в конце матча Дзаканьи, как стоящего, на скорости обогнал Сабелли (который, кстати, вышел на замену) и реализовал выход один на один.

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После этого «лациале» расслабились и позволили сопернику забить гол престижа – отличился Мелегони.

Пятнадцать матчей без побед для команды. Шесть матчей без побед лично для Андрея Шевченко. В клубе отчаянно ждут трансферного окна, потому что с данными игроками нечего делать в Серии А. А в следующем туре «Дженоа» ждет злая ​​после вылета из Лиги чемпионов «Аталанта»...

Чемпионат Италии. 18 тур.

«Лацио» - «Дженоа» - 3:1.

Педро, 36, Ачерби, 75, Дзаканьи, 81 - Мелегони, 86.

Гильоне, 30, Васкес, 60, Портанова, 73.

«Лацио»: Стракоша - Хюсай (Раду, 63), Луис Фелипе Рамос (Габаррон, 84), Ачерби, Марушич - Милинкович-Савич, Катальди (Лейва, 74), Башич (Луис Альберто, 63) - Фелипе Андерсон (Мурики, 84), Педро, Дзаканьи.

«Дженоа»: Сиригу - Вайнсхосден (Бираски, 46), Васкес, Кришито - Портанова (Мелегони, 82), Гильоне (Сабелли, 60), Стураро (Эрнани, 46), Бадель, Камбьязо - Дестро, Пандев (Экубан, 60).

Арбитр: Лука Пайретто.

«Стадио Олимпико» (Рим, Италия).

ЛАЦИО - ДЖЕНОА. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА