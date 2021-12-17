18-й тур
Лацио
3 : 1
Дженоа
17.12.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Орлы заклевали грифонов. Дженоа уступил Лацио в Риме

Команда Андрея Шевченко избежала разгрома, забив гол престижа

  • 17.12.2021 21:24
  • 2438 просмотров
  • 11 комментариев
Орлы заклевали грифонов. Дженоа уступил Лацио в Риме
© Getty Images/Global Images Ukraine

К матчу подопечные Шевченко подходили с ужасающей серией – 14 матчей без побед в чемпионате. «Лацио» находился в турнирной таблице выше, поэтому очевидным было преимущество именно римской команды.

Однако первый тайм внушил некоторые надежды для украинских болельщиков. «Грифоны» довольно прилично играли в центре поля, выделялся Портанова, проводивший первый матч в основе за «Дженоа». Но ни нападение, ни защита не поддержали – первые ничего не могли сделать спереди (первый удар по воротам «Лацио» стал заметным событием в матче), а вторые ужасно играли у своих ворот.

На совести защитников все три пропущенных гола – сначала Гильоне и Васкес так играли в пас, что позволили Фелипе Андерсону вывести на удар Педро (вообще, культура приема мяча, культура паса в «Дженоа» – тихий ужас), тогда тот же Васкес не удержал Ачерби после углового, а в конце матча Дзаканьи, как стоящего, на скорости обогнал Сабелли (который, кстати, вышел на замену) и реализовал выход один на один.

Getty Images/Global Images Ukraine

После этого «лациале» расслабились и позволили сопернику забить гол престижа – отличился Мелегони.

Пятнадцать матчей без побед для команды. Шесть матчей без побед лично для Андрея Шевченко. В клубе отчаянно ждут трансферного окна, потому что с данными игроками нечего делать в Серии А. А в следующем туре «Дженоа» ждет злая ​​после вылета из Лиги чемпионов «Аталанта»...

Чемпионат Италии. 18 тур.

«Лацио» - «Дженоа» - 3:1.

 Педро, 36, Ачерби, 75, Дзаканьи, 81 - Мелегони, 86.

 Гильоне, 30, Васкес, 60, Портанова, 73.

«Лацио»: Стракоша - Хюсай (Раду, 63), Луис Фелипе Рамос (Габаррон, 84), Ачерби, Марушич - Милинкович-Савич, Катальди (Лейва, 74), Башич (Луис Альберто, 63) - Фелипе Андерсон (Мурики, 84), Педро, Дзаканьи.

«Дженоа»: Сиригу - Вайнсхосден (Бираски, 46), Васкес, Кришито - Портанова (Мелегони, 82), Гильоне (Сабелли, 60), Стураро (Эрнани, 46), Бадель, Камбьязо - Дестро, Пандев (Экубан, 60).

Арбитр: Лука Пайретто.

«Стадио Олимпико» (Рим, Италия).

ЛАЦИО - ДЖЕНОА. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

События матча
86' ГОЛ ! Мяч забил Филиппо Мелегони (Дженоа).
81' ГОЛ ! Мяч забил Маттиа Дзакканьи (Лацио).
75' ГОЛ ! Мяч забил Франческо Ачерби (Лацио).
36' ГОЛ ! Мяч забил Педро Родригес (Лацио).

Сергей Рипьюк, Sport.ua

(9 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Burevestnik
    Burevestnik, 17.12.2021 21:38
    +3
    это Шеве не на Миколенко кричать: не смейся мальчик...
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    Stanislav Matusevych, 17.12.2021 22:28 (изменен)
    +2
    Jaime_Lannister, 17.12.2021 22:12
    Там не в тренері справа. Гравці такі дерев'яні, що жах. Коли дивлюся матч Дженоа, зразу складається враження, що в нас початок коронавірусу і на екрані чемпіонат Білорусі.
    Мені одне цікаво, як вони набирали очки та забивали голи до приходу гігатренера, нікого не хвилює? І куди все раптом поділося зараз?
    Ссылка
    Scofield_Lincoln
    Scofield_Lincoln, 17.12.2021 21:26
    +2
    С такими ошибками и обрезами, далеко не уедешь...
    Ссылка
    AЛВ
    AЛВ, 17.12.2021 22:03
    +1
    Але Шевченко в гольф грає непогано....
    Ссылка
    - * -
    - * -, 17.12.2021 22:00
    +1
    Отомстили за своё поражение от Сассуоло.
    Ссылка
    Jaime_Lannister
    Jaime_Lannister, 17.12.2021 22:41
    0
    Stanislav Matusevych, 17.12.2021 22:28
    Мені одне цікаво, як вони набирали очки та забивали голи до приходу гігатренера, нікого не хвилює? І куди все раптом поділося зараз?
    Я дивився дві гри, з Юве і нинішню. Прогрес є. Але: 1. Захист - нуль. 2. Техніка гравців - майже нуль.
    Ссылка
    Jaime_Lannister
    Jaime_Lannister, 17.12.2021 22:12
    0
    AЛВ, 17.12.2021 22:03
    Але Шевченко в гольф грає непогано....
    Там не в тренері справа. Гравці такі дерев'яні, що жах. Коли дивлюся матч Дженоа, зразу складається враження, що в нас початок коронавірусу і на екрані чемпіонат Білорусі.
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    Stanislav Matusevych, 17.12.2021 22:45
    -1
    Jaime_Lannister, 17.12.2021 22:41
    Я дивився дві гри, з Юве і нинішню. Прогрес є. Але: 1. Захист - нуль. 2. Техніка гравців - майже нуль.
    Нема ніякого прогресу, просто Лаціо - то не Юве. А гра відсутня як така. Нуль. Один момент за весь матч із дуже посереднім Лаціо. Але, правда, гол.
    Ссылка
    Jaime_Lannister
    Jaime_Lannister, 17.12.2021 22:39
    -1
    Stanislav Matusevych, 17.12.2021 22:28
    Мені одне цікаво, як вони набирали очки та забивали голи до приходу гігатренера, нікого не хвилює? І куди все раптом поділося зараз?
    Дев'ять матчів до Шевченка вони не вигравали. Тепер ще шість - з Шевченком.
    Ссылка
    Andrey_1992
    Andrey_1992, 17.12.2021 21:42
    -2
    igor shmuylo, 17.12.2021 21:38
    Шева обратно обожрался.команда полный отстой
    при чому тут Шева, якщо команда слабка
    Ссылка
    igor shmuylo
    igor shmuylo, 17.12.2021 21:38
    -6
    Шева обратно обожрался.команда полный отстой
    Ссылка
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