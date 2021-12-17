Наши соперники в Лиге наций: Шотландия, Ирландия и Армения – жить можно

Sport.ua кратко представляет соперников сборной Украины по группе Лиги наций

  • 17.12.2021 11:45
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Наши соперники в Лиге наций: Шотландия, Ирландия и Армения – жить можно
© Getty Images/Global Images Ukraine

После пребывания в элитном дивизионе Лиги наций, в котором сборная Украины, увы, не задержалась, наша команда опустилась в дивизион В. Собственно, именно с него и начиналась наша история на этом турнире. В этот раз «сине-желтые» сыграют в группе В1. Наши соперники – сборные Шотландии, Ирландии и Армении. Познакомимся с ними поближе.

ШОТЛАНДИЯ

Со «скоттами» наша национальная команда доселе сыграла лишь дважды – в отборе на ЧЕ-2008. Тогда команды обменялись домашними победами: 2:0 победили наши и 3:1 выиграли шотландцы. Теперь же соперникам предстоит встретиться трижды за один год. Сначала – в плей-офф за выход на ЧМ-2022, а потом – в Лиге наций.

Шотландия до сих пор является ярким представителем «олдскульного» британского футбола: ставка на фланговые передачи и игру головой. Но кроме этого, коллектив отличается еще и своим знаменитым бойцовским характером. Настоящие горцы – это у них в крови.

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Как и наша команда, шотландцы тоже выступали на Евро-2020. Выступили там неудачно. Но свою порцию аплодисментов получили. Особенно за отличный поединок против будущего вице-чемпиона турнира – сборной Англии, с которой шотландцы расписали боевую ничью 0:0. Тот добытый балл стал единственный для шотландцев на Евро: команда заняла последнее место в группе.

Но вот в отборе на ЧМ-2022 подопечные Кларка выдали семь побед подряд, из которых пять – без пропущенных мячей. Обойти в итоге Данию все равно не удалось, но второе место в группе британцы завоевали без особых хлопот.

Getty Images/Global Images Ukraine. Стивен Кларк благодарит за игру капитана Эндрю Робертсона

Последние успехи «скоттов» связаны с их главным тренером. Стив Кларк – весьма заметная фигура в британском футболе. Он долгое время был ассистентом Жозе Моуринью в «Челси». Имел опыт самостоятельной работы в «Астон Вилле» и «Вест Бромвиче».

Основная тактическая формула, которую Кларк практикует в сборной Шотландии – 3-4-1-2, она иногда трансформируется в 3-5-2. В любом случае, шотландцы играют с двумя форвардами. Их стиль игры можно охарактеризовать двумя словами: «очень интенсивный». А еще – силовой. Эта команда – одна из лучших на континенте по выигранным верховым единоборствам и по количеству длинных забросов. В общем, нашим парням в игре против шотландцев придется хорошенько побегать.

Лидеры коллектива – Эндрю Робертсон из «Ливерпуля», Киран Тирни из «Арсенала», Скот Мактомини из «МанЮнайтед», Че Адамс из «Саутгемптона» и воспитанник «Челси» Билли Гилмор.   

В премьерном розыгрыше Лиги наций шотландцы выиграли группу С1, после чего поднялись в квартет В2, где заняли второе место.     

ИРЛАНДИЯ

Одна из немногих европейских сборных, с которой наша главная команда страны еще не пересекалась: предстоящие игры в рамках Лиги наций станут для оппонентов дебютными.

Сразу после жеребьевки главный тренер сборной Ирландии Стивен Кенни заявил, что рассчитывает на победу своих подопечных в группе: «Мы были в третьей корзине при жеребьевке. Люди не ждут, что мы возглавим группу против команд, которые участвовали в чемпионате Европы. Но это, безусловно, будет нашей целью. Мы собираемся участвовать в соревнованиях, чтобы выиграть матчи и преуспеть в этом турнире. Без сомнений, это наша цель».

За амбициозные цели Кенни нужно отдать должное. Однако, вместе с тем, нужно отметить, что пока что в рамках Лиги наций сборная Ирландии не добыла ни одной победы. До этого она дважды играла в группе В4, где неизменно занимала третье место. Две ничьи и два поражения – это в первом розыгрыше ЛН, три ничьи и столько же поражений – во втором.

Getty Images/Global Images Ukraine

Тем не менее, нужно отметить, что хотя ирландцы сейчас и не хватают звезд с небес, они традиционно для всех слывут неудобным и неуступчивым оппонентом. Островитяне чаще всего используют игровую модель 3-4-3, однако им не чужда и формация 3-4-2-1. Примечательно, что в отборе на ЧМ-2022 ирландцы сумели сыграть вничью с португальцами и сербами.

Лидеры сборной Ирландии – защитник «Шеффилд Юнайтед» Джон Иган, оборонец «Брайтона» Шейн Даффи, нападающий «Вест Бромвича» Каллум Робинсон, полузащитник Джейсон Найт из «Дерби Каунти», и, конечно же, защитник «Тоттенхэма» Мэтт Дохерти.

АРМЕНИЯ

А вот с нашими бывшими «однополчанами» по Союзу мы пересекались не единожды. Восемь поединков – столько сыграли между собой украинцы и армяне. Существенный перевес на нашей стороне – пять побед и три ничьи, но нужно помнить, что зачастую эти ничьи не позволяли нашей сборной в итоге решить свои турнирные задачи. Правда, эти встречи были сыграны уже давно: последняя – летом 2003 года. Стало быть, вот уже 18 лет сборная Украины с Арменией не пересекалась. 

Сразу после жеребьевки главный тренер сборной Армении – испанец Хоакин Капаррос – заявил, что фаворитом квартета В1 является именно сборная Украины. Вот его слова: «Мы попали в очень сильную группу, в которой есть команда, игравшая в лиге А. Что мы будем играть против таких соперников – значит, мы в какой-то степени продвинулись и имеем соответствующий уровень. Конечно, Украина – фаворит группы. Но Ирландия и Шотландия тоже опытные и квалифицированные команды».  

То, что сборная Армении «в какой-то степени продвинулась» - не пустые слова. В стартовом розыгрыше Лиги наций армяне выступали в группе D4, где заняли второе место, уступив первое Северной Македонии. В следующем сезоне закавказская команда взяла реванш у македонцев, опередив их в группе С2: армяне выиграли квартет.

Но вот в отборе на ЧМ-2022 Северная Македония снова обошла Армению. Команды играли в одной группе, и если балканцы в итоге заняли второе место, то армяне стали лишь четвертыми.

Getty Images/Global Images Ukraine. Генрих Мхитарян пытается уйти от опеки Джонатана Та

Сборную Армении часто называют командой одного футболиста – Генриха Мхитаряна. Раньше так и было. Но сейчас времена поменялись. Мхитарян «уже не тот»: в отборе на ЧМ-2022 полузащитник «Ромы» отыграл «лишь» 652 минуты, тогда как в активе голкипера Юрченко – 855 минут, а защитника Оганесяна – 808.

Тем не менее, именно Мхитарян стал лучшим бомбардиром сборной в отборе на Мундиаль: два мяча.

Примечательно, что Мхитарян, ранее использовавшийся в сборной в качестве форварда, при Капарросе играет на позиции левого полузащитника.

На данный момент сложно выделить основную тактическую модель, по которой играет сборная Армении. В первых матчах отбора на катарский ЧМ армяне играли по схеме 5-4-1. Но затем перестроились на 4-4-2. Но и на этом не остановились, решив прибегнуть к модели 4-2-3-1.

По какой именно схеме команда Капарроса сыграет против команды Петракова – большой вопрос.  

Валерий Василенко, Sport.ua

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