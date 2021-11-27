Тартановая армия. Что представляет собой Шотландия – соперник Украины

Накануне в швейцарском Цюрихе состоялась жеребьевка европейского плей-офф квалификации на чемпионат мира 2022 года в Катаре. По ее результатам, первым оппонентом национальной сборной Украины стала команда Шотландии, с которой подопечным Александра Петракова предстоит сыграть на выезде.

Победитель пары Шотландия – Украины сыграет с лучшим из пары Уэльс – Австрия, но так далеко забегать мы сегодня не будем, и поговорим исключительно о «тартановой армии», как принято называть шотландцев.

Путь в отборе на ЧМ-2022

Сборная Шотландии квалифицировалась в плей-офф отбора на ЧМ-2022 со второго места в группе F. Там, помимо «тартановой армии», играли также Дания (1-е место), Израиль (3), Австрия (4), Фареры (5) и Молдова (6).

Примечательно, что шотландцы, как и безоговорочный фаворит этой группы датчане, проиграли только в одном матче. 1 сентября британцы на выезде со счетом 0:2 проиграли Дании, а в последнем туре, 15 ноября, взяли у этого же соперника реванш – 2:0. Что правда, датчанам уже ничего не было нужно, однако «тартановая армия» все равно боролась до последнего.

С главными конкурентами в лице Израиля и Австрии шотландцы в отборе сыграли практически идеально. С израильтянами британцы на выезде сыграли вничью (1:1), а затем выиграли дома (3:2), а с австрийцами также набрали четыре очка, но вничью сыграли дома (2:2), а вот победу добыли на выезде (1:0).

Собственно говоря, поражение от Дании и две ничьи против Израиля и Австрии – это и есть все потери очков, которые допустила сборная Шотландии в отборе на ЧМ-2022. Никаких осечек с Молдовой или Фарерами, как у Украины с абсолютным аутсайдером ее группы Казахстаном, не было и в помине.

Главный тренер

С 20 мая 2019 года главным тренером сборной Шотландии является Стив Кларк. Этот 58-летний специалист может похвастаться действительно большим опытом, и к своему нынешнему уровню он шел годами.

Карьеру футболиста Стив Кларк завершил в «Челси» в 1998 году (помимо «синих» он выступал лишь за родной шотландский «Сент-Миррен»), и тогда же подался на тренерскую стезю. Сперва Кларк стал ассистентом Руда Гуллита, а после увольнения нидерландца на один матч оказался у руля первой команды, но с треском проиграл ту встречу «Манчестер Юнайтед» (1:5). Впоследствии был также помощником сэра Бобби Робсона в «Ньюкасле», после чего принял предложение «Челси», став в Лондоне координатором академии.

В 2004 году Стив Кларк вошел в тренерский штаб Жозе Моуриньо в «Челси», а после ухода португальца помогал его преемникам – Авраму Гранту и Луису Фелипе Сколари. На этом ассистентский опыт Кларка не заканчивается, ведь осенью 2008 года ему поступило предложение перебраться в «Вест Хэм», став помощником Джанфранко Дзолы. В итоге в стане «молотобойцев» шотландский специалист проработал почти два года, покинув должность после увольнения итальянца. В начале 2011 года Кларка позвали в «Ливерпуль». Там он стал первым ассистентом клубной легенды – сэра Кенни Далглиша. Когда последнего отправили в отставку, Кларк также принял решение уйти, хотя руководство «красных» хотело сохранить его в клубе.

Getty Images/Global Images Ukraine. Стив Кларк

Следующей работой Кларка наконец-то стал самостоятельный опыт – в «Вест Бромвиче» шотландец провел больше года, а сезон-2012/13 (особенно его старт) команда отыграла выше всяческих похвал. В течение нескольких туров «Вест Бромвич» и вовсе удерживал третье место в АПЛ, но на финише сезона несколько подрастерял форму и оказался восьмым, что в принципе стало очень успешным результатом для этого коллектива. Однако уже через год команда на старте угодила в кризис, и Кларк был уволен, когда «Вест Бромвич» барахтался на 16-м месте в турнирной таблице АПЛ.

Больше года шотландец был без работы, а потом принял приглашение от «Рединга», с котором получил опыт выступлений в Чемпионшипе. Следующей тренерской «остановкой» в карьере Кларка стала «Астон Вилла», куда летом 2016 года шотландец пришел в качестве ассистента Роберто Ди Маттео. Однако пребывание в Бирмингеме оказалось недолгим как для итальянца, так и для его шотландского помощника – уже в октябре того же года оба покинули «Астон Виллу».

Наконец, в октябре 2017-го Кларк получил назначение в «Килмарнок». Эту команду специалист принял, когда она находилась в зоне вылета в шотландском Премьершипе, но в итоге очень быстро наладил дела, и сумел финишировать на пятой строчке. Через год «Килмарнок» был уже третьим, завоевав путевку в еврокубки, но там команда выступила уже под руководством другого специалиста, так как Кларка позвали в сборную Шотландии.

На своем нынешнем месте работы пока главным достижением Кларка является выход в финальную часть Евро-2020, где шотландцев не было с 1996 года. «Тартановая армия» смогла пробиться на европейское первенство через плей-офф, последовательно обыграв сборные Израиля и Сербии, причем в обоих случаях потребовались серии пенальти. На самом Евро-2020 шотландцы выступили неудачно – последнее место в группе с Англией, Хорватией и Чехией.

Топ-3 футболиста

Пожалуй, тремя главными звездами нынешнего состава сборной Шотландии являются футболисты команд английской Премьер-лиги – Киран Тирни из «Арсенала», Скотт Мактоминей из «Манчестер Юнайтед» и Эндрю Робертсон из «Ливерпуля».

Getty Images/Global Images Ukraine. Киран Тирни

Тирни играет за «канониров» с 2019 года. Тогда «Арсенал» выкупил контракт левого защитника, способного при необходимости сыграть и в центре обороны, у «Селтика» за 24 миллиона фунтов. С тех пор Тирни является важным игроком первой команды лондонцев, а также остается таковым и для сборной Шотландии, в которой дебютировал еще в марте 2016 года. В отборочном цикле на ЧМ-2022 Киран отыграл все 10 поединков за «тартановую армию», отличившись в них 3 результативными передачами, что является лучшим результатом в команде наряду с аналогичным показателем Эндрю Робертсона.

Getty Images/Global Images Ukraine. Скотт Мактоминей

Скотт Мактоминей – опорный полузащитник «Манчестер Юнайтед», который прошел академию этого клуба. Свой первый матч в английской Премьер-лиге Мактоминей сыграл в мае 2017 года, когда командой из Манчестера еще руководил Жозе Моуриньо. Ныне Скотт является важным игроком первой команды «красных дьяволов», хотя из-за серьезной конкуренции в центре поля, достаточно часто его либо меняют по ходу матчей, либо же он сам выходит на замены. В сборной Шотландии Мактоминей дебютировал 23 марта 2018 года, и с тех пор провел за «тартановую армию» 28 поединков, в том числе 5 в рамках отбора на ЧМ-2022.

Getty Images/Global Images Ukraine. Эндрю Робертсон

Капитаном и ключевой звездой нынешней сборной Шотландии является левый защитник «Ливерпуля» Эндрю Робертсон. В Англию этот футболист перебрался в 2014 году, когда «Халл» выкупил его у «Данди Юнайтед» за 3 миллиона фунтов, а спустя три года талантливого бека в Чемпионшипе присмотрел спортивный директор «Ливерпуля» Майкл Эдвардс, и «красные» потратили 8 миллионов фунтов на трансфер, который превзошел все ожидания. Ныне Робертсон – безоговорочно ключевой игрок в команде Юргена Клоппа, с которой стал победителем Лиги чемпионов-2018/19 и триумфатором АПЛ-2019/20. За сборную Шотландии Эндрю выступает с марта 2014 года, причем наряду с Тирни является одним из двух игроков, которые провели в отборе на ЧМ-2022 все 10 матчей, начиная их со стартовых минут.

Примечательно, что Тирни и Робертсон в клубах играют на одной позиции – левого защитника, однако в сборной Шотландии представитель «Ливерпуля» действует на фланге, а его коллега из «Арсенала» является левым защитником в схеме из трех центральных. Подобная расстановка, среди прочего, помогает Кларку решить ребус, как одновременно задействовать на поле двух ключевых звезд команды.

Стиль игры, потенциальные козыри и минусы

Как уже отмечалось выше, сборная Шотландии предпочитает играть по схеме с тремя центральными защитниками. Это позволяет ей видоизменять формации, в зависимости от поставленной на матч задачи. В частности, в отборе на ЧМ-2022 шотландцы задействовали следующие номинальные расстановки: 3-4-1-2, 3-5-2, 5-3-2, 3-4-2-1. Во многом они отдают условностью, но команда Кларка действительно неплохо умеет перестраиваться по ходу поединков, приспосабливаясь под замены и коррективы своего главного тренера.

Команда Кларка не заостряет внимание на владении мячом. В среднем в отборе на ЧМ-2022 ее показатель равен 48,8%, что ниже, чем у Украины (53,3%), причем даже при Петракове (51,2%).

Огромное внимание украинцам стоит сфокусировать на левом фланге Шотландии, откуда, как правило, идет наибольшая опасность в атаке у этой команды. В частности, по количеству выполненных навесов с левой «бровки» (101) шотландцы идут на четвертом месте в отборе на ЧМ-2022, уступая лишь Хорватии (179), Нидерландам (136) и Польше (109). С правого фланга у «тартановой армии» в отборе было выполнено значительно меньше навесов – 71.

Почему навесы могут стать ключевым оружием Шотландии против Украины? Во многом из-за неудачной игры наших на «втором этаже». В частности, «сине-желтые» являются одной из худших (54-е место из 55-ти) команд европейского отбора на ЧМ-2022 по числу участий в верховых единоборствах (194), причем и по победам в них мы также находимся глубоко внизу списка (44,3%). А вот шотландцы – третьи в европейской квалификации по участиям в верховых единоборствах (434), причем могут похвастаться и неплохой долей выигранных дуэлей (49,5%).

Getty Images/Global Images Ukraine

На чем Украина может попытаться сыграть, так это на достаточно большом числе потерь мяча, которые допускают шотландцы. В частности, в европейском отборе на ЧМ-2022 «тартановая армия» допустила 1074 потери, а это седьмой показатель после, в частности, таких «грандов», как Фарерские острова, Молдова, Латвия и прочие. Кроме того, к счастью для нас, Шотландия – это вовсе не коллектив, который любит максимально динамичный футбол. В частности, показатель интенсивности единоборств у подопечных Кларка составляет 4,8, и это один из худших в Европе. Что правда, Украина здесь далеко не ушла от своего ближайшего соперника, имея аналогичный показатель на уровне 4,7.

Предыдущие встречи с Украиной

История противостояний Украины и Шотландии на текущий момент помнит лишь две встречи. Обе они состоялись в рамках отбора на Евро-2008. Тогда украинцы и шотландцы попали в одну группу, где кроме них, также выступали Италия, Франция, Литва, Грузия и Фарерские острова. В итоге навязать серьезную борьбу грандам ни «сине-желтые», ни «тартановая армия» не сумели, но британцы финишировали третьими, а украинцы – четвертыми.

В очных дуэлях тогда была зафиксирована своеобразная ничья – в Украине наши выиграли со счетом 2:0, а на выезде уступили со счетом 1:3. Два из трех мячей в ворота «тартановой армии» забил экс-коуч сборной Украины в этом отборе Андрей Шевченко, а еще один – бывший защитник «Шахтера» и нынешний наставник «Металлиста» Александр Кучер.

Напомним, матч Шотландия – Украина запланирован на 24 марта 2022 года.