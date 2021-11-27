Новая реальность Ливерпуля. Клуб будет учиться жить без Эдвардса

Именно этот человек привез на «Энфилд» многих нынешних звезд – Салаха, Алиссона, Робертсона…

  • 27.11.2021 11:17
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Новая реальность Ливерпуля. Клуб будет учиться жить без Эдвардса
© Getty Images/Global Images Ukraine. Майкл Эдвардс

Новости об уходе того или иного функционера даже из топового европейского клуба обычно отходят на второй план на фоне слухов о потенциальных трансферах игроков. Вот и сейчас новость о том, что в конце сезона «Ливерпуль» покинет действующий спортивный директор Майкл Эдвардс, будоражит умы подавляющего большинства фанатов «красных» куда меньше, чем, к примеру, слух о стремлении Хави заполучить в «Барселону» Мохамеда Салаха.

На самом же деле, следующим летом «Ливерпуль», очевидно, ожидает серьезная перестройка. По мнению многих британских специалистов, именно Майкл Эдвардс помог вернуть «Ливерпуль», имевший в последнее время статус «спящего гиганта», в когорту по-настоящему топовых клубов Англии, и даже выиграть с «красными» чемпионский титул в 2020-м. Кроме того, именно Эдвардса называют человеком, который создал в «Ливерпуле» самодостаточную бизнес-модель, несмотря на то, что конкуренты «красных» обладают значительно большими финансовыми ресурсами.

42-летний Эдвардс родился в Саутгемптоне, а в 1995 году подписал профессиональный контракт с «Питерборо Юнайтед». Впрочем, футболистом стать Эдвардсу было не суждено. Уже спустя два года «пафосные» сочли, что Майкл не пригоден для выступлений на более-менее серьезном уровне, и расторгли с ним контракт. За «Питерборо Юнайтед» Эдвардс не провел ни одного поединка, но провал в этом клубе не повлиял на любовь юноши к футболу.

Эдвардс решил всерьез заняться образованием, закончив сперва Региональный колледж Питерборо, а затем и университет Шеффилда. После этого Майкл пошел в преподаватели, но уже в 2003 году вновь вернулся в футбол. Дело в том, что «Портсмут» именно в этот период обратился к услугам компании Prozone, специализирующейся на футбольном анализе. Там как раз трудился хороший знакомый Эдвардса, который и посоветовал молодому парню подумать над тем, чтобы бросить преподавание и окунуться в мир футбольной аналитики. В итоге Эдвардс подписал контракт с «Портсмутом», где славно сработался с корифеем тренерского цеха Англии Гарри Реднаппом. В итоге, когда последний в 2008-м возглавил «Тоттенхэм», очень скоро в стан «шпор» перебрался и Эдвардс, получивший должность главного аналитика в первой команде.

В ноябре 2010 года Fenway Sports Group, являющаяся материнской компанией «Ливерпуля», наняла на пост спортивного директора Дэмиена Комолли. Француз пробыл в должности менее полугода, но одним из его ключевых решений стало приглашение в стан «красных» Майкла Эдвардса, которому первоначально была отдана роль руководителя отдела аналитики.

Спортивным директором «Ливерпуля» Эдвардс стал спустя пять лет, а за это время помог вывести «красных» на передовые роли в АПЛ в области аналитики. Знающие люди утверждают, что Майкл обладает острым умом, что прекрасно сочетается с его скромным и тихим характером. По этой причине Эдвардс никогда не дает интервью средствам массовой информации, и в целом о нем знают далеко не все фанаты «Ливерпуля».

Но именно блестящая работа Эдвардса помогла «красным» под руководством Юргена Клоппа выиграть Лигу чемпионов, а затем и АПЛ. Если немецкий специалист блестяще выстроил тактику команды и наладил все ключевые игровые механизмы в ней, то подобрать подходящие детали коучу помог именно Эдвардс.


Твиттер Ливерпуля. Майкл Эдвардс и Юрген Клопп (справа)

Поговаривают, что в 2017 году Юрген Клопп очень хотел, чтобы руководство подписало ему таланта «Байера» Юлиана Брандта. Но последний долго сомневался в целесообразности переезда на Туманный Альбион, памятуя о не самой удачной адаптации в этой лиге немецких футболистов. В итоге именно Эдвардс оказался тем человеком, который убедил Клоппа отказаться от притязаний на Брандта в пользу покупки у «Ромы» египтянина Мохамеда Салаха.

Именно Майкл Эдвардс оказался тем человеком, который рассмотрел потенциал Эндрю Робертсона в клубе низшего дивизиона «Халл Сити». В 2017-м «красные» заплатили за шотландца всего 8 миллионов фунтов стерлингов, в то время как сейчас левый фулбек оценивается на рынке в 58 миллионов.

Эдвардсу принадлежит львиная доля заслуги в трансфере на «Энфилд» вратаря «Ромы» и сборной Бразилии Алиссона Бекера. За него «красные» летом 2018-го отдали 56 миллионов фунтов, но зато наконец-то получили надежного стража ворот, решив проблему, оголившуюся в финале Лиги чемпионов-2017/18, когда ошибки Лориуса Кариуса на киевском НСК «Олимпийский» стоили «Ливерпулю» победы в турнире.

А ведь были еще покупки Фабиньо, Диогу Жоты и многих других, которые доказали, что влияние выстроенного Эдвардсом аналитического отдела на развитие нынешнего «Ливерпуля» невероятно велико, а вместе с тем – эффективно.

Впрочем, Майклу Эдвардсу удалось блестяще поработать и над исходящими трансферами «Ливерпуля». Продажа Филиппе Коутиньо позволила «красным» без особого дискомфорта договориться о сделках по Вирджилу ван Дейку и Алиссону, а еще Эдвардс умел легко убеждать руководство вовремя избавляться от футболистов, которые не смогли в полной мере реализовать себя на «Энфилде». Речь, прежде всего, о Мамаду Сако, Дэнни Ингзе, Брэде Смите, Джордоне Айбе, Дэнни Уорде, Доминике Соланке, Риане Брюстере, Гари Уилсоне и других.

Если верить данным Transfermarkt, то с 2017 года чистые расходы «Ливерпуля» составили всего 153 миллиона фунтов, что значительно меньше показателей других топ-клубов АПЛ – например, «Манчестер Сити» (505,6 млн фунтов) или «Манчестер Юнайтед» (378,9 млн фунтов). Важно и то, что клуб при Эдвардсе успел договориться о продлении контрактов с Александер-Арнольдом, Фабиньо, Хендерсоном, Алиссоном, ван Дейком и Робертсоном.

Что правда, преемнику Эдвардса, коим станет 40-летний Джулиан Уорд, ныне являющийся помощником спортивного директора, также найдется немало работы, причем уже с первых дней в новой должности. Уорд не так давно работает в «Ливерпуле», но, по данным из британской прессы, наладил прекрасные отношения не только с Эдвардсом и Клоппом, но и с президентом Fenway Sports Group Майклом Гордоном, а также с целым рядом других профессионалов, работающих на благо «красных».

Пожалуй, что задачей № 1 для Уорда станет вопрос продления контракта с Мохамедом Салахом. Действующая сделка египтянина рассчитана до лета 2023 года, а недавнее общение клуба и футболиста по вопросу нового соглашения зашло в тупик. Африканский легионер не так давно оказал, по сути, публичное давление на руководство «Ливерпуля», когда заявил, что хочет завершить карьеру на «Энфилде». Очевидно, тем самым Салах и его агент дали четкий сигнал «красным» - повышайте предложение, и никаких проблем с подписью под новым договором не будет. А чтобы боссы «Ливерпуля» охотнее соглашались, египтянин вовремя решил «подогреть» фанатов, давление которых и может поспособствовать продвижению переговоров в правильном для футболиста направлении.

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Помимо Салаха в ближайшее время «Ливерпулю» предстоит обсудить новые сделки для Садио Мане, Роберто Фирмино и Наби Кейта, каждый из которых также имеет лишь 18 месяцев по действующим соглашениям. Не исключено, что следующим летом в «Ливерпуле» предпочтут добавить в коллектив «свежей крови», подписав нескольких новых футболистов. И этим процессом заведовать будет уже не Эдвардс, а Уорд.

Едва ли не главным испытание для Уорда станет вопрос поиска преемника для Юргена Клоппа. Контракт немецкого специалиста с «красными» действует до 30 июня 2024 года, и ранее тот уже давал понять, что намерен покинуть свой пост после его окончания. Конечно, за три года многое может измениться, и Клопп вполне может передумать, или же и вовсе быть уволенным за неудовлетворительные результаты, но подбор нового главного тренера «Ливерпуля» станет головной болью уже не Майкла Эдвардса, а его преемника.

Впрочем, уже сейчас можно сказать смело – Эдвардс оставляет Уорду совсем иное наследство, чем в свое время получил сам. Этот «Ливерпуль» представляет собой солидную и сбалансированную во всех отношениях структуру, которую вряд ли стоит подвергать капитальным реформам, а нужно лишь вовремя проводить «косметический ремонт». На первый взгляд, задача несложная, но сумеет ли с ней справиться Уорд, и останется ли «Ливерпуль» таким же успешным без Эдвардса? Вскоре узнаем…

Алексей Сливченко, Sport.ua

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Комментарии
Сначала:
    trentreznor111
    trentreznor111, 27.11.2021 12:14
    +1
    Целая статья о том, что Эдвардс уходит, и ни строчки о том, почему и куда
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    marko2020
    marko2020, 27.11.2021 12:18
    0
    trentreznor111, 27.11.2021 12:14
    Целая статья о том, что Эдвардс уходит, и ни строчки о том, почему и куда
    Именно, поэтому не доработал Алексей Симченко, под творческим псевдонимом Сливченко)
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