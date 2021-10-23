Переговоры между Ливерпулем и Салахом зашли в тупик

Клуб не готов удовлетворить аппетиты форварда

  • 23.10.2021 12:37
  • 569 просмотров
  • 1 комментарий
Переговоры между Ливерпулем и Салахом зашли в тупик
© Getty Images/Global Images Ukraine. Мохамед Салах

Переговоры между Мохамедом Салахом и «Ливерпулем» по поводу нового контракта зашли в тупик. Агент игрока Рами Аббас требует для египтянина зарплату в размере 400 тысяч фунтов в неделю. Это сделало бы Салаха самым высокооплачиваемым игроком в истории «Ливерпуля», но клуб не готов платить ему такие деньги.

Сейчас Салах зарабатывает 220 тысяч фунтов в неделю. Это самая высокая зарплата в «Ливерпуле», но лишь 11-я в АПЛ. Если агент форварда добьется своего, то Салах станет третьим самым высокооплачиваемым игроком в лиге.

Ранее сообщалось о том, что главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп убеждает руководство клуба принять требования Салаха.

Контракт Салаха с «Ливерпулем» истекает летом 2023 года. В нынешнем сезоне на счету 29-летнего египтянина 12 голов и 4 ассиста в 11 матчах за «Ливерпуль» во всех турнирах. Трансферная стоимость Салаха оценивается в 100 миллионов евро.

Источник — The Times

(4 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    der_MaiStier
    der_MaiStier, 23.10.2021 13:00
    0
    Він не вартий і діючого контракту, бо поза системою Ліверпуля знову буде ніким, як і до Ліверпуля. Чистий бігунок, ігровий інтелект низький, дуже жадібний... Я б взагалі його продав (якщо знайдуться йолопи, які його куплять за роздуту трансферну вартість) і оновив атакувальну ланку команди, бо проти них вже призвичаїлись захищатись. Зараз команди грають у різних кондиціях, тому йому у піковому стані вдається набивати статистику, але коли всі розженуться, Саллаха проти топкоманд взагалі не буде видно (як зазвичай всі роки у Ліверпулі). До того ж не треба Ліверпулю робити прецедент, щоб потім інші гравці не почали виставляти непомірні цінники за власні послуги
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