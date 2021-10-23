Переговоры между Ливерпулем и Салахом зашли в тупик

Переговоры между Мохамедом Салахом и «Ливерпулем» по поводу нового контракта зашли в тупик. Агент игрока Рами Аббас требует для египтянина зарплату в размере 400 тысяч фунтов в неделю. Это сделало бы Салаха самым высокооплачиваемым игроком в истории «Ливерпуля», но клуб не готов платить ему такие деньги.

Сейчас Салах зарабатывает 220 тысяч фунтов в неделю. Это самая высокая зарплата в «Ливерпуле», но лишь 11-я в АПЛ. Если агент форварда добьется своего, то Салах станет третьим самым высокооплачиваемым игроком в лиге.

Ранее сообщалось о том, что главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп убеждает руководство клуба принять требования Салаха.

Контракт Салаха с «Ливерпулем» истекает летом 2023 года. В нынешнем сезоне на счету 29-летнего египтянина 12 голов и 4 ассиста в 11 матчах за «Ливерпуль» во всех турнирах. Трансферная стоимость Салаха оценивается в 100 миллионов евро.