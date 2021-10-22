Клопп убеждает Ливерпуль согласиться на требования Салаха

Наставник «красных» хочет, чтобы футболист продлил контракт с клубом

  • 22.10.2021 09:14
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Клопп убеждает Ливерпуль согласиться на требования Салаха
© Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп призывает руководство клуба принять требования 29-летнего египетского вингера Мохамеда Салаха относительно условий нового контракта. Клопп хочет, чтобы талантливый футболист остался в «Ливерпуле».

Действующий контракт Салаха с английским клубом рассчитан до лета 2023 года.

В текущем сезоне Салах провел за Ливерпуль 11 матчей во всех турнирах, где забил 12 мячей и отдал 4 результативные передачи.

Ориентировочная стоимость Салаха составляет €100 миллионов.

Источник — The Insider

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