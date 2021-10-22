Клопп убеждает Ливерпуль согласиться на требования Салаха

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп призывает руководство клуба принять требования 29-летнего египетского вингера Мохамеда Салаха относительно условий нового контракта. Клопп хочет, чтобы талантливый футболист остался в «Ливерпуле».
Действующий контракт Салаха с английским клубом рассчитан до лета 2023 года.
В текущем сезоне Салах провел за Ливерпуль 11 матчей во всех турнирах, где забил 12 мячей и отдал 4 результативные передачи.
Ориентировочная стоимость Салаха составляет €100 миллионов.
Источник — The Insider
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