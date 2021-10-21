Салах не требует у Ливерпуля баснословную зарплату

29-летний египетский вингер «Ливерпуля» Мохамед Салах не требует у английского клуба зарплату в размере €500 тысяч в неделю.

Ранее сообщалось, что именно рекордный размер заработной платы мешает продлению соглашения, но аппетиты Салаха на самом деле гораздо скромнее.

Действующий контракт Салаха с английским клубом рассчитан до лета 2023 года.

В текущем сезоне Салах провел за Ливерпуль 11 матчей во всех турнирах, где забил 12 мячей и отдал 4 результативные передачи.

Ориентировочная стоимость Салаха составляет €100 миллионов.