Салах не требует у Ливерпуля баснословную зарплату

29-летний египетский вингер «Ливерпуля» Мохамед Салах не требует у английского клуба зарплату в размере €500 тысяч в неделю.
Ранее сообщалось, что именно рекордный размер заработной платы мешает продлению соглашения, но аппетиты Салаха на самом деле гораздо скромнее.
Действующий контракт Салаха с английским клубом рассчитан до лета 2023 года.
В текущем сезоне Салах провел за Ливерпуль 11 матчей во всех турнирах, где забил 12 мячей и отдал 4 результативные передачи.
Ориентировочная стоимость Салаха составляет €100 миллионов.
Источник — Liverpool Echo
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