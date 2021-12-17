Самый дорогой игрок в истории Шахтера хочет вернуться в Бразилию

29-летний вингер эмиратского клуба «Аль-Шарджа» Бернард в ближайшее время может вернуться в Бразилию, где подпишет контракт с родным для него «Атлетико Минейро».

Футболист недоволен карьерой в ОАЭ, из-за чего собирается потребовать расторгнуть контракт, чтобы в статусе свободного агента свободно распоряжаться своим будущим.

В «Аль-Шарджу» Бернард перебрался летом нынешнего года из «Эвертона» за 1 миллион евро, подписав баснословный контракт на 6 миллионов евро за сезон.

Напомним, что Бернард является самой дорогостоящей покупкой в истории «Шахтера». За него летом 2013 года «горняки» заплатили «Атлетико Минейро» 25 миллионов евро. Впоследствии бразилец, дождавшись окончания контракта, ушел бесплатно в «Эвертон».