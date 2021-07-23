Ушел за копейки, получит миллионы. Известны детали контракта Бернарда в ОАЭ

28-летний атакующий полузащитник Бернард, известный в Украине по выступлениям в составе «Шахтера», накануне перешел из «Эвертона» в «Аль-Шарджу».

За трансфер игрока английский клуб получил символическую сумму отступных в 1 миллион евро. А вот сам футболист в ОАЭ сможет рассчитывать на серьезную зарплату. В частности, двухлетний контракт принесет Бернарду 12 миллионов евро.

Также в соглашении бразильца с «Аль-Шарджей» присутствует опция на пролонгацию сотрудничества еще на один сезон.

Отметим, что за «Эвертон» Бернард провел три сезона, в которых отыграл 84 матча (8 забитых мячей и 7 результативных передач). В английский клуб бразилец перешел свободным агентом из «Шахтера», который ранее уплатил «Атлетико Минейро» 25 миллионов евро за его переход, что и поныне является трансферным рекордом донецкого клуба.