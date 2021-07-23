Ушел за копейки, получит миллионы. Известны детали контракта Бернарда в ОАЭ

28-летний атакующий полузащитник Бернард, известный в Украине по выступлениям в составе «Шахтера», накануне перешел из «Эвертона» в «Аль-Шарджу».
За трансфер игрока английский клуб получил символическую сумму отступных в 1 миллион евро. А вот сам футболист в ОАЭ сможет рассчитывать на серьезную зарплату. В частности, двухлетний контракт принесет Бернарду 12 миллионов евро.
Также в соглашении бразильца с «Аль-Шарджей» присутствует опция на пролонгацию сотрудничества еще на один сезон.
Отметим, что за «Эвертон» Бернард провел три сезона, в которых отыграл 84 матча (8 забитых мячей и 7 результативных передач). В английский клуб бразилец перешел свободным агентом из «Шахтера», который ранее уплатил «Атлетико Минейро» 25 миллионов евро за его переход, что и поныне является трансферным рекордом донецкого клуба.
Источник — Goal.com
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На днях нашел сайт прогнозов на футбол, думал очередная шляпа... Короче любопытство взяло надомною верх, взял один прогноз,
потом второй, третий, короче теперь жду выхода новых прогнозов сильней чем жену домой с работы. Если кому интересно пишите
мне в телеграм @goo34 там обсудим, может будем брать 50 на 50 так будет реально выгодней...
На днях нашел сайт прогнозов на футбол, думал очередная шляпа... Короче любопытство взяло надомною верх, взял один прогноз,
потом второй, третий, короче теперь жду выхода новых прогнозов сильней чем жену домой с работы. Если кому интересно пишите
мне в телеграм @goo34 там обсудим, может будем брать 50 на 50 так будет реально выгодней...
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