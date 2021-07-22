Экс-игрок Шахтера Бернард уехал в ОАЭ. Футболисту 28 лет

Бразильский игрок подписал двухлетний контракт

  • 22.07.2021 23:31
  • 936 просмотров
  • 1 комментарий
Экс-игрок Шахтера Бернард уехал в ОАЭ. Футболисту 28 лет
© facebook.com/OfficialSharjahFC

Клуб из ОАЭ «Шарджа» объявил о подписании контракта с бразильским атакующим полузащитником Бернардом, который покинул состав «Эвертона».

Игрок подписал двухлетний контракт.

28-летний Бернард выступал за «Эвертон» с 2018 года. В минувшем сезоне АПЛ провел 12 матчей и забил 1 гол.

Ранее играл в Украине за «Шахтер» с 2013 по 2018 год. Провел 14 матче за сборную Бразилии.

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Источник — Sky Sports

(4 голоса)

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Комментарии
    Анатолій Чорнобук
    online
      Анатолій Чорнобук, 22.07.2021 23:42
    +1
    Шкода щл не до Коваля в Саудію
    Ссылка
    Анатолій Чорнобук
    online
      Анатолій Чорнобук, 22.07.2021 23:42
    +1
    Шкода щл не до Коваля в Саудію
    Ссылка
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