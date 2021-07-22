Экс-игрок Шахтера Бернард уехал в ОАЭ. Футболисту 28 лет

Клуб из ОАЭ «Шарджа» объявил о подписании контракта с бразильским атакующим полузащитником Бернардом, который покинул состав «Эвертона».
Игрок подписал двухлетний контракт.
28-летний Бернард выступал за «Эвертон» с 2018 года. В минувшем сезоне АПЛ провел 12 матчей и забил 1 гол.
Ранее играл в Украине за «Шахтер» с 2013 по 2018 год. Провел 14 матче за сборную Бразилии.
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Источник — Sky Sports
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