Экс-игрок Шахтера Бернард уехал в ОАЭ. Футболисту 28 лет

Клуб из ОАЭ «Шарджа» объявил о подписании контракта с бразильским атакующим полузащитником Бернардом, который покинул состав «Эвертона».

Игрок подписал двухлетний контракт.

28-летний Бернард выступал за «Эвертон» с 2018 года. В минувшем сезоне АПЛ провел 12 матчей и забил 1 гол.

Ранее играл в Украине за «Шахтер» с 2013 по 2018 год. Провел 14 матче за сборную Бразилии.