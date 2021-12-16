Деньги: во благо или во вред. Крутые виражи карьеры Оскара, экс-героя Челси

2012 год стал по-настоящему эпохальным для «Челси». Команда, ведомая временным главным тренером Роберто Ди Маттео впервые в своей истории выиграла Лигу чемпионов. Тогда же, в 2012-м, в стан «синих» перебрались два невероятно перспективных плеймейкера – оба 1991 года рождения, оба с, как казалось тогда, совершенно колоссальным потенциалом.

Один провел в клубе всего несколько недель, а затем был отправлен в аренду в Германию. Второй же остался в основе и дебютировал за «Челси» в первом туре нового сезона английской Премьер-лиги.

Тот, которому пришлось переехать в Германию, был признан лучшим игроком двух последних розыгрышей АПЛ по мнению футболистов. Он был одним из тех, кто привел «Манчестер Сити» к трем чемпионским титулам в Премьер-лиге за четыре последних года. Он настолько важен для нынешних «горожан», что Хосеп Гвардиола, скорее всего, сразу же подаст в отставку, если боссам клуба заблагорассудится выставить этого футболиста на трансфер. Как вы уже могли догадаться, речь о Кевине Де Брюйне.

Второй талантливый плеймейкер, о котором шла речь, выбрал совершенно странный путь, о котором мало кто мечтает в футбольной среде, по крайней мере, из игроков топ-калибра. Еще менее десяти лет назад его почитали даже большим талантом, нежели Де Брюйне. Ныне ему всего-навсего 30 лет, но он находится в полном забвении в Европе, и уже более пяти лет не надевал футболку национальной сборной Бразилии, за которую до своего 25-летия успел провести почти 50 матчей. Пожалуй, здесь также уже не имеет смысла держать интригу, ведь речь пойдет об Оскаре дос Сантосе Эмбоаба Жуниоре, или просто Оскаре, как его привыкли называть сперва в Бразилии, а затем и по всему миру.

Getty Images/Global Images Ukraine. Кевин Де Брейне, Оскар и Эден Азар

Оглядываясь немного назад, можно смело сказать, что начало 2016 года всерьез шокировало европейский футбол. В то время, когда у богатых стран Персидского залива отсутствовал план по глобальному развитию футбола, российские клубы начали испытывать последствия кризиса и наложенных на их государство санкций, из-за чего плавно перешли в режим экономии, а американские инвесторы едва ли не массово начали вкладываться в европейские клубы, несколько упустив из зоны внимания собственную МЛС, агрессивные и целеустремленные китайцы затевали колоссальный проект, венцом которого должны были оказаться сильная Суперлига, а также выход национальной команды этой страны в финальную часть чемпионата мира-2022.

В начале 2016 года рекорд китайской Суперлиги по входящим трансферам был побит трижды всего за десять дней. Сперва «Цзянсу Сунин» подписал за 28 миллионов евро бразильца Рамиреса из «Челси», затем «Гуанчжоу Эвергранд» потратил 42 миллиона евро на колумбийского форварда мадридского «Атлетико» Джексона Мартинеса, а 5 февраля «Цзянсу Сунин» выложил 50 миллионов евро за бразильского кудесника «Шахтера» Алекса Тейшейру, которого в свои ряды так и не сумел заполучить «Ливерпуль», где научились считать деньги и предсказывать последствия от их бездумной траты.

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Однако самым крутым трансфером китайской Суперлиги стал переход Оскара в «Шанхай СИПГ», который случился в январе 2017 года. Богатенькие инвесторы из Поднебесной раскошелились, по разным данным, на 60 или 70 миллионов евро, и на тот момент это была сумма, которую за Оскара в Европе и мире не был готов предложить больше никто. В «Челси», несмотря на важную роль бразильца в команде до этого, не стали долго думать, тем более, что и сам хавбек пожелал переехать в Китай на чистую зарплату в 23,5 миллиона евро в год.

Оскар – это лучший футболист, когда-либо переезжавший в Китай. Джексон Мартинес, Халк, Эсекьель Лавесси и многие другие перебирались в Поднебесную ближе к завершению своей карьеры, а тот таки Алекс Тейшейра успел стать звездой лишь по меркам украинской Премьер-лиги, и не покорил остальную Европу. Оскар же прибыл в Китай в 25 лет, на пике своей карьеры, в статусе футболиста национальной сборной Бразилии, где у него за плечами было 48 проведенных матчей. Его трансфер изначально был пиком торжества китайцев – мол, смотрите, наши деньги позволяют переманивать лучших ваших игроков. Оскар должен был стать «первой ласточкой», но дальше в Поднебесной все пошло не по тому сценарию, а потому бразилец до сих пор остается самым дорогостоящим трансфером в истории тамошней Суперлиги.

Getty Images/Global Images Ukraine. Оскар

Сам футболист также не особо скрывал мотивы своего решения. Все решили деньги, огромные деньги. «Иногда Китай делает предложения, от которых футболист просто не в состоянии отказаться», - прокомментировал сделку Оскар. После этих слов многие болельщики поспешили называть хавбека алчным и таким, кто променял футбол на деньги.

Впрочем, такие люди мало знакомы с биографией Оскара. У этого бразильца, как и у многих его соотечественников, действительно непростое прошлое. Отец Оскара попал в автокатастрофу и погиб, когда его сыну было всего-навсего 3 года, и в отличие от Кака, являющегося выходцем из богатой семьи, экс-хавбек «Челси» в детстве хорошо прочувствовал на своей шкуре всю обширность понятия «бедность». Мать футболиста в одиночку вынуждена была воспитывать не только сына, но и его двух сестер. Женщина занималась продажей одежды, что помогало семье сводить концы с концами.

Сам Оскар никогда не рассказывал в своих интервью душещипательных историй из детства. Он не искал сочувствия у чужих людей, но всякий раз старался подчеркивать, что играет в футбол, прежде всего, ради возможности помочь семье. В конце концов, современный футбол – это уже давно бизнес-площадка, где собственники клубов рассматривают своих игроков исключительно в качестве активов. Поэтому было бы лицемерием очернять футболистов только по той причине, что некоторые из них также делают акцент на деньгах.

Но болельщиков «Челси» можно понять. Оскар – это действительно игрок с редким талантом, который бы мог покорить европейский и мировой футбол. В стане «синих» не просто так отказались от молодого Кевина Де Брюйне, отпустив того в аренду в «Вердер». У лондонцев уже тогда появился Оскар, который в неполные 20 лет был готов играть в первой команде и приносить пользу. Неслучайно, в дебютном сезоне за «Челси» Оскар провел более 60 матчей во всех турнирах, став важной частью победной кампании команды Рафаэля Бенитеса в Лиге Европы. Спустя два года под чутким руководством Жозе Моуриньо Оскар помог «Челси» выиграть Премьер-лигу, отличившись 14 результативными действиями (6 голов и 8 ассистов) в 28 матчах турнира.

Отпраздновав 25-летие, Оскар решил, что ему стоит сменить обстановку. На горизонте сразу же объявились европейские топ-клубы, и бразилец через агентов вел переговоры с мадридским «Атлетико», «Ювентусом», «Интером» и «Миланом». На тот момент в сборной Бразилии его из основы вытеснил набиравший ход Филиппе Коутиньо, но многие эксперты полагали, что это будет лишь временным явлением.

Getty Images/Global Images Ukraine. Оскар провел за сборную Бразилии 48 матчей

Однако сам Оскар сделал выбор в пользу Китая. О мотивах мы уже поговорили выше, да и в свои 25 лет хавбек наверняка полагал, что выбирает вовсе не билет в один конец. Но время прошло, некоторые из отбывших в Поднебесную (например, Янник Феррейра Карраско) во время денежного бума успели вернуться в европейский футбол, а Оскар все еще остается игроком команды из Шанхая, которая ныне, как и большинство тамошних коллективов, пережила переименование и зовется как «Шанхай Порт».

Еще до начала пандемии Covid-19 в Китае начали происходить изменения, напрямую затрагивающие футбол. Руководство страны задало курс на воспитание собственных талантов, и начало стимулировать богатых инвесторов переставать вкладывать десятки миллионов евро в приобретение легионеров. В итоге многие из тех, кто подался в Поднебесную на пике финансового могущества, уже покинули Китай. Джексон Мартинес в декабре минувшего года завершил карьеру, успев немного поиграть перед этим за португальский «Портимоненсе». Паулиньо и Рамирес находятся в статусе свободных агентов. Халк вернулся в Бразилию, и помог «Атлетико Минейро» во второй раз в истории и впервые за последние пятьдесят лет стать чемпионом. Алекс Тейшейра после долгого пребывания без клуба ныне пытается стать важной фигурой в «Бешикташе», хотя получается это у него, мягко говоря, неважно.

Но Оскар остается в Китае, и в конце 2019 года продлил контракт с «Шанхай Порт» еще на пять лет. Теоретически в свои 30 лет он остается интересной фигурой для некоторых европейских клубов, которые были бы готовы рискнуть и вернуть некогда безумно талантливого бразильца. Но реальность такова, что мало кто даже в Италии, Англии или Испании потянет зарплату бразильца, составляющую почти 500 тысяч евро в неделю. Из тех же, кто способен платить такие деньги, практически все сделают выбор в пользу более молодых и перспективных исполнителей.

Поэтому в Европу Оскар уже вряд ли вернется. Разве что в Турцию, как Тейшейра, но это будет уже вовсе не такое захватывающее приключение, как когда-то в «Челси». Пожалуй, в этом и состоит вся грусть ситуации. Футбольная карьера подарила Оскару шанс стать одним из великих, но большой соблазн в виде денег повернул все в другое русло. Жалеет ли о чем-либо Оскар? Вряд ли, потому как он понимал, что, во-первых, не бросает любимое дело жизни, уезжая в Китай, а во-вторых, сможет помочь своей семье на несколько поколений вперед выбраться из той нищеты, столкнутся с которой ему пришлось в юные годы. И пускай камень в адрес Оскара бросают лишь те, кто сам переживал в жизни нечто подобное. Если, конечно, у них поднимется рука.