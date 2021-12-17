Вместе с Бразилией и Аргентиной. Топ-сборные пополнят Лигу наций

Вице-президент УЕФА Збигнев Бонек в интервью польским СМИ рассказал о том, что 10 южноамериканских сборных будут участвовать в Лиге наций с 2024 года.

Сборные Бразилии, Аргентины, Колумбии, Уругвая, Перу и Чили пополнят Лигу A, а Парагвай, Эквадор, Венесуэла и Боливия отправятся в Лигу B.

Матчи будут проходить в Европе. Сейчас в Лиге наций играют европейские сборные.

Это будет сделано в рамках дальнейшего сближения УЕФА и КОНМЕБОЛ (Конфедерация футбола Южной Америки). Ранее стороны договорились провести матч между Италией и Аргентиной, чтобы определить лучшую команду в битве победителей Евро-2020 и Копа Америка.

Как раз в четверг сборная Украины, которая вынуждена играть в Лиге B, узнала своих соперников на Лигу наций 2022/23.