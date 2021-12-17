Вместе с Бразилией и Аргентиной. Топ-сборные пополнят Лигу наций

Сразу 10 латиноамериканских сборных готовы присоединиться к Лиге наций

  • 17.12.2021 17:55
  • 1449 просмотров
  • 5 комментариев
Вместе с Бразилией и Аргентиной. Топ-сборные пополнят Лигу наций
© Getty Images/Global Images Ukraine

Вице-президент УЕФА Збигнев Бонек в интервью польским СМИ рассказал о том, что 10 южноамериканских сборных будут участвовать в Лиге наций с 2024 года.

Сборные Бразилии, Аргентины, Колумбии, Уругвая, Перу и Чили пополнят Лигу A, а Парагвай, Эквадор, Венесуэла и Боливия отправятся в Лигу B.

Матчи будут проходить в Европе. Сейчас в Лиге наций играют европейские сборные.

Это будет сделано в рамках дальнейшего сближения УЕФА и КОНМЕБОЛ (Конфедерация футбола Южной Америки). Ранее стороны договорились провести матч между Италией и Аргентиной, чтобы определить лучшую команду в битве победителей Евро-2020 и Копа Америка.

Как раз в четверг сборная Украины, которая вынуждена играть в Лиге B, узнала своих соперников на Лигу наций 2022/23.

Источник — Marca

(6 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    joytok
    joytok, 17.12.2021 18:17 (изменен)
    0
    Отлично! Но почему только в Европе? Это же дискриминация!
    Так было бы интересно посмотреть на наших в Уругвае.
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    Serhii Malishevskyi
    online
    Serhii Malishevskyi, 17.12.2021 18:13
    0
    Тогда получается, что лиге А будет 22 команды?
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    Spectra
    Spectra, 17.12.2021 18:00
    -1
    И так турнир говно, так его ещё и добить надо
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    fedd1979
    fedd1979, 17.12.2021 18:00
    -2
    Колумбія, й особливо Перу, Чілі в групі А! Подумаєш, цаци знайшлися ))) Та й Уругвай таке собі...
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    Andrey_1992
    Andrey_1992, 17.12.2021 17:57
    -3
    Ну і нафіга воно таке здалось, реально дурня повна!
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