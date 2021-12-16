Сборная Украины узнала соперников. Итоги жеребьевки Лиги наций

16 декабря 2021 года в швейцарском Ньоне состоялась церемония жеребьевки Лиги наций 2022/23. Шарики из корзин тянули почетные гости: Роберт Пирес (Франция) и Гаиска Мендьета (Испания), известные футболисты, завершившие карьеру.

В Лиге наций примут участие сборные всех 55 ассоциаций. Они распределены по четырем лигам. В каждой из Лиг А, В и С будет по 16 сборных, которые поделены на 4 группы по 4 команды. Оставшиеся 7 сборных сформировали две группы Лиги D: из четырех и из трех команд.

Сборная Украины будет играть в Лиге В в двухкруговом турнире против трех соперников, определенных жеребьевкой:

Группа B1: Украина , Шотландия, Ирландия, Армения

В главной лиге A самой сложной стала группа A3: Италия, Германия, Англия, Венгрия.

В рамках групповой стадии команды в июне и сентябре 2022 года сыграют со своими соперниками по группе дома и на выезде. Из-за проведения чемпионата мира 2022 зимой – 4 из 6 туров Лиги наций будут сыграны в июне, а в сентябре – два последних. Интересно, что 4 сборные пока точно не знают, где будут выступать. Она попадут в лигу C или D по результатам мартовских стыковых матчей, в которых Казахстан сразится с Молдовой, а Кипр – с Эстонией.

Победители четырех групп Лиги А попадут в финальную стадию Лиги наций, которая намечена на июнь 2023 года. В ней примут участие четыре победителя групп Лиги А, один из которых станет хозяином финальной стадии. Полуфиналы пройдут 14 и 15 июня 2023 года, финал и матч за третье место – 18 июня.

Победители групп в Лигах B, C и D поднимутся лигой выше. Последние места групп в Лигах A и B опустятся лигой ниже. Сборные, которые финишируют четвертыми в Лиге С, в марте 2024 проведут стыковые матчи. Победители сохранят прописку в Лиге С, проигравшие – опустятся в Лигу D.

По предварительной схеме, которую еще предстоит утвердить Исполкому УЕФА, 20 путевок в финальный турнир Евро-2024 (куда уже автоматически попала Германия как хозяин), получат победители и вторые команды 10 отборочных групп. Еще три лицензии будут разыграны в марте 2024 году в двухраундовом плей-офф между 12 лучшими сборными Лиги наций 2022/23 (среди тех, кто не попадет на Евро напрямую). Регламент плей-офф Евро-2024 будет обнародован позже.

Лига наций 2022/23

Лига А

Группа A1: Франция, Дания, Хорватия, Австрия

Франция, Дания, Хорватия, Австрия Группа A2: Испания, Португалия, Швейцария, Чехия

Испания, Португалия, Швейцария, Чехия Группа A3: Италия, Германия, Англия, Венгрия

Италия, Германия, Англия, Венгрия Группа A4: Бельгия, Нидерланды, Польша, Уэльс

Лига В

Группа B1: Украина , Шотландия, Ирландия, Армения

, Шотландия, Ирландия, Армения Группа B2: Исландия, Россия, Израиль, Албания

Исландия, Россия, Израиль, Албания Группа B3: Босния и Герцеговина, Финляндия, Румыния, Черногория

Босния и Герцеговина, Финляндия, Румыния, Черногория Группа B4: Швеция, Норвегия, Сербия, Словения

Лига C

Группа C1: Турция, Люксембург, Литва, Фарерские острова

Турция, Люксембург, Литва, Фарерские острова Группа C2: Северная Ирландия, Греция, Косово, Кипр / Эстония

Северная Ирландия, Греция, Косово, Кипр / Эстония Группа C3: Словакия, Беларусь, Азербайджан, Казахстан / Молдова

Словакия, Беларусь, Азербайджан, Казахстан / Молдова Группа C4: Болгария, Северная Македония, Гибралтар, Грузия

Лига D

Группа D1: Лихтенштейн, Казахстан / Молдова, Андорра, Латвия

Лихтенштейн, Казахстан / Молдова, Андорра, Латвия Группа D2: Сан-Марино, Кипр / Эстония, Мальта

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