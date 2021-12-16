Сборная Украины узнала соперников. Итоги жеребьевки Лиги наций

16 декабря в швейцарском Ньоне состоялась церемония жеребьевки турнира

  • 16.12.2021 19:39
  • 20182 просмотра
  • 41 комментарий
Сборная Украины узнала соперников. Итоги жеребьевки Лиги наций
© УЕФА

16 декабря 2021 года в швейцарском Ньоне состоялась церемония жеребьевки Лиги наций 2022/23. Шарики из корзин тянули почетные гости: Роберт Пирес (Франция) и Гаиска Мендьета (Испания), известные футболисты, завершившие карьеру.

В Лиге наций примут участие сборные всех 55 ассоциаций. Они распределены по четырем лигам. В каждой из Лиг А, В и С будет по 16 сборных, которые поделены на 4 группы по 4 команды. Оставшиеся 7 сборных сформировали две группы Лиги D: из четырех и из трех команд.

Сборная Украины будет играть в Лиге В в двухкруговом турнире против трех соперников, определенных жеребьевкой:

  • Группа B1: Украина, Шотландия, Ирландия, Армения

В главной лиге A самой сложной стала группа A3: Италия, Германия, Англия, Венгрия.

В рамках групповой стадии команды в июне и сентябре 2022 года сыграют со своими соперниками по группе дома и на выезде. Из-за проведения чемпионата мира 2022 зимой – 4 из 6 туров Лиги наций будут сыграны в июне, а в сентябре – два последних. Интересно, что 4 сборные пока точно не знают, где будут выступать. Она попадут в лигу C или D по результатам мартовских стыковых матчей, в которых Казахстан сразится с Молдовой, а Кипр – с Эстонией.

Победители четырех групп Лиги А попадут в финальную стадию Лиги наций, которая намечена на июнь 2023 года. В ней примут участие четыре победителя групп Лиги А, один из которых станет хозяином финальной стадии. Полуфиналы пройдут 14 и 15 июня 2023 года, финал и матч за третье место – 18 июня.

Победители групп в Лигах B, C и D поднимутся лигой выше. Последние места групп в Лигах A и B опустятся лигой ниже. Сборные, которые финишируют четвертыми в Лиге С, в марте 2024 проведут стыковые матчи. Победители сохранят прописку в Лиге С, проигравшие – опустятся в Лигу D.

По предварительной схеме, которую еще предстоит утвердить Исполкому УЕФА, 20 путевок в финальный турнир Евро-2024 (куда уже автоматически попала Германия как хозяин), получат победители и вторые команды 10 отборочных групп. Еще три лицензии будут разыграны в марте 2024 году в двухраундовом плей-офф между 12 лучшими сборными Лиги наций 2022/23 (среди тех, кто не попадет на Евро напрямую). Регламент плей-офф Евро-2024 будет обнародован позже.

Лига наций 2022/23

Лига А

  • Группа A1: Франция, Дания, Хорватия, Австрия
  • Группа A2: Испания, Португалия, Швейцария, Чехия
  • Группа A3: Италия, Германия, Англия, Венгрия
  • Группа A4: Бельгия, Нидерланды, Польша, Уэльс

Лига В

  • Группа B1: Украина, Шотландия, Ирландия, Армения
  • Группа B2: Исландия, Россия, Израиль, Албания
  • Группа B3: Босния и Герцеговина, Финляндия, Румыния, Черногория
  • Группа B4: Швеция, Норвегия, Сербия, Словения

Лига C

  • Группа C1: Турция, Люксембург, Литва, Фарерские острова
  • Группа C2: Северная Ирландия, Греция, Косово, Кипр / Эстония
  • Группа C3: Словакия, Беларусь, Азербайджан, Казахстан / Молдова
  • Группа C4: Болгария, Северная Македония, Гибралтар, Грузия

Лига D

  • Группа D1: Лихтенштейн, Казахстан / Молдова, Андорра, Латвия
  • Группа D2: Сан-Марино, Кипр / Эстония, Мальта

Календарь матчей

  • 1-й тур: 2–4 июня 2022
  • 2-й тур: 5–8 июня 2022
  • 3-й тур: 9–11 июня 2022
  • 4-й тур: 12–14 июня 2022
  • 5-й тур: 22–24 сентября 2022
  • 6-й тур: 25–27 сентября 2022
  • Финальный раунд: 14 и 15 июня 2023 (полуфиналы), 18 июня 2023 (финал)
  • Стыковые матчи: 21–23 и 24–26 марта 2024 года

Источник — Sport.ua

(62 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Опрос
  • Какое место займет сборная Украина в группе Лиги наций, где сыграет против национальных команд Шотландии, Ирландии, Армении?
    • 76.47% (13)
      1. Первое место
    • 17.65% (3)
      2. Второе место
    • 5.88% (1)
      3. Третье место
    • 0% (0)
      4. Четвертое место
    • 0% (0)
      5. Трудно сказать
    Результаты опроса Проголосовали — 17
    В опросах могут участвовать только зарегистрированные пользователи.
    Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь.
Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    Игорь Нестеренко
    Игорь Нестеренко, 16.12.2021 19:57
    +7
    Mad_KPoт, 16.12.2021 19:55
    А кантоны швейцарские займут последние место в группе своей
    Чехи можуть вибити "сирників" з дивізіону А...Хай їм Бог допомагає
    Ссылка
    dd dent
    dd dent, 16.12.2021 19:41
    +7
    У рашки даже тут группа по проще как всегда
    Ссылка
    dd dent
    dd dent, 16.12.2021 19:40
    +6
    Реально интересно будет, хоть группа и не самая простая далеко
    Ссылка
    dd dent
    dd dent, 16.12.2021 19:52
    +5
    AK.228, 16.12.2021 19:49
    Хорошая группа
    Вполне. Учитывая шо эт не дивизион А, откуда нас искусственно выперли, то будет интересно
    Ссылка
    Український Крим
    Український Крим, 16.12.2021 19:44 (изменен)
    +4
    Кельтські команди з островів не дадуть нам заснути... класний і якісний підбір команд! Даю безкоштовну прибуткову пораду: Україна по-любасу втратить очки з Вірменією, робіть ваші ставки
    Ссылка
    Михаил Степанов
    Михаил Степанов, 16.12.2021 19:41
    +4
    Армения лажа, а так норм..Интересно!
    Ссылка
    Mad_KPoт
    Mad_KPoт, 16.12.2021 19:53 (изменен)
    +3
    Отличная группаа всех можно быгрывать ,конечно хотелось в группу В2 ну у нашего нафтогаза не столько денег как у газпрома ,ну и главное что не в группе В4
    Ссылка
    Iurii
    Iurii, 16.12.2021 19:49
    +3
    Scofield Lincoln, 16.12.2021 19:42
    Нас ждёт трилогия с кельтами, в следующем году!) С ирландцами не часто играли, а вот с армянами наоборот...
    Со сборной Ирландии будем встречаться впервые!
    Ссылка
    Jaime_Lannister
    Jaime_Lannister, 16.12.2021 20:13
    +2
    Кантони тепер чехів будуть думати, як кабінетно обійти.
    Ссылка
    avtv5555
    avtv5555, 16.12.2021 20:07
    +2
    Венграм опять "повезло".
    Ссылка
    Віталій Ткачук
    Віталій Ткачук, 16.12.2021 20:01
    +2
    Через "кантонів" маємо грати з ірландцями і вірменами. Зрозуміло, що неможна недооцінювати суперника, але що в B1 робить Вірменія?
    Ссылка
    Алексей Хмиль
    Алексей Хмиль, 16.12.2021 20:01
    +2
    avtv5555, 16.12.2021 19:58
    Да впервые. Хотя сборная Украины уже играла с ними в 1975 году, отборочный матч СССР-Ирландия в стартовом составе вышло 11 игроков киевского Динамо.
    Збірна Києва вже грала з Ірландією на ЧЄ-88 і втратили очки... могли поїхати додому, не вийшовши з групи
    Ссылка
    Mad_KPoт
    Mad_KPoт, 16.12.2021 19:55 (изменен)
    +2
    А кантоны швейцарские займут последние место в группе своей
    Ссылка
    Владислав Антонов
    Владислав Антонов, 16.12.2021 19:44
    +2
    Хороший привід відвідати Єреван. Погано, що інші країни - візові і з виїзною підтримкою збірної не складеться. Зі спортивної точки зору нормальний жереб. Нижче другого місця не будемо.
    Ссылка
    Yura Юрий
    Yura Юрий, 16.12.2021 20:46
    +1
    нормальный жребий, группы В3 и В4 посилнее, а рашке как всегда самое дно в группу.
    Ссылка
    joytok
    joytok, 16.12.2021 20:06
    +1
    В последнем отборе Шотландия дома не проигрывала, а Италию отправила тренироваться.
    Ссылка
    APL
    APL, 16.12.2021 20:04
    +1
    Віталій Ткачук, 16.12.2021 20:01
    Через "кантонів" маємо грати з ірландцями і вірменами. Зрозуміло, що неможна недооцінювати суперника, але що в B1 робить Вірменія?
    Виграла групу в дивізіоні С і піднялась в дивізіон В
    Ссылка
    Mad_KPoт
    Mad_KPoт, 16.12.2021 19:59
    +1
    Игорь Нестеренко, 16.12.2021 19:57
    Чехи можуть вибити "сирників" з дивізіону А...Хай їм Бог допомагає
    Ссылка
    Андрій Калініченко
    Андрій Калініченко, 16.12.2021 19:54
    +1
    В наших нормальна група.
    А цікава - В4.
    Ссылка
    Алексей Голяченко
    Алексей Голяченко, 16.12.2021 19:47
    +1
    Норм группа. Нужно выходить и возвращаться в элиту
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности