Сборная Украины узнала соперников. Итоги жеребьевки Лиги наций

16 декабря 2021 года в швейцарском Ньоне состоялась церемония жеребьевки Лиги наций 2022/23. Шарики из корзин тянули почетные гости: Роберт Пирес (Франция) и Гаиска Мендьета (Испания), известные футболисты, завершившие карьеру.
В Лиге наций примут участие сборные всех 55 ассоциаций. Они распределены по четырем лигам. В каждой из Лиг А, В и С будет по 16 сборных, которые поделены на 4 группы по 4 команды. Оставшиеся 7 сборных сформировали две группы Лиги D: из четырех и из трех команд.
Сборная Украины будет играть в Лиге В в двухкруговом турнире против трех соперников, определенных жеребьевкой:
- Группа B1: Украина, Шотландия, Ирландия, Армения
В главной лиге A самой сложной стала группа A3: Италия, Германия, Англия, Венгрия.
В рамках групповой стадии команды в июне и сентябре 2022 года сыграют со своими соперниками по группе дома и на выезде. Из-за проведения чемпионата мира 2022 зимой – 4 из 6 туров Лиги наций будут сыграны в июне, а в сентябре – два последних. Интересно, что 4 сборные пока точно не знают, где будут выступать. Она попадут в лигу C или D по результатам мартовских стыковых матчей, в которых Казахстан сразится с Молдовой, а Кипр – с Эстонией.
Победители четырех групп Лиги А попадут в финальную стадию Лиги наций, которая намечена на июнь 2023 года. В ней примут участие четыре победителя групп Лиги А, один из которых станет хозяином финальной стадии. Полуфиналы пройдут 14 и 15 июня 2023 года, финал и матч за третье место – 18 июня.
Победители групп в Лигах B, C и D поднимутся лигой выше. Последние места групп в Лигах A и B опустятся лигой ниже. Сборные, которые финишируют четвертыми в Лиге С, в марте 2024 проведут стыковые матчи. Победители сохранят прописку в Лиге С, проигравшие – опустятся в Лигу D.
По предварительной схеме, которую еще предстоит утвердить Исполкому УЕФА, 20 путевок в финальный турнир Евро-2024 (куда уже автоматически попала Германия как хозяин), получат победители и вторые команды 10 отборочных групп. Еще три лицензии будут разыграны в марте 2024 году в двухраундовом плей-офф между 12 лучшими сборными Лиги наций 2022/23 (среди тех, кто не попадет на Евро напрямую). Регламент плей-офф Евро-2024 будет обнародован позже.
- Sport.ua провел текстовую онлайн-трансляцию жеребьевки.
Лига наций 2022/23
Лига А
- Группа A1: Франция, Дания, Хорватия, Австрия
- Группа A2: Испания, Португалия, Швейцария, Чехия
- Группа A3: Италия, Германия, Англия, Венгрия
- Группа A4: Бельгия, Нидерланды, Польша, Уэльс
Лига В
- Группа B1: Украина, Шотландия, Ирландия, Армения
- Группа B2: Исландия, Россия, Израиль, Албания
- Группа B3: Босния и Герцеговина, Финляндия, Румыния, Черногория
- Группа B4: Швеция, Норвегия, Сербия, Словения
Лига C
- Группа C1: Турция, Люксембург, Литва, Фарерские острова
- Группа C2: Северная Ирландия, Греция, Косово, Кипр / Эстония
- Группа C3: Словакия, Беларусь, Азербайджан, Казахстан / Молдова
- Группа C4: Болгария, Северная Македония, Гибралтар, Грузия
Лига D
- Группа D1: Лихтенштейн, Казахстан / Молдова, Андорра, Латвия
- Группа D2: Сан-Марино, Кипр / Эстония, Мальта
Календарь матчей
- 1-й тур: 2–4 июня 2022
- 2-й тур: 5–8 июня 2022
- 3-й тур: 9–11 июня 2022
- 4-й тур: 12–14 июня 2022
- 5-й тур: 22–24 сентября 2022
- 6-й тур: 25–27 сентября 2022
- Финальный раунд: 14 и 15 июня 2023 (полуфиналы), 18 июня 2023 (финал)
- Стыковые матчи: 21–23 и 24–26 марта 2024 года
Источник — Sport.ua
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