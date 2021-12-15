Жеребьевка Лиги наций. Соперники для сборной Украины. Текстовая трансляция

Следите 16 декабря в 19:00 за церемонией жеребьевки турнира для сборных

  • 15.12.2021 20:00
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Жеребьевка Лиги наций. Соперники для сборной Украины. Текстовая трансляция
© УЕФА

16 декабря 2021 года в швейцарском Ньоне состоится церемония жеребьевки Лиги наций 2022/23. Начало – в 19:00 по киевскому времени.

В Лиге наций примут участие сборные всех 55 ассоциаций. Они распределены по четырем лигам. Список лиг составлен на основании результатов сборных в Лиге наций 2020/21 и учитывает переход между лигами, итоги финальной стадии и еще не сыгранные стыковые матчи. В каждой из Лиг А, В и С будет по 16 сборных, которые разобьют на 4 группы по 4 команд. Оставшиеся 7 сборных сформируют две группы Лиги D: из четырех и из трех команд.

Сборная Украины попала в первую корзину Лиги В и получит по одному сопернику из второй (кроме России), третьей и четвертой корзин.

Потенциальные соперники Украины:

  • Одна команда из Корзины 2: Финляндия, Норвегия, Шотландия
  • Одна команда из Корзины 3: Израиль, Румыния, Сербия, Ирландия
  • Одна команда из Корзины 4: Словения, Черногория, Албания, Армения

Формат турнира

Как и в предыдущем цикле, в дивизионах А, В и С будет выступать по 16 сборных, а в дивизионе D – 7 команд. Корзины сформированы по рейтингу сборных по итогам Лиги наций 2020/21.

На данный момент 51 из 55 сборных УЕФА знает, в какой из четырех лиг выступит в следующем розыгрыше. Позиции этих команд определились по итогам группового этапа Лиги наций осенью 2020 года. Оставшиеся 4 сборные попадут в лигу C или D по результатам мартовских стыковых матчей, в которых Казахстан сразится с Молдовой, а Кипр – с Эстонией.

В рамках групповой стадии команды в июне и сентябре 2022 года сыграют со своими соперниками по группе дома и на выезде. Из-за проведения чемпионата мира 2022 зимой – четыре из шести туров Лиги наций будут сыграны в июне.

Победители четырех групп Лиги А попадут в финальную стадию Лиги наций, которая намечена на июнь 2023 года. В ней примут участие четыре победителя групп Лиги А, один из которых станет хозяином финальной стадии. Полуфиналы пройдут 14 и 15 июня 2023 года, финал и матч за третье место – 18 июня.

Победители групп в Лигах B, C и D поднимутся лигой выше. Последние места групп в Лигах A и B опустятся лигой ниже. Сборные, которые финишируют четвертыми в Лиге С, в марте 2024 проведут стыковые матчи. Победители сохранят прописку в Лиге С, проигравшие – опустятся в Лигу D.

По предварительной схеме, которую еще предстоит утвердить Исполкому УЕФА, 20 путевок в финальный турнир Евро-2024 (куда уже автоматически попала Германия как хозяин), получат победители и вторые команды 10 отборочных групп. Еще три лицензии будут разыграны в марте 2024 году в двухраундовом плей-офф между 12 лучшими сборными Лиги наций 2022/23 (среди тех, кто не попадет на Евро напрямую). Регламент плей-офф Евро-2024 будет обнародован позже.

Лига наций 2022/23

Посев участников Лиги А

  • Корзина 1: Франция, Испания, Италия, Бельгия.
  • Корзина 2: Португалия, Нидерланды, Дания, Германия.
  • Корзина 3: Англия, Польша, Швейцария, Хорватия.
  • Корзина 4: Уэльс, Австрия, Чехия, Венгрия.

Посев участников Лиги В

  • Корзина 1: Украина, Швеция, Босния и Герцеговина, Исландия.
  • Корзина 2: Финляндия, Норвегия, Шотландия, Россия.
  • Корзина 3: Израиль, Румыния, Сербия, Ирландия.
  • Корзина 4: Словения, Черногория, Албания, Армения.

Посев участников Лиги С

  • Корзина 1: Турция, Словакия, Болгария, Северная Ирландия.
  • Корзина 2: Греция, Беларусь, Люксембург, Северная Македония.
  • Корзина 3: Литва, Грузия, Азербайджан, Косово.
  • Корзина 4: Казахстан / Молдова, Кипр / Эстония, Гибралтар, Фарерские острова.

Посев участников Лиги D

  • Корзина 1: Казахстан / Молдова, Кипр / Эстония, Лихтенштейн, Мальта.
  • Корзина 2: Латвия, Сан-Марино, Андорра.

Календарь матчей

  • 1-й тур: 2–4 июня 2022
  • 2-й тур: 5–8 июня 2022
  • 3-й тур: 9–11 июня 2022
  • 4-й тур: 12–14 июня 2022
  • 5-й тур: 22–24 сентября 2022
  • 6-й тур: 25–27 сентября 2022
  • Финальный раунд: 14 и 15 июня 2023 (полуфиналы), 18 июня 2023 (финал)
  • Стыковые матчи для участников лиги С: 21–23 и 24–26 марта 2024 года

Видеотрансляция жеребьевки запланирована на 16 декабря 19:00 на официальном сайте УЕФА и телеканале Футбол 1.

📺 Видеотрансляция

Николай Степанюк, Sport.ua

(3 голоса)

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