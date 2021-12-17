МАМПАССИ: «Несмотря на переезд в Россию, я готов выступать за Украину»

Защитник юниорской сборной Украины и «Шахтера» Марк Мампасси, выступавший на правах аренды за «Мариуполь», подписал пятилетний контракт с московским «Локомотивом».

Марк Мампасси прокомментировал свой переход в одну из российских команд.

«Считаю, что этот новый для меня вызов будет способствовать моему прогрессу, совершенствованию моего спортивного мастерства. Несмотря на продолжение карьеры в России, готов и дальше выступать за юниорскую сборную Украины, которую в марте следующего года в Нидерландах ждут поединки элит-раунда чемпионата Европы.

Я уже распрощался с одноклубниками по «Мариуполю», пожелал им сохранить «прописку» в чемпионате УПЛ. Еще точно не знаю, но думаю, что во второй половине января присоединюсь к своей новой команде, когда она начнет подготовку к весенней части сезона. Ни с кем из «железнодорожников» не знаком.

Пока что сложно сказать, на какой позиции меня будут использовать, главное, чтобы был полезен «Локомотиву», - сказал Мампасси.