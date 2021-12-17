МАМПАССИ: «Несмотря на переезд в Россию, я готов выступать за Украину»

Украинский защитник «Локомотива» пока не собирается менять гражданство

  • 17.12.2021 19:19
  • 1189 просмотров
  • 16 комментариев
МАМПАССИ: «Несмотря на переезд в Россию, я готов выступать за Украину»
© ФК Локомотив. Марк Мампасси

Защитник юниорской сборной Украины и «Шахтера» Марк Мампасси, выступавший на правах аренды за «Мариуполь», подписал пятилетний контракт с московским «Локомотивом».

Марк Мампасси прокомментировал свой переход в одну из российских команд.

«Считаю, что этот новый для меня вызов будет способствовать моему прогрессу, совершенствованию моего спортивного мастерства. Несмотря на продолжение карьеры в России, готов и дальше выступать за юниорскую сборную Украины, которую в марте следующего года в Нидерландах ждут поединки элит-раунда чемпионата Европы.

Я уже распрощался с одноклубниками по «Мариуполю», пожелал им сохранить «прописку» в чемпионате УПЛ. Еще точно не знаю, но думаю, что во второй половине января присоединюсь к своей новой команде, когда она начнет подготовку к весенней части сезона. Ни с кем из «железнодорожников» не знаком.

Пока что сложно сказать, на какой позиции меня будут использовать, главное, чтобы был полезен «Локомотиву», - сказал Мампасси.

Источник — Meta-ratings.com.ua

(9 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    dadaali177188
    dadaali177188, 17.12.2021 19:33
    +6
    фантаст, за северный габон будешь играть
    Ссылка
    Vitalik_Medvid
    Vitalik_Medvid, 17.12.2021 19:27
    +6
    Забудь, друже) Бери собі російське громадянство, і не повертайся…
    Ссылка
    dadaali177188
    dadaali177188, 17.12.2021 19:37
    +5
    Kak Tak, 17.12.2021 19:32
    По оценкам экспертов, около 7-9 млн украинцев работает за границей.Около 4 миллионов в рашке.Ты один из них.Как так ?
    по оценкам запоребриковых экспертов??? ну те посчитали жителей Кубани, приплюсовали рахицого, тимащука и наташу каральову с лолитой и получили эту цифру, по другому никак
    Ссылка
    zhyr
    zhyr, 17.12.2021 19:37
    +5
    пнх
    Ссылка
    Phoenix
    online
    Phoenix, 17.12.2021 19:34
    +3
    Да пошёл ты!
    Ссылка
    zhyr
    zhyr, 17.12.2021 19:39
    +2
    Kak Tak, 17.12.2021 19:32
    По оценкам экспертов, около 7-9 млн украинцев работает за границей.Около 4 миллионов в рашке.Ты один из них.Как так ?
    Мільйони людей в опу один одного товчуть. то це ж не означає, що всім потрібно ставати голубими.
    Ссылка
    ALKOSruLKA
    online
    ALKOSruLKA, 17.12.2021 19:48
    +1
    Kak Tak, 17.12.2021 19:32
    По оценкам экспертов, около 7-9 млн украинцев работает за границей.Около 4 миллионов в рашке.Ты один из них.Как так ?
    по оценкам "авотритетных экспертов", - 90% россиян и заурало-собакоязычных украинцев - пи9арасы.... но это неточно... может и все 99 %....
    Ссылка
    ALKOSruLKA
    online
    ALKOSruLKA, 17.12.2021 19:45
    +1
    ...а що, скрєпним ногомячистам збірники вже непотрібні? ...за стадо диких ущербних мокшебурят буде грати це кротятко!
    Ссылка
    alefteev77
    online
    alefteev77, 17.12.2021 19:43
    +1
    Сборная ДНР и ЛНР - это по версии Кремля, тоже украинцы. Вот за их сборные пожалуйста. Тем более воспитанник "донецкой школы", а эта публика - давно известна своей "лояльностью" к Украине и все украинскому.... еще с 1990-х, еще помнится был съезд в Северодонецке в 2004.
    -
    Ахметов и Ко очень любят Украину.... по версии пропаганды.
    Ссылка
    Kak Tak
    online
    Kak Tak, 17.12.2021 19:48
    0
    Хуакин Гусман Лоэра, 17.12.2021 19:45
    Ждём в сборной
    Как так ?
    Ссылка
    andi Mir
    andi Mir, 17.12.2021 19:42
    0
    Kak Tak, 17.12.2021 19:32
    По оценкам экспертов, около 7-9 млн украинцев работает за границей.Около 4 миллионов в рашке.Ты один из них.Как так ?
    Козья морда кацапская, какие 4 млн, козлоимперец ты недоделанный? Это данные что за 2000 год? Сейчас в козлостан ездят только лукандоны и крымские тараканы которым стало "хорошо" жить.
    Ссылка
    Хуакин Гусман Лоэра
    Хуакин Гусман Лоэра, 17.12.2021 19:45 (изменен)
    -1
    Ждём в сборной
    Ссылка
    Kak Tak
    online
    Kak Tak, 17.12.2021 19:35
    -2
    Бугор, 17.12.2021 19:28
    Зеленский с Петром руки жмут путлеру
    Как так ?
    Ссылка
    Kak Tak
    online
    Kak Tak, 17.12.2021 19:32
    -3
    По оценкам экспертов, около 7-9 млн украинцев работает за границей.Около 4 миллионов в рашке.Ты один из них.Как так ?
    Ссылка
    Бугор
    Бугор, 17.12.2021 19:28
    -7
    Зеленский с Петром руки жмут путлеру
    Ссылка
    Бугор
    Бугор, 17.12.2021 19:26 (изменен)
    -7
    А почему бы и нет
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности