Источник: Динамо после Миколенко готово продавать других лидеров

По информации «Динамо Киев Inside», руководство «Динамо» очень довольно продажей Виталия Миколенко в «Эвертон» за 20-22 миллиона евро.

О трансфере должны объявить в ближайшее время, а киевский клуб готов этой зимой расстаться с другими лидерами (предположительно, Виктором Цыганковым), если появится достойное предложение.

Кроме того, источник сообщает, что зимой клуб готов серьезно разгрузить платежную ведомость.

В том числе «Динамо» может предоставить статус свободных агентов ряду игроков, которых киевляне раздали в аренды и не видят их будущего в команде.