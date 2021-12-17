Источник: Динамо после Миколенко готово продавать других лидеров

Руководство хочет и дальше зарабатывать на трансферах

  • 17.12.2021 17:05
  • 6053 просмотра
  • 20 комментариев
Источник: Динамо после Миколенко готово продавать других лидеров
© fcdynamo.kiev.ua

По информации «Динамо Киев Inside», руководство «Динамо» очень довольно продажей Виталия Миколенко в «Эвертон» за 20-22 миллиона евро.

О трансфере должны объявить в ближайшее время, а киевский клуб готов этой зимой расстаться с другими лидерами (предположительно, Виктором Цыганковым), если появится достойное предложение.

Кроме того, источник сообщает, что зимой клуб готов серьезно разгрузить платежную ведомость.

В том числе «Динамо» может предоставить статус свободных агентов ряду игроков, которых киевляне раздали в аренды и не видят их будущего в команде.

Источник — Sport.ua

(49 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    FunnyCat_____
    FunnyCat_____, 17.12.2021 17:37 (изменен)
    +6
    mayakovskiy2, 17.12.2021 17:26
    Жека 20 лямов это космическая сумму просто)) Невероятная)) Баночник Бенфики Педриньо столько стоит. Мхитаряна 10 лет назад продали дороже. 10 лет Карл)) Так что гордится вам по прежнему нечем
    Эта сумма - которую он стоит . Я об этом
    Лавочник Бенфики только для вас так стоит, Бенфика небось продавала и крутила пальцем у виска
    Вы и деревянного Марлона за 12 умудрились взять
    Там Бота с ДеДзеоби знатно наварились
    Ссылка
    FunnyCat_____
    FunnyCat_____, 17.12.2021 17:17 (изменен)
    +5
    Ну и Вербича и Де Пену есть кем потенциально заменить
    А вот Витю продавать , конечно, только за хорошее предложение, как с Мыколой!
    —-
    Ну и конечно покупать замену и игроков на проблемные позиции!
    А так, хорошо что пошла перезагрузка состав , было видно что в конкуру круга некоторые игроки уже утратили мотивацию!
    А так - будет для многих новый вызов !
    Ссылка
    FatalisTUA
    FatalisTUA, 17.12.2021 17:54 (изменен)
    +4
    Умник, 17.12.2021 17:14
    Распродажа
    По сути верное решение. Игроки должны получать новый вызов.
    На место них приходить новые.
    Короче новая отмазка будет.
    Если не возьмём чемпионат. Скажу везде новая команда.
    Буде кумедно, якщо "розпродаж" не стане на заваді і Динамо все ж виграє чемпіонство..)) Тільки уяви, як буде бомбити у Сасуолівців.. Вони купу бабла викинули, а навіть чемпіонат не змогли виграти, а ми і титул знову взяли, і грошей заробили..)
    Ссылка
    FunnyCat_____
    FunnyCat_____, 17.12.2021 17:17
    +4
    Доброгорский Юрий, 17.12.2021 17:12
    Динамо продало свой величайший актив, больше за такие деньги ни кого не продадут. Забарному еще сезон точно подтягиваться. Циганкову цена максимум 14млн. Но продавать стоит однозначно. Можно тянуть молодёжь.
    Тут эХсперты писали что Мыкола 5-6 стоит
    Уже поржали , так и с Цыганкова будем
    Ссылка
    pike1
    pike1, 17.12.2021 17:36
    +3
    Когда я дома навожу порядок и выбрасываю кучу не нужного хлама, естественно появляется место для нового, а уж тем более когда этот хлам ещё и продать удается
    Ссылка
    grig
    grig, 17.12.2021 17:12
    +3
    А Шахтер все в Мокшанию игроков продает.
    Ссылка
    BaZia
    BaZia, 17.12.2021 18:11
    +1
    Рамірес, Шкурін, Кулач, Шабанов, Шепєлєв, Антюх, Лєднєв, Андрієвський нащо ці гравці?
    Не в образу можливо вони і непогані виконавці, але їм або не місце гріти банку або не час, тому що можна десь знайти себе в іншому клубі і отримувати там практику.
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    vitaha33
    vitaha33, 17.12.2021 17:53
    +1
    mayakovskiy2, 17.12.2021 17:26
    Жека 20 лямов это космическая сумму просто)) Невероятная)) Баночник Бенфики Педриньо столько стоит. Мхитаряна 10 лет назад продали дороже. 10 лет Карл)) Так что гордится вам по прежнему нечем
    Так ви тому і від шерифа влітаєте, що купляєте баночника Бенфіки і всяких Марлонів
    Ссылка
    Умник
    Умник, 17.12.2021 17:47
    +1
    New Zealander, 17.12.2021 17:43
    Короче, судя по всему, идёт роспуск клуба и ликвидация банкротного предприятия. Печалька.
    клуб за который болеет президент министр здравоохранения 3 олигарха.
    Ага да да да
    Ссылка
    Умник
    Умник, 17.12.2021 18:21
    0
    FatalisTUA, 17.12.2021 17:54
    Буде кумедно, якщо "розпродаж" не стане на заваді і Динамо все ж виграє чемпіонство..)) Тільки уяви, як буде бомбити у Сасуолівців.. Вони купу бабла викинули, а навіть чемпіонат не змогли виграти, а ми і титул знову взяли, і грошей заробили..)
    Ахметов Палкина вместо Денисова устроит на футболы))). Пойдет на понижение
    Ссылка
    FunnyCat_____
    FunnyCat_____, 17.12.2021 17:49
    0
    New Zealander, 17.12.2021 17:43
    Короче, судя по всему, идёт роспуск клуба и ликвидация банкротного предприятия. Печалька.
    Ну поче, переименуетесь в шахтёр - боярка , там на школьном стадионе как раз все ваши болельщики будут помещаться
    —-
    А так шахтёр же великий клуб с гениальным менеджментом и талантливой академией, и без бабок ахметова играть будете … в первой лиге
    Ссылка
    justhateme
    justhateme, 17.12.2021 17:41
    0
    grig, 17.12.2021 17:12
    А Шахтер все в Мокшанию игроков продает.
    Чисто ради срача вкинул камент?) Как у Шкурина дела? Сколько всего игроков продали за последние 10 лет?
    Ссылка
    Trollface
    online
    Trollface, 17.12.2021 17:41
    0
    Гулять так гулять.
    Ссылка
    mayakovskiy2
    mayakovskiy2, 17.12.2021 17:22
    0
    grig, 17.12.2021 17:12
    А Шахтер все в Мокшанию игроков продает.
    ахаха)) Например кого? Ноунейма который вообще в Мариуполе играет?))
    Если мы сейчас начнем сравнивать кого ( и в какие по уровню) клубы в Европу продает игроков ШД и ДК то вы захлебнетесь просто.
    Ссылка
    Умник
    Умник, 17.12.2021 17:14
    0
    Распродажа
    По сути верное решение. Игроки должны получать новый вызов.
    На место них приходить новые.
    Короче новая отмазка будет.
    Если не возьмём чемпионат. Скажу везде новая команда.
    Ссылка
    Доброгорский Юрий
    Доброгорский Юрий, 17.12.2021 17:12
    -3
    Динамо продало свой величайший актив, больше за такие деньги ни кого не продадут. Забарному еще сезон точно подтягиваться. Циганкову цена максимум 14млн. Но продавать стоит однозначно. Можно тянуть молодёжь.
    Ссылка
    marko2020
    marko2020, 17.12.2021 17:29
    -5
    grig, 17.12.2021 17:12
    А Шахтер все в Мокшанию игроков продает.
    То ли дело Динамо, которое берёт в аренду игрока у Мокшании🤷‍♂️
    Ссылка
    New Zealander
    New Zealander, 17.12.2021 17:43
    -6
    Короче, судя по всему, идёт роспуск клуба и ликвидация банкротного предприятия. Печалька.
    Ссылка
    Леонід Леонідович
    Леонід Леонідович, 17.12.2021 17:29
    -6
    Цікава назва статті - Джерело: Динамо після Миколенка готове продавати інших лідерів та знятися нахер з чемпіонату.....
    Ссылка
    mayakovskiy2
    mayakovskiy2, 17.12.2021 17:26
    -6
    FunnyCat_____, 17.12.2021 17:17
    Тут эХсперты писали что Мыкола 5-6 стоит
    Уже поржали , так и с Цыганкова будем
    Жека 20 лямов это космическая сумму просто)) Невероятная)) Баночник Бенфики Педриньо столько стоит. Мхитаряна 10 лет назад продали дороже. 10 лет Карл)) Так что гордится вам по прежнему нечем
    Ссылка
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