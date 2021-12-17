Источник: Динамо после Миколенко готово продавать других лидеров

По информации «Динамо Киев Inside», руководство «Динамо» очень довольно продажей Виталия Миколенко в «Эвертон» за 20-22 миллиона евро.
О трансфере должны объявить в ближайшее время, а киевский клуб готов этой зимой расстаться с другими лидерами (предположительно, Виктором Цыганковым), если появится достойное предложение.
Кроме того, источник сообщает, что зимой клуб готов серьезно разгрузить платежную ведомость.
В том числе «Динамо» может предоставить статус свободных агентов ряду игроков, которых киевляне раздали в аренды и не видят их будущего в команде.
Источник — Sport.ua
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Лавочник Бенфики только для вас так стоит, Бенфика небось продавала и крутила пальцем у виска
Вы и деревянного Марлона за 12 умудрились взять
Там Бота с ДеДзеоби знатно наварились
А вот Витю продавать , конечно, только за хорошее предложение, как с Мыколой!
—-
Ну и конечно покупать замену и игроков на проблемные позиции!
А так, хорошо что пошла перезагрузка состав , было видно что в конкуру круга некоторые игроки уже утратили мотивацию!
А так - будет для многих новый вызов !
По сути верное решение. Игроки должны получать новый вызов.
На место них приходить новые.
Короче новая отмазка будет.
Если не возьмём чемпионат. Скажу везде новая команда.
Уже поржали , так и с Цыганкова будем
Не в образу можливо вони і непогані виконавці, але їм або не місце гріти банку або не час, тому що можна десь знайти себе в іншому клубі і отримувати там практику.
Ага да да да
—-
А так шахтёр же великий клуб с гениальным менеджментом и талантливой академией, и без бабок ахметова играть будете … в первой лиге
Если мы сейчас начнем сравнивать кого ( и в какие по уровню) клубы в Европу продает игроков ШД и ДК то вы захлебнетесь просто.
По сути верное решение. Игроки должны получать новый вызов.
На место них приходить новые.
Короче новая отмазка будет.
Если не возьмём чемпионат. Скажу везде новая команда.
Уже поржали , так и с Цыганкова будем
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