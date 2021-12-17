Миколенко подпишет с Эвертоном контракт на 5 лет

Английские СМИ раскрыли новые подробности трансфера Виталия Миколенко в «Эвертон».
По информации The Guardian, сумма трансфера составит 21 миллион евро плюс 2 миллиона возможных бонусов. Сам защитник «Динамо» подпишет контракт на 5 лет.
Подписание Миколенко увеличивает вероятность ухода в зимнее трансферное окно его конкурента по позиции Люки Диня. У него конфликт с главным тренером команды Рафаэлем Бенитесом.
Ранее сообщалось о том, что Миколенко проходит медосмотр в «Эвертоне».
Источник — The Guardian
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2. У Мыколенко шанс, который очень редко получают украинские футболисты. Плюс еще пятилетний контракт.
3. Мыколенко последнее время не блистал ни в Динамо, ни в сборной. Стало казаться, что он довольно быстро превратился в заурядного игрока. Теперь реальная возможность узнать действительный потенциал и возможности к развитию у этого парня.
Мол они лохи полные, в трансферной политике, верно?
Взяли не пойми кого, да ещё и денег немерено переплатили, да?
Суркис всех нагрел!!!
2. У Мыколенко шанс, который очень редко получают украинские футболисты. Плюс еще пятилетний контракт.
3. Мыколенко последнее время не блистал ни в Динамо, ни в сборной. Стало казаться, что он довольно быстро превратился в заурядного игрока. Теперь реальная возможность узнать действительный потенциал и возможности к развитию у этого парня.
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