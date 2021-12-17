Миколенко подпишет с Эвертоном контракт на 5 лет

«Эвертон» будет платить сумму трансфера в рассрочку

  • 17.12.2021 15:07
  • 3641 просмотр
  • 11 комментариев
Миколенко подпишет с Эвертоном контракт на 5 лет
© ФК Динамо Киев. Виталий Миколенко

Английские СМИ раскрыли новые подробности трансфера Виталия Миколенко в «Эвертон».

По информации The Guardian, сумма трансфера составит 21 миллион евро плюс 2 миллиона возможных бонусов. Сам защитник «Динамо» подпишет контракт на 5 лет.

Подписание Миколенко увеличивает вероятность ухода в зимнее трансферное окно его конкурента по позиции Люки Диня. У него конфликт с главным тренером команды Рафаэлем Бенитесом.

Ранее сообщалось о том, что Миколенко проходит медосмотр в «Эвертоне».

Источник — The Guardian

(25 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Bibenco
    Bibenco, 17.12.2021 15:33
    +8
    Давай Виталя, вытаскивай Эвертон в еврокубки.
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    adidas77
    adidas77, 17.12.2021 16:15
    +5
    Bibenco, 17.12.2021 16:14
    Любой талантливый молодой игрок у нас начинает киснуть потому, что у нас не премьер лига, а п*зда лига. То есть, лига имени одноименного клуба.
    Это факт
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    Kevko
    Kevko, 17.12.2021 15:27
    +5
    1. Очень неожиданно финансово-сладкий вариант трансфера для Динамо. Даже ощущение, что Эвертон заметно переплатил.
    2. У Мыколенко шанс, который очень редко получают украинские футболисты. Плюс еще пятилетний контракт.
    3. Мыколенко последнее время не блистал ни в Динамо, ни в сборной. Стало казаться, что он довольно быстро превратился в заурядного игрока. Теперь реальная возможность узнать действительный потенциал и возможности к развитию у этого парня.
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    adidas77
    adidas77, 17.12.2021 16:15
    +4
    vsekan, 17.12.2021 16:11
    Кажется сумма значительно преувеличена! При всем уважении к Миколенко, не стоит он столько. Согласен 10-13 может быть. И то с натяжкой. Проблема в том что он не играл в сильном чемпионате, и не известно как он адаптируется, потому как играл все время у себя на родине. Интесивность может не вытянуть, в Англии проходных матчей аля Минай или Рух там не будет.
    Ну в общем ты вынес по сути приговор Эвертону!
    Мол они лохи полные, в трансферной политике, верно?
    Взяли не пойми кого, да ещё и денег немерено переплатили, да?
    Суркис всех нагрел!!!
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    Bibenco
    Bibenco, 17.12.2021 16:19
    +2
    vsekan, 17.12.2021 16:11
    Кажется сумма значительно преувеличена! При всем уважении к Миколенко, не стоит он столько. Согласен 10-13 может быть. И то с натяжкой. Проблема в том что он не играл в сильном чемпионате, и не известно как он адаптируется, потому как играл все время у себя на родине. Интесивность может не вытянуть, в Англии проходных матчей аля Минай или Рух там не будет.
    Уверен, когда будешь покупать себе футболистов, таких ошибок не допустишь.
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    Bibenco
    Bibenco, 17.12.2021 16:17
    +2
    vsekan, 17.12.2021 16:11
    Кажется сумма значительно преувеличена! При всем уважении к Миколенко, не стоит он столько. Согласен 10-13 может быть. И то с натяжкой. Проблема в том что он не играл в сильном чемпионате, и не известно как он адаптируется, потому как играл все время у себя на родине. Интесивность может не вытянуть, в Англии проходных матчей аля Минай или Рух там не будет.
    Зинченко, Ярмоленко вытягивают? Лужный, Кончельскис тоже играли.
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    Bibenco
    Bibenco, 17.12.2021 16:14
    +2
    Тарас Чубак, 17.12.2021 15:42
    Цей перехід дуже вчасно, але є сумніви на рахунок його ментальності, він почав регресувати точно після помилки з Фінами та критики у його адресу
    Любой талантливый молодой игрок у нас начинает киснуть потому, что у нас не премьер лига, а п*зда лига. То есть, лига имени одноименного клуба.
    Ссылка
    Михаил Степанов
    Михаил Степанов, 17.12.2021 15:47
    +2
    Тарас Чубак, 17.12.2021 15:42
    Цей перехід дуже вчасно, але є сумніви на рахунок його ментальності, він почав регресувати точно після помилки з Фінами та критики у його адресу
    він ще молодий тому нема сенсу казати про ментальність, соціум формує свідомість.
    Ссылка
    Empty
    Empty, 17.12.2021 16:01
    +1
    Тарас Чубак, 17.12.2021 15:42
    Цей перехід дуже вчасно, але є сумніви на рахунок його ментальності, він почав регресувати точно після помилки з Фінами та критики у його адресу
    Ну у нього тепер великий шанс перевернути все з ніг на голову , або з голови на ноги !)
    Ссылка
    Тарас Чубак
    Тарас Чубак, 17.12.2021 15:42
    0
    Kevko, 17.12.2021 15:27
    1. Очень неожиданно финансово-сладкий вариант трансфера для Динамо. Даже ощущение, что Эвертон заметно переплатил.
    2. У Мыколенко шанс, который очень редко получают украинские футболисты. Плюс еще пятилетний контракт.
    3. Мыколенко последнее время не блистал ни в Динамо, ни в сборной. Стало казаться, что он довольно быстро превратился в заурядного игрока. Теперь реальная возможность узнать действительный потенциал и возможности к развитию у этого парня.
    Цей перехід дуже вчасно, але є сумніви на рахунок його ментальності, він почав регресувати точно після помилки з Фінами та критики у його адресу
    Ссылка
    vsekan
    vsekan, 17.12.2021 16:11
    -4
    Кажется сумма значительно преувеличена! При всем уважении к Миколенко, не стоит он столько. Согласен 10-13 может быть. И то с натяжкой. Проблема в том что он не играл в сильном чемпионате, и не известно как он адаптируется, потому как играл все время у себя на родине. Интесивность может не вытянуть, в Англии проходных матчей аля Минай или Рух там не будет.
    Ссылка
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