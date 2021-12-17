Миколенко подпишет с Эвертоном контракт на 5 лет

Английские СМИ раскрыли новые подробности трансфера Виталия Миколенко в «Эвертон».

По информации The Guardian, сумма трансфера составит 21 миллион евро плюс 2 миллиона возможных бонусов. Сам защитник «Динамо» подпишет контракт на 5 лет.

Подписание Миколенко увеличивает вероятность ухода в зимнее трансферное окно его конкурента по позиции Люки Диня. У него конфликт с главным тренером команды Рафаэлем Бенитесом.

Ранее сообщалось о том, что Миколенко проходит медосмотр в «Эвертоне».