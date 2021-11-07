Свитолиной приготовиться? Жабер не поедет запасной на Итоговый турнир WTA

Туниска Онс Жабер отказалась от потенциального участия на Итоговом турнире WTA.



27-летняя теннисистка не поедет в Гвадалахару в качестве запасной из-за того ,что не успевает восстановиться от травмы, из-за которой вынуждена была сняться с двух турниров в конце сезона (Москва и Курмайёр).



Учитывая, что Эшли Барти турнир пропускает, а Наоми Осака только-только возобновила тренировки после долгой паузы, после отказа Жабер второй запасной потенциально становится украинка Элина Свитолина (а первой – Анастасия Павлюченкова).

Итоговый турнир WTA состоится в Мексике 10-17 ноября.