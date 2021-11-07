Свитолиной приготовиться? Жабер не поедет запасной на Итоговый турнир WTA

Элина следующая в рейтинге

  • 07.11.2021 21:21
  • 2070 просмотров
  • 5 комментариев
Свитолиной приготовиться? Жабер не поедет запасной на Итоговый турнир WTA
© Getty Images/Global Images Ukraine. Онс Жабер

Туниска Онс Жабер отказалась от потенциального участия на Итоговом турнире WTA.
 
27-летняя теннисистка не поедет в Гвадалахару в качестве запасной из-за того ,что не успевает восстановиться от травмы, из-за которой вынуждена была сняться с двух турниров в конце сезона (Москва и Курмайёр).
 
Учитывая, что Эшли Барти турнир пропускает, а Наоми Осака только-только возобновила тренировки после долгой паузы, после отказа Жабер второй запасной потенциально становится украинка Элина Свитолина (а первой – Анастасия Павлюченкова).

Итоговый турнир WTA состоится в Мексике 10-17 ноября.

Источник — Sport.ua

(14 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    Kanarejka
    online
    Kanarejka, 07.11.2021 21:46
    +2
    Не здивуюсь, ящо Еліна таки попаде на Підсумковий та виграє його
    Ссылка
    c_a_p2
    online
    c_a_p2, 07.11.2021 21:24
    +1
    Ссылка
    Vladdal
    online
    Vladdal, 07.11.2021 21:57
    -1
    Kanarejka, 07.11.2021 21:46
    Не здивуюсь, ящо Еліна таки попаде на Підсумковий та виграє його
    Попробую обойтись без мата.... Видите ли, на Итоговом играют всего восемь спортсменок. Ехать туда какой-то там по счёту запасной - это не то, что даёт шанс на победу. Даже шанс на участие в турнире близок к нолю. Ну, разве что две спортсменки из восьми получат серьёзные травмы.
    Ссылка
    Vladdal
    online
    Vladdal, 07.11.2021 21:36
    -1
    Это успех
    Ссылка
    chevars2ukr.net
    chevars2ukr.net, 07.11.2021 21:46
    -2
    А навіщо туди їхати? Невже станеться якийсь масовий відмінок гравчинь, чи треба їхати за малою копійкою?
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности