Свитолиной приготовиться? Жабер не поедет запасной на Итоговый турнир WTA

Туниска Онс Жабер отказалась от потенциального участия на Итоговом турнире WTA.



27-летняя теннисистка не поедет в Гвадалахару в качестве запасной из-за того ,что не успевает восстановиться от травмы, из-за которой вынуждена была сняться с двух турниров в конце сезона (Москва и Курмайёр).



Учитывая, что Эшли Барти турнир пропускает, а Наоми Осака только-только возобновила тренировки после долгой паузы, после отказа Жабер второй запасной потенциально становится украинка Элина Свитолина (а первой – Анастасия Павлюченкова).

Итоговый турнир WTA состоится в Мексике 10-17 ноября.

I am sorry to announce that I won't be able to go to Guadalajara as an alternate. I need more time to recover and prepare for next season.



I am super proud of achieving my goal and my best ranking in the world: 7! Thank you for your support and see you next year! #TeamOJ pic.twitter.com/rbfAr4Ldu9