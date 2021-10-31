Жабер в запасе. Определились все участницы Итогового турнира WTA

Эстонская теннисистка Анетт Контавейт выиграла финал на турнире в Клуж-Напоке, воспользовавшись последним шансом пробиться на Итоговый турнир WTA в качестве основной участницы.



В случает поражения эстонки в матче за титул восьмая путевка досталась бы туниске Онс Жабер.



Список участниц 2021 WTA Finals:

Арина Соболенко

Барбора Крейчикова

Каролина Плишкова

Мария Саккари

Ига Свёнтек

Гарбинье Мугуруса

Паула Бадоса

Анетт Контавейт

Ранее только Каролина Плишкова и Гарбинье Мугуруса играли на подобных турнирах. Для чешки это будет уже пятое участие подряд. Плишкова – единственная из списка, кто играл в Шэньчжэне два года назад.



Итоговый турнир WTA в этом году состоится в Гвадалахаре 10-17 ноября. Также туда поедут две запасные. Вероятно, это будут Онс Жабер и Анастасия Павлюченкова.



Ранее с турнира снялась первая ракетка мира и лидер Чемпионской гонки Эшли Барти.