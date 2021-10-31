Жабер в запасе. Определились все участницы Итогового турнира WTA

В этом году будет очень много дебютанток

  • 31.10.2021 19:01
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Жабер в запасе. Определились все участницы Итогового турнира WTA
© Getty Images/Global Images Ukraine. Анетт Контавейт

Эстонская теннисистка Анетт Контавейт выиграла финал на турнире в Клуж-Напоке, воспользовавшись последним шансом пробиться на Итоговый турнир WTA в качестве основной участницы.
 
В случает поражения эстонки в матче за титул восьмая путевка досталась бы туниске Онс Жабер.
 
Список участниц 2021 WTA Finals: 

 Арина Соболенко
 Барбора Крейчикова
 Каролина Плишкова
 Мария Саккари
 Ига Свёнтек
 Гарбинье Мугуруса
 Паула Бадоса
 Анетт Контавейт

Ранее только Каролина Плишкова и Гарбинье Мугуруса играли на подобных турнирах. Для чешки это будет уже пятое участие подряд. Плишкова – единственная из списка, кто играл в Шэньчжэне два года назад.
 
Итоговый турнир WTA в этом году состоится в Гвадалахаре 10-17 ноября. Также туда поедут две запасные. Вероятно, это будут Онс Жабер и Анастасия Павлюченкова. 
 
Ранее с турнира снялась первая ракетка мира и лидер Чемпионской гонки Эшли Барти.

Источник — Sport.ua

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