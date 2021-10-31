Контавейт выиграла 2-й титул подряд и добыла путевку на Итоговый турнир WTA

На турнире WTA 250 в Клуж-Напоке состоялся финальный матч.
В поединке за титул Анетт Контавейт из Эстонии (№14 WTA) переиграла Симону Халеп из Румынии (№18 WTA).
Клуж-Напока. Финал
Анетт Контавейт (Эстония) – Симона Халеп (Румыния) – 6:2, 6:3
Благодаря этой победе Контавейт добыла последнюю восьмую путевку на Итоговый турнир, который в этом году пройдет в Мексике. Также с понедельника Анетт дебютирует в первой десятке мирового рейтинга.
Для эстонки это уже четвертый титул в сезоне и второй подряд. В закрытых помещениях Контавейт в этом году не проиграла ни одного матча (15-0).
Источник — Sport.ua
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