Контавейт выиграла 2-й титул подряд и добыла путевку на Итоговый турнир WTA

Анетт уверенно переиграла в финале соревнований в Румынии Симону Халеп

  • 31.10.2021 18:48
  • 949 просмотров
  • 3 комментария
Контавейт выиграла 2-й титул подряд и добыла путевку на Итоговый турнир WTA
© Transylvania Open. Анетт Контавейт и Симона Халеп

На турнире WTA 250 в Клуж-Напоке состоялся финальный матч.
 
В поединке за титул Анетт Контавейт из Эстонии (№14 WTA) переиграла Симону Халеп из Румынии (№18 WTA).
 
Клуж-Напока. Финал
Анетт Контавейт (Эстония) – Симона Халеп (Румыния) – 6:2, 6:3
 
Благодаря этой победе Контавейт добыла последнюю восьмую путевку на Итоговый турнир, который в этом году пройдет в Мексике. Также с понедельника Анетт дебютирует в первой десятке мирового рейтинга.
 
Для эстонки это уже четвертый титул в сезоне и второй подряд. В закрытых помещениях Контавейт в этом году не проиграла ни одного матча (15-0).

Источник — Sport.ua

(8 голосов)

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Комментарии
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    Kanarejka
    Kanarejka, 31.10.2021 19:25
    0
    Монстр
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    dudigo78
    dudigo78, 31.10.2021 19:24
    0
    а я вірив в Анетт. дуже радий за неї. ось що значить пахати пахати і ще раз пахати
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    Александр Науменко
    Александр Науменко, 31.10.2021 18:53
    0
    Браво Анет, спокійно, переконливо, без психів, показала дикунам хто є хто.
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