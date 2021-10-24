Контавейт обыграла россиянку в финале Кубка Кремля

В рамках турнира WTA 500 в Москве состоялся финал.



В матче за титул Анетт Контавейт из Эстонии обыграла россиянку Екатерина Александрову.



Отметим, что Анетт проиграла первый сет и уступала во втором 0:4, но сумела перевернуть игру.



Кубок Кремля. Финал

Анетт Контавейт (Эстония) – Екатерина Александрова (Россия) – 4:6, 6:4, 7:5



Для Контавейт это третий титул в текущем сезоне. Она сохраняет шансы на поездку на Итоговый турнир WTA в Гвадалахару, но для этого нужно брать титул на следующих соревнованиях в Румынии и надеяться, что Онс Жабер не выйдет в полуфинал турнира в Италии.