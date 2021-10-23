Эшли Барти не сыграет на Итоговом турнире WTA

25-летняя австралийская теннисистка Эшли Барти, которая в этом году выиграла четыре титула WTA, заявила о досрочном завершении сезона.
«Это было тяжелое решение, но мне необходимо восстановиться и сконцентрироваться на подготовке к межсезонью. Я не готова ставить ее под угрозу, учитывая текущие ограничения по путешествиям и карантинные правила. Сейчас я полностью сконцентрирована на выступлении в Австралии и хочу сделать все возможное, чтобы выиграть Australian Open», - сказала Барти.
Напомним, ранее стала известна пятая участница Итогового турнира WTA.
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