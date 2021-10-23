Эшли Барти не сыграет на Итоговом турнире WTA

Первая ракетка мира досрочно завершила сезон

  • 23.10.2021 10:35
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Эшли Барти не сыграет на Итоговом турнире WTA
© Getty Images/Global Images Ukraine. Эшли Барти

25-летняя австралийская теннисистка Эшли Барти, которая в этом году выиграла четыре титула WTA, заявила о досрочном завершении сезона.

«Это было тяжелое решение, но мне необходимо восстановиться и сконцентрироваться на подготовке к межсезонью. Я не готова ставить ее под угрозу, учитывая текущие ограничения по путешествиям и карантинные правила. Сейчас я полностью сконцентрирована на выступлении в Австралии и хочу сделать все возможное, чтобы выиграть Australian Open», - сказала Барти.

Напомним, ранее стала известна пятая участница Итогового турнира WTA.

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