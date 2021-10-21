Стала известна пятая участница Итогового турнира WTA

Мария Саккари впервые сыграет на соревнованиях под названием WTA Finals

  • 21.10.2021 20:37
  • 288 просмотров
  • 1 комментарий
Стала известна пятая участница Итогового турнира WTA
© WTA. Мария Саккари

Греческая теннисистка Мария Саккари (№7 WTA) вышла в четвертьфинал турнира WTA 500 в Москве, чем гарантировала себе участие на Итоговом турнире.
 
Отметим, что гречанка победила после отказа Анны Калинской из России, которая ранее выбила украинку Даяну Ястремскую.
 
Второй круг
Мария Саккари (Греция) – Анна Калинская (Россия) – 6:2, 1:0 (отказ)
 
Ранее путевки на Итоговый турнир WTA добыли Эшли Барти, Арина Соболенко, Барбора Крейчикова и Каролина Плишкова.
 
Соревнования под названием WTA Finals состоятся 10-17 ноября в Гвадалахаре.

Источник — WTA

(4 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    ona_proigraet
    ona_proigraet, 21.10.2021 20:40
    0
    ну да, 10-17 октября состоится турнир, конечно
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности