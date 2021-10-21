Стала известна пятая участница Итогового турнира WTA

Греческая теннисистка Мария Саккари (№7 WTA) вышла в четвертьфинал турнира WTA 500 в Москве, чем гарантировала себе участие на Итоговом турнире.
Отметим, что гречанка победила после отказа Анны Калинской из России, которая ранее выбила украинку Даяну Ястремскую.
Второй круг
Мария Саккари (Греция) – Анна Калинская (Россия) – 6:2, 1:0 (отказ)
Ранее путевки на Итоговый турнир WTA добыли Эшли Барти, Арина Соболенко, Барбора Крейчикова и Каролина Плишкова.
Соревнования под названием WTA Finals состоятся 10-17 ноября в Гвадалахаре.
Источник — WTA
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