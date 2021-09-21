Три теннисистки обеспечили себе участие в Итоговом турнире WTA

Женская теннисная ассоциация объявила, что лидер мирового рейтинга Эшли Барти, вторая ракетка мира Арина Соболенко и победительница Ролан Гаррос-2021 Барбора Крейчикова стали первыми теннисистками, которые обеспечили себе участие в Итоговом турнире, который состоится в Гвадалахаре (Мексика).
К ним присоединятся Катерина Синякова, которая квалифицировалась в парном разряде с Крейчиковой, а также японская пара Сюко Аояма / Ена Сибахара, которые дебютируют в финале WTA.
Гвадалахара будет принимать финальный сезон только в этом году. Турнир вернется в Шэньчжэнь с 2022 по 2030 год.
Источник — WTA
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