Три теннисистки обеспечили себе участие в Итоговом турнире WTA

Женская теннисная ассоциация объявила, что лидер мирового рейтинга Эшли Барти, вторая ракетка мира Арина Соболенко и победительница Ролан Гаррос-2021 Барбора Крейчикова стали первыми теннисистками, которые обеспечили себе участие в Итоговом турнире, который состоится в Гвадалахаре (Мексика).



К ним присоединятся Катерина Синякова, которая квалифицировалась в парном разряде с Крейчиковой, а также японская пара Сюко Аояма / Ена Сибахара, которые дебютируют в финале WTA.



Гвадалахара будет принимать финальный сезон только в этом году. Турнир вернется в Шэньчжэнь с 2022 по 2030 год.