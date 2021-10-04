Еще одна теннисистка обеспечила себе участие в Итоговом турнире WTA

Каролина Плишкова выступит в Гвадалахаре

  • 04.10.2021 17:57
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Еще одна теннисистка обеспечила себе участие в Итоговом турнире WTA
© WTA

Чешская теннисистка Каролина Плишкова обеспечила себе участие в Итоговом турнире WTA в Гвадалахаре (Мексика).

Плишкова стала четвертой теннисисткой, которая гарантировала себе попадание на Итоговый турнир. Ранее путевки в Гвадалахару уже завоевали Эшли Барти, Арина Соболенко и Барбора Крейчикова.

Суммарно Плишкова выступит на Итоговом турнире уже в пятый раз за карьеру. Три предыдущих участия для нее заканчивались выходами в полуфинал.

Напомним, Итоговый турнир WTA пройдет с 10 по 17 ноября.

Источник — WTA

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