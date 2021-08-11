Уверенная победа Шахтера, фиаско Колоса по пенальти, Месси переходит в ПСЖ

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за вторник, 10 августа.

1A. Далее – последний барьер. Шахтер и во втором матче обыграл Генк

Донецкий клуб в Киеве оформил выход в плей-офф группового турнира Лиги чемпионов

1B. Все результаты Q3 Лиги чемпионов. Стали известны пары 4-го раунда отбора

Донецкий «Шахтер» во второй раз переиграл «Генк» и вышел в Q4 на «Монако»

1C. Яремчук сделал гол для Бенфики. Португальский клуб уничтожил Спартак в ЛЧ

Четыре безответных гола за два матча побывало в воротах московской команды

2A. Таблица коэффициентов УЕФА. Почти догнали Австрию, но потеряли второй клуб

«Шахтер» сыграет в Q4 квалификации ЛЧ, а «Колос» уже завершил евросезон

2B. Лига чемпионов. Стал известен соперник Шахтера в 4-м раунде квалификации

«Монако», представляющий Францию, во второй раз обыграл «Спарту»

2C. Вернидуб вывел Шериф в Q4 отбора ЛЧ. Харатин и Зубков тоже проходят дальше

Удачный день для украинцев в Лиге чемпионов

3. Учитесь бить пенальти. Колос на выезде не прошел Шахтер из Караганды

Подопечные Костышина повторили путь «Ворсклы» и вылетели из еврокубков

4A. Журналист: Месси подписал контракт с ПСЖ на два года

В договоре прописана опция пролонгации сделки до конца сезона-2023/24

4B. ФОТО. Он взял номер 30. Появились первые фото Месси в футболке ПСЖ

Знаменитый аргентинский футболист переходит в французский клуб

5. ТАЙСОН: «Страдал от расизма в Украине, поэтому отмечаю свои голы так»

Футболист рассказал о манере празднования забитых мячей

6A. Источник: Палкин консультирует московский Спартак

Руководство российского клуба восхищается гендиректором «Шахтера»

6B. АНДРОНОВ – о Палкине: «Не надо искать мозг там, где его нет»

Российский комментатор – об интересе «Спартака» к гендиректору «Шахтера»

7. ЛЕОНЕНКО: «Интересно, кого Ребров возьмет помощниками. Вероятно, испанцев»

Известный эксперт – про вероятное назначение Сергея Реброва главным тренером сборной Украины

8. Россиян дисквалифицировали за допинг, Украина получила серебро Кубка Европы

Иван Банзерук стал серебряным призером Кубка Европы 2015 по ходьбе

9. Монреаль. Ястремская не смогла дожать экс-третью ракетку мира

Даяна в трех сетах проиграла Слоан Стивенс, имея отличные шансы на победу в финальной партии

10. Поражение Шахтера, возвращение Кучука, победа Динамо, Десна в лидерах

Самые интересные события третьего тура УПЛ – в нашем традиционном обзоре