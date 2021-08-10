Поражение Шахтера, возвращение Кучука, победа Динамо, Десна в лидерах

Третий тур, как и первый, оказался урезанным – матч «Минай» - «Колос из-за занятости ковалевцев в еврокубках перенесен на более поздний срок. Третий игровой день в УПЛ принес первое поражение для нового тренера «Шахтера» Роберто Де Дзерби. Состоялось возвращение в «Рух» нового-старого наставника – Леонида Кучука. В центральном поединке тура «Динамо» в гостях минимально одолело «Зарю».

Цифры и факты. Важнейшие события 3-го тура УПЛ

«Искорка» тура

«Черноморец» снова проиграл. В этот раз – «Металлисту-1925». После трех туров в активе подопечных Юрия Мороза – ноль очков и последнее место в таблице. Однако, по утверждению наставника «моряков», в действиях его подопечных в игре против харьковчан была «мужская искорка». Ну, Морозу, конечно же, виднее, однако этой «искорки» все равно не хватило даже для ничьей.

Фаталист тура

Защитнику «Черноморца» Дубко можно лишь посочувствовать. В игре прошлого тура – против «Днепра-1» - Валерий отметился автоголом. И в матче против команды Кривенцова именно «самострел» Дубко склонил чашу весов в пользу «Металлиста-1925». Может, парню нужно в церковь сходить?

Возвращение тура



ФК Рух. Леонид Кучук

После поражения от «Ворсклы» (0:2) в минувшем туре главного тренера «Руха» Ивана Федыка отправили в отставку. На тренерский мостик львовян взошел новый-старый наставник – Леонид Кучук, тренировавший команду два года назад, еще когда она играла в Первой лиге. Шоковая терапия от президента «Руха» Григория Козловского сработала: Кучуку удалось сходу добыть победу, - над «Вересом», - которая стала для «Руха» первой в нынешнем сезоне.

Гол тура

Отличный гол в ворота «Руха» забил Шестаков. Форварду «Вереса» в конце первого тайма удался классный удар почти с угла штрафной площади в самую «девятку» ворот Панькива. Голкипер львовян лишь развел руками.

Сенсация тура



ФК Шахтер

Ослабленная от «перестройки» и потери нескольких ключевых исполнителей «Александрия» и уверенный в себе, потративший свыше сорока миллионов евро на усиление «Шахтер». Казалось, в этом противостоянии все было априори решено. Но в реальности все оказалось не так просто. Александрийцы очень грамотно построили свою игру. В отличие от двух первых соперников «Шахтера» в нынешнем сезоне УПЛ – «Ингульца» и «Львова» - команда Юрия Гуры не стала прижиматься к своим воротам, а старалась «высоко» встречать дончан. К тому же, очень классный матч выдали фланговые защитники гостей – Цуриков и Мирошниченко. Де Дзерби провел серьезную ротацию, дав отдохнуть некоторым игрокам перед ответной игрой против «Генка». И, наверное, поплатился за это. Мудрик и компания в игру не «попали». К тому же, очень неудачно сыграла оборона «горняков». В особенности, Витао. А вот оборона «Александрии», впрочем, как и остальные звенья команды, сыграли на высшем уровне.

Привет тура

Победный (как потом оказалось) гол в ворота «Шахтера» забил полузащитник «Александрии» Ковалец. Кирилл пробил с линии штрафной площади – вроде бы и не сильно, и во «вратарский» угол, но Трубин среагировать не сумел. Ковалец бурно отмечал взятие ворот – приставив обе растопыренные руки к носу. Этим «жестом Буратино» Кирилл приветствовал своих отца и деда, которые находились на трибунах. Отец Кирилла аналогичным приветствием ответил сыну.

Дебют тура

На 75-й минуте матча «Шахтер» - «Александрия» в составе гостей дебютировал Сергей Рыбалка. Для 31-летнего полузащитника это была первая официальная игра с сентября 2019 года, когда он сыграл за турецкий «Сивасспор». После того матча Сергей не играл из-за тяжелой травмы колена. Кстати, в игре против «горняков» Рыбалка снова травмировался – он рассек голову в столкновении с Тете. Матч александрийский «опорник» доигрывал с забинтованной головой.



ФК Шахтер

Слова тура

В этот раз тренер «Шахтера» Де Дзерби не хвалил своих подопечных: «Мы начали игру очень плохо. Мне не понравилось, как игроки ментально подошли к этой игре. Сейчас я считаю очень важным поработать с командой именно в ментальном плане, чтобы игроки подходили к играм с правильным настроем. Виновата вся команда. Я не хочу обвинять кого-то конкретно. Все сыграли очень плохо. Я разочарован сегодня». О своей вине в поражении тренер «горняков» не сказал ни слова…

Фантом тура

«Днепр-1» достаточно оперативно отличился в игре против «Мариуполя». Очередной гол за «днепрян» забил Довбик. В этот раз Артем отличился после розыгрыша углового, добив мяч в сутолоке у ворот Кудрика. Правда, так и не удалось однозначно определить, пересек в том моменте мяч линию ворот, или нет. ВАР и в третьем туре не работал…

Удаление тура

Второй тур подряд «Мариуполь» заканчивает в меньшинстве из-за дисциплинарных наказаний. В этот раз команду подвел Драмбаев. Александр схлопотал две желтые карточки за 16 минут. И обе – по делу. Уходя заблаговременно «отдыхать», полузащитник получил заслуженную порцию «комплиментов» от Остапа Маркевича.

Матч тура



ФК Динамо

В центральном поединке встретились третья и первая по итогам прошлого сезона команды. В минувшем туре и «Заря», и «Динамо» добыли синхронные крупные победы – над «Ингульцом» и «Вересом» соответственно. То есть, подходили к очному противостоянию в весьма неплохом расположении духа. Однако настоящего противостояния как раз и не получилось. Динамовцы, действиями которых руководил ассистент Луческу Карас (сам Мирча остался в Киеве – ему после операции врачи пока что не рекомендуют посещать выезды), практически на протяжении всего матча владели игровым преимуществом. И дважды воплотили его в забитые мячи. Сначала в первом тайме отличился защитник Сирота, замкнувший головой подачу от углового флажка, затем в конце второй половины встречи отличился полузащитник Буяльский, точно пробивший в правый от голкипера угол. Лишь на последних секундах матча хозяева усилиями Фримпонга забили гол престижа.

Пенальти тура

Игра на «Славутич-Арене» имела все основания закончиться более результативно, ведь арбитр назначил сразу два пенальти – в обе стороны. Сначала Анатолий Абдула указал на точку в моменте, когда мяч после удара Буяльского от ноги Имерекова попал в руку защитнику «Зари». Весьма спорное решение. Удар у Де Пены не получился: Шевченко без особых проблем забрал мяч. А вот назначение одиннадцатиметрового у ворота «Динамо» вопросов не вызвало: Сидорчук откровенно снес Кочергина. Однако и в этот раз пенальтисту не повезло: удар Фаворова парировала штанга.

Конфликт тура

Настоящие разборки устроили футболисты «Динамо» за право пробить пенальти у ворота «Зари». Так как штатный пенальтист «бело-синих» Цыганков на тот момент был уже заменен, на эту миссию претендовали Шапаренко и Де Пена. Украинец и уругваец повздорили на повышенных тонах. В итоге мяч оказался у Де Пены. Но пробил он неудачно.

Передача тура

«Ворскла» без особых хлопот разгромила «Львов». Особо усердствовала пара Тиль – Степанюк, на счету которых три из четырех забитых мячей. Очень эффектным получился четвертый гол полтавчан. Тиль мягкой выверенной подачей со штрафного нашел Степанюка, который в два приема отправил мяч точно в дальний угол ворот. Этому шедевру аплодировали даже футболисты «Львова».

Джокер тура

Форвард «Десны» Безбородько вышел на поле в матче против «Ингульца» на 69-й минуте, заменив Гуцуляка. На тот момент счет был ничейным. «Десна» хоть и доминировала, но «Ингулец» временами остро огрызался. Перелом в игру внес именно Безбородько. Денису понадобилось всего 17 минут, чтобы открыть счет: он откликнулся на длинную диагональную передачу с правого края и головой отправил мяч в ворота. Победную точку в игре тоже поставил этот 27-летний нападающий. «Ингулец» увлекся атакой, и хозяева ответили резким контрвыпадом уже в компенсированное время. Безбородько забивал после выхода на свидание с голкипером. В активе Дениса – три гола в трех стартовых турах. В минувшем сезоне на его счету тоже было три гола. Но за 21 поединок. После третьего тура «Десна» единолично возглавляет турнирную таблицу, имея максимум очков – девять.

Символическая сборная тура

Литовка - Цуриков, Дубра, Сирота, Мирошниченко – Тиль, Скляр, Буяльский, Батюшин - Степанюк, Безбородько.