Цифры и факты. Важнейшие события 3-го тура УПЛ

Главные события 3-го тура Премьер-лиги

  • 10.08.2021 11:38
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Цифры и факты. Важнейшие события 3-го тура УПЛ
© ФК Динамо Киев

«Динамо» 15-й раз начинает чемпионат с двух побед.

Киевляне 3-й раз подряд празднуют викторию в гостях у «Зари» (мячи 7-2).

Динамовцы, одержавшие 3-ю победу кряду (мячи 9-1), продлевают свою общую беспроигрышную серию до 19 матчей (+16=3), а гостевую - до 14 (+12=2).

«Динамо» празднует 650-ю викторию в чемпионатах Украины и 30-ю во всех турнирах под руководством Мирчи Луческу (ЧУ - 22, КУ - 2, СК - 1, ЕК - 5).

Бело-синие забивают черно-бело-красным 18 игр кряду.

45-й пенальти не реализовывает «Динамо», 30-й - «Заря».

Виталий Буяльский, 4-й раз поразивший ворота луганчан, забивает 45-й мяч в карьере (ЧУ - 30, КУ - 1, СК - 1, ЕК - 13).

Безвыигрышная серия «Зари» в домашних баталиях с «Динамо» достигает 12 матчей (=5-7).

Черно-бело-красные обновляют личный рекорд, обходясь без ничьих 20 игр подряд (+14-6).

Рэймонд Овусу становится автором 20-го мяча луганчан в домашних поединках с «Динамо». При этом его гол оказывается 100-м, забитым «Зарей» в чемпионатах Украины при Викторе Скрипнике, и 250-м, пропущенным командами Мирчи Луческу в УПЛ.

Рэймонд Овусу прерывает две сухие серии киевлян: общую - на 429-й минуте и гостевую - на 339-й.

«Александрия», которая 4-й раз подряд отобрала очки у «Шахтера» (+2=2), одерживает 30-ю победу на чужих полях.

ФК Александрия

Оранжево-черные продлевают свою безничейную серию до 15 игр (+10-5), а черно-желто-зеленые - до 12 (+4=8), устанавливая новый личный рекорд.

3-й раз поражает ворота горняков Максим Третьяков.

«Десна» одерживает 3-ю победу подряд (мячи 7-1).

Черниговцы устанавливают личный рекорд, продлив домашнюю беспроигрышную серию до 5 матчей (+4=1).

Команды Александра Рябоконя преодолевают 200-очковый рубеж в УПЛ - 202.

50-й поединок в чемпионатах Украины в рядах «Десны» проводит Владислав Калитвинцев.

Два личных антирекорда устанавливает «Ингулец», проигравший в общем 4-й раз кряду (мячи 2-10), а в гостях - 3-й (мячи 1-5).

Красно-желтые вносят еще две поправки в таблицу клубных достижений, обходясь без ничьих 7 игр подряд (+2-5), а на чужих полях - 9 (+2-7).

«Ворскла», впервые нанесшая разгром «Львову», празднует 25-ю крупную викторию в родных стенах.

Руслан Степанюк оформляет 45-й дубль полтавчан в элитном дивизионе. При этом второй его мяч в ворота сине-золотых становится для «Ворсклы» 800-м в чемпионатах Украины, а для самого Руслана - 15-м в УПЛ в рядах бело-зеленых.

Оливье Тиль забивает 10-й мяч полтавчан в домашних баталиях со «Львовом».

Подопечные Анатолия Бессмертного повторяют личный антирекорд, пропуская на чужих полях 8 игр кряду.

Алексей Довгий становится автором 10-го гола сине-золотых в ворота бело-зеленых.

«Рух» обновляет сразу три своих домашних рекорда, продлив победную (мячи 9-2) и голевую серии до 4-х матчей, а безничейную - до 6 (+4-2).

«Верес», заработавший 5-ю кряду «баранку» в гостях (мячи 1-10), терпит 40-е поражение на чужих полях.

«Рекордная» безвыигрышная серия ровенчан достигает 13 матчей (=4-9).

Михаил Шестаков на 639-й минуте прерывает «рекордную» безголевую серию черно-красных.

Игор Йовичевич празднует 10-ю викторию в УПЛ на посту главного тренера «Днепра-1».

СК Днепр-1

Артем Довбик становится автором 10-го гола днепрян в поединках с «Мариуполем».

«Черноморец» терпит 3-е поражение подряд (мячи 2-9), пропуская всякий раз по 3 гола.

200-й матч в чемпионатах Украины проводит Александр Караваев («Динамо»), 50-й - Назарий Русин («Днепр-1»), 1-й - Даниил Варакута, Вадим Мащенко (оба - «Черноморец»), Владислав Клименко и Денис Шостак (оба - «Мариуполь»).

В 6-м для себя клубе элитного дивизиона дебютирует Юрий Панькив («Рух»), в 4-м - Максим Задерака («Металлист 1925»), в 3-м - Юрий Копына («Александрия»), во 2-м - Илья Путра («Черноморец») и Сергей Рыбалка («Александрия»).

30-й мяч в УПЛ забивает Виталий Буяльский, 15-й - Денис Безбородько (первый в ворота «Ингульца») и Олег Голодюк, 1-й - Михаил Шестаков (в 3-й игре), Владислав Бугай, Богдан Вьюнник (оба - в 7-й) и Максим Сирота (в 14-й).

Во 2-й команде элиты открывают голевой счет Олег Голодюк («Металлист 1925») и Виктор Корниенко («Шахтер»).

3-й дубль в чемпионатах Украины делает Руслан Степанюк, 2-й - Денис Безбородько, 1-й - Владислав Бугай (в 7-й игре).

3-й раз подряд не уходит с поля без взятия ворот соперников Руслан Степанюк.

Защитник «Черноморца» Валерий Дубко во втором матче подряд забивает в свои ворота. При этом его гол оказывается 10000-м для хозяев в истории УПЛ.

2-й раз не забивают с «точки» Денис Фаворов (из 8 ударов) и Карлос Де Пена (из 4-х).

3-ю пенальтийскую дуэль из 10 выигрывает Никита Шевченко, 2-ю из 8 - Георгий Бущан.

Дмитрий Резник пропускает 50-й мяч в элитном дивизионе.

1-ю красную карточку в карьере зарабатывает Александр Драмбаев (в 12-м матче).

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Юрий Ляховецкий, Sport.ua

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