ТАЙСОН: «Страдал от расизма в Украине, поэтому отмечаю свои голы так»

Бывший полузащитник «Шахтера» Тайсон, который накануне отличился первым забитым мячом за «Интернасьонал» после возвращения в Бразилию, рассказал, почему отметил взятие ворот соперника особенным жестом с поднятой вверх рукой.

«Я страдал от проявлений расизма в Украине, когда играл за «Шахтер». С тех пор, когда я забиваю гол, там или здесь, я отмечаю его так», - пояснил капитан «Интернасьонала».

“Eu sofri racismo na Ucrânia e toda fez que faço o gol, tanto lá como aqui, faço o gesto de luta contra o racismo”, Taison do @SCInternacional #PorMaisRespeito pic.twitter.com/6uCghNkyQ4 — Observatório Racismo (@ObRacialFutebol) August 8, 2021

Напомним, в ноябре 2019 года болельщики «Динамо» подвергли расистским проявлениям Тайсона и других бразильцев «Шахтера», из-за чего арбитру матча между «динамовцами» и «горняками» Николаю Балакину даже пришлось временно увести команды с поля.

33-летний Тайсон в апреле перешел в «Интернасьонал». С тех пор он провел за команду 14 поединков в рамках всех турниров, отличившись 1 забитым мячом.