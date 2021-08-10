ТАЙСОН: «Страдал от расизма в Украине, поэтому отмечаю свои голы так»

Бывший полузащитник «Шахтера» Тайсон, который накануне отличился первым забитым мячом за «Интернасьонал» после возвращения в Бразилию, рассказал, почему отметил взятие ворот соперника особенным жестом с поднятой вверх рукой.
«Я страдал от проявлений расизма в Украине, когда играл за «Шахтер». С тех пор, когда я забиваю гол, там или здесь, я отмечаю его так», - пояснил капитан «Интернасьонала».
“Eu sofri racismo na Ucrânia e toda fez que faço o gol, tanto lá como aqui, faço o gesto de luta contra o racismo”, Taison do @SCInternacional #PorMaisRespeito pic.twitter.com/6uCghNkyQ4— Observatório Racismo (@ObRacialFutebol) August 8, 2021
Напомним, в ноябре 2019 года болельщики «Динамо» подвергли расистским проявлениям Тайсона и других бразильцев «Шахтера», из-за чего арбитру матча между «динамовцами» и «горняками» Николаю Балакину даже пришлось временно увести команды с поля.
33-летний Тайсон в апреле перешел в «Интернасьонал». С тех пор он провел за команду 14 поединков в рамках всех турниров, отличившись 1 забитым мячом.
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Добре, що цього типа не натуралізували. Паскудний характер і дуже підла поведінка на полі. Ну його вибрики - то головний біль кротів.
Прямо Мартин Лютер Кинг
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Так смешно когда мультимилионеры - мячепинатели строят из себя жертв и борцов против системы
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Свозить бы эту плаксу в Судан, Мавританию иди Мьянму , чтобы он просмотрел там на условия жизни …. Но конечно же это утопия .
Этот борцун и дальше будет имея штат в десяток прислуг строить из себя жертву в Инстаграмме , попивая мартини на своей вилле
Почему Витао тете и другие не страдают а ты бедный прямо жертва?
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