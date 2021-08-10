ТАЙСОН: «Страдал от расизма в Украине, поэтому отмечаю свои голы так»

Футболист рассказал о манере празднования забитых мячей

  • 10.08.2021 10:50
  • 1909 просмотров
  • 12 комментариев
ТАЙСОН: «Страдал от расизма в Украине, поэтому отмечаю свои голы так»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Тайсон

Бывший полузащитник «Шахтера» Тайсон, который накануне отличился первым забитым мячом за «Интернасьонал» после возвращения в Бразилию, рассказал, почему отметил взятие ворот соперника особенным жестом с поднятой вверх рукой.

«Я страдал от проявлений расизма в Украине, когда играл за «Шахтер». С тех пор, когда я забиваю гол, там или здесь, я отмечаю его так», - пояснил капитан «Интернасьонала».

Напомним, в ноябре 2019 года болельщики «Динамо» подвергли расистским проявлениям Тайсона и других бразильцев «Шахтера», из-за чего арбитру матча между «динамовцами» и «горняками» Николаю Балакину даже пришлось временно увести команды с поля.

33-летний Тайсон в апреле перешел в «Интернасьонал». С тех пор он провел за команду 14 поединков в рамках всех турниров, отличившись 1 забитым мячом.

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(7 голосов)

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Комментарии
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    Istm
      Istm, 10.08.2021 11:08
    +1
    бідненький страждатель.
    Добре, що цього типа не натуралізували. Паскудний характер і дуже підла поведінка на полі. Ну його вибрики - то головний біль кротів.
    Ссылка
    Bohdan
    online
      Bohdan, 10.08.2021 11:04
    +2
    Страждав він - заробляв мільйони і постійно вимахувався, виступав проти керівництва і тренерів клубу. Ще на початку переходу в Шахтар замість того, щоб вигнати гімнюха з команди, Маркевич постійно проводив з ним роз'яснювальну роботу.
    Ссылка
    Злобный Енот
    online
      Злобный Енот, 10.08.2021 11:04
    0
    Злобный Енот, 10.08.2021 11:03
    Зиги мечтает?
    Метает?
    Ссылка
    Злобный Енот
    online
      Злобный Енот, 10.08.2021 11:03
    0
    Зиги мечтает?
    Ссылка
    zelia73
    online
      zelia73, 10.08.2021 11:02
    +2
    бедный бедный бибизян
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    dudigo78
    online
      dudigo78, 10.08.2021 11:01
    +3
    давно цього дурачка не було чути. жертва расизму
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    Vitvit
      Vitvit, 10.08.2021 10:59
    +3
    к дополнению ко всему..., а данному сайту больше нечего писать?))) может банан Вам дать?
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    Lesovij7
    online
      Lesovij7, 10.08.2021 10:57
    +5
    А шахтер страдал от твоего характера, как ребенок
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    Yura Юрий
      Yura Юрий, 10.08.2021 10:55
    +8
    Да если бы не Украина, был бы ты не миллионером, а гонял бы мяч во второй лиге Португалии, за еду
    Ссылка
    __Funny_Cat__
    online
      __Funny_Cat__, 10.08.2021 10:54
    +5

    Прямо Мартин Лютер Кинг
    ——-
    Так смешно когда мультимилионеры - мячепинатели строят из себя жертв и борцов против системы
    ——
    Свозить бы эту плаксу в Судан, Мавританию иди Мьянму , чтобы он просмотрел там на условия жизни …. Но конечно же это утопия .
    Этот борцун и дальше будет имея штат в десяток прислуг строить из себя жертву в Инстаграмме , попивая мартини на своей вилле
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    pricolist
    online
      pricolist, 10.08.2021 10:54
    +6
    Бедненький, так страдал, так страдал... сейчас слезу пущу
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    Слабый чемпионат, надо уезжать за границ
      Слабый чемпионат, надо уезжать за гра..., 10.08.2021 10:54
    +7
    Бедный, а может ты страдал потому что ты вел на поле немного с подлянкой?
    Почему Витао тете и другие не страдают а ты бедный прямо жертва?
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