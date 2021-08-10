Монреаль. Ястремская не смогла дожать экс-третью ракетку мира

Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская (№50 WTA) проиграла дебютный матч в рамках хардового турнира WTA 1000 в Монреале.



В матче первого круга одиночного разряда украинка уступила экс-третьй ракетке мира Слоан Стивенс (№62 WTA).



Монреаль. Первый круг

Даяна Ястремская (Украина) – Слоан Стивенс (США) – 4:6, 6:1, 4:6

Матч прошел так, как и ожидалось. Обе теннисистки сейчас находятся далеко не в лучшей своей форме, поэтому не могут стабильно показывать высокий уровень тенниса. В первой партии Ястремская играла очень неровно, пристреляться никак не получалось. Но даже при этом была конкурентная борьба. К сожалению, концовку партии Даяна провалила.





Во втором сете Ястремской удалось поймать ритм и она буквально вынесла соперницу с корта. У Стивенс в этом сете шансов не было от слова совсем, почему-то даже появилась надежда, что Даяна начинает показывать тот уровень, которого от нее все ждут.





Начало третьего сета было неплохим, американка уже почти смирилась с поражение, но стабильности украинке не хватило. При счете 4:2 в свою пользу Даяна на смогла реализовать четыре скрытых сетбола, и это стало началом конца. Чемпионка US Open-2017 выиграла четыре гейма подряд, оформив победу в матче, в котором украинка в сумме выиграла на 5 очков больше. Обидное поражение в поединке, который можно и нужно было выигрывать.



Это была первая встреча теннисисток.



В следующем раунде Стивенс сыграет против лидера посева Арины Соболенко из Беларуси.