Монреаль. Ястремская не смогла дожать экс-третью ракетку мира

Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская (№50 WTA) проиграла дебютный матч в рамках хардового турнира WTA 1000 в Монреале.
В матче первого круга одиночного разряда украинка уступила экс-третьй ракетке мира Слоан Стивенс (№62 WTA).
Монреаль. Первый круг
Даяна Ястремская (Украина) – Слоан Стивенс (США) – 4:6, 6:1, 4:6
Матч прошел так, как и ожидалось. Обе теннисистки сейчас находятся далеко не в лучшей своей форме, поэтому не могут стабильно показывать высокий уровень тенниса. В первой партии Ястремская играла очень неровно, пристреляться никак не получалось. Но даже при этом была конкурентная борьба. К сожалению, концовку партии Даяна провалила.
Во втором сете Ястремской удалось поймать ритм и она буквально вынесла соперницу с корта. У Стивенс в этом сете шансов не было от слова совсем, почему-то даже появилась надежда, что Даяна начинает показывать тот уровень, которого от нее все ждут.
Начало третьего сета было неплохим, американка уже почти смирилась с поражение, но стабильности украинке не хватило. При счете 4:2 в свою пользу Даяна на смогла реализовать четыре скрытых сетбола, и это стало началом конца. Чемпионка US Open-2017 выиграла четыре гейма подряд, оформив победу в матче, в котором украинка в сумме выиграла на 5 очков больше. Обидное поражение в поединке, который можно и нужно было выигрывать.
Это была первая встреча теннисисток.
В следующем раунде Стивенс сыграет против лидера посева Арины Соболенко из Беларуси.
Источник — Sport.ua
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Три роки тому дівчина вигравала турніри ВТА, виносила з корту серйозних суперниць на кшталт Мугурузи. Так, грала здебільшого на натхненні, а не головою, перемагала, тому що все "залітало". Але ж залітало? Пояснити вам, чому залітало? Тому, що у ті часи вона жила тенісом і не відволікалася на дурниці. Що сталося потім, всі ми чудово знаємо.
Не всім дано пройти випробування мідними трубами. Марта, здається, впоралася з цією хворобою, Даяна ж від цього надзвичайно далека. Критикувати її за манеру гри - безглуздо. Це її теніс, з ним вона колись була успішною, і цілком може стати успішною знову. Та й вона далеко в цьому плані не унікальна, дехто з таким стилем тенісу навіть першою ракеткою світу примудрявся ставати. Все ще у Даяни може налагодитися. Але лише за однієї умови - якщо вона знову зробить сенсом власного життя саме теніс.
Прикольно спостерігати зі сторони, як плющить таких же бідолах, яким колись був сам)) Відчуваєш себе філософом 80-го левела))
Пані і панове, ваші очікування - це ваші проблеми. На що ви власне сподівалися? Чесне слово, ніби вперше за Ястремською спостерігаєте)) Та навіть якби в заключній партії було 5-1 і 40-0, шанси на перемогу були б не більше 50 %. Це ж Даяна!))
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