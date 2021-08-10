Монреаль. Ястремская не смогла дожать экс-третью ракетку мира

Даяна в трех сетах проиграла Слоан Стивенс, имея отличные шансы на победу в финальной партии

  • 10.08.2021 20:09
  • 1807 просмотров
  • 14 комментариев
Монреаль. Ястремская не смогла дожать экс-третью ракетку мира
© Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская (№50 WTA) проиграла дебютный матч в рамках хардового турнира WTA 1000 в Монреале.
 
В матче первого круга одиночного разряда украинка уступила экс-третьй ракетке мира Слоан Стивенс (№62 WTA).
 
Монреаль. Первый круг
Даяна Ястремская (Украина) – Слоан Стивенс (США) – 4:6, 6:1, 4:6

Матч прошел так, как и ожидалось. Обе теннисистки сейчас находятся далеко не в лучшей своей форме, поэтому не могут стабильно показывать высокий уровень тенниса. В первой партии Ястремская играла очень неровно, пристреляться никак не получалось. Но даже при этом была конкурентная борьба. К сожалению, концовку партии Даяна провалила.


 
Во втором сете Ястремской удалось поймать ритм и она буквально вынесла соперницу с корта. У Стивенс в этом сете шансов не было от слова совсем, почему-то даже появилась надежда, что Даяна начинает показывать тот уровень, которого от нее все ждут. 


 
Начало третьего сета было неплохим, американка уже почти смирилась с поражение, но стабильности украинке не хватило. При счете 4:2 в свою пользу Даяна на смогла реализовать четыре скрытых сетбола, и это стало началом конца. Чемпионка US Open-2017 выиграла четыре гейма подряд, оформив победу в матче, в котором украинка в сумме выиграла на 5 очков больше. Обидное поражение в поединке, который можно и нужно было выигрывать.
 
Это была первая встреча теннисисток.
 
В следующем раунде Стивенс сыграет против лидера посева Арины Соболенко из Беларуси.

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Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    introvert
    online
      introvert, 10.08.2021 20:59
    +1
    axylinam, 10.08.2021 20:36
    Три последних года коту под хвост,абсолютно никакого прогресса
    Прогрес? Та будьте ж ви нарешті реалістами!
    Три роки тому дівчина вигравала турніри ВТА, виносила з корту серйозних суперниць на кшталт Мугурузи. Так, грала здебільшого на натхненні, а не головою, перемагала, тому що все "залітало". Але ж залітало? Пояснити вам, чому залітало? Тому, що у ті часи вона жила тенісом і не відволікалася на дурниці. Що сталося потім, всі ми чудово знаємо.
    Не всім дано пройти випробування мідними трубами. Марта, здається, впоралася з цією хворобою, Даяна ж від цього надзвичайно далека. Критикувати її за манеру гри - безглуздо. Це її теніс, з ним вона колись була успішною, і цілком може стати успішною знову. Та й вона далеко в цьому плані не унікальна, дехто з таким стилем тенісу навіть першою ракеткою світу примудрявся ставати. Все ще у Даяни може налагодитися. Але лише за однієї умови - якщо вона знову зробить сенсом власного життя саме теніс.
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 10.08.2021 20:36
    0
    Три последних года коту под хвост,абсолютно никакого прогресса
    Ссылка
    sirjoga
    online
      sirjoga, 10.08.2021 20:34
    +4
    Програла бо недостатньо потужно била по м’ячу, треба було ще сильніше лупити,щоб Стівен боялась, що її підстрелять. Подаруйте їй хтось ракетку з чавуну, щоб не гнулась.
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    Vlad Veniamin
    online
      Vlad Veniamin, 10.08.2021 20:27
    0
    Виліт з першого кола - головне стабільність і у Даяночки це гарно виходить .
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    introvert
    online
      introvert, 10.08.2021 20:27
    0

    Прикольно спостерігати зі сторони, як плющить таких же бідолах, яким колись був сам)) Відчуваєш себе філософом 80-го левела))
    Пані і панове, ваші очікування - це ваші проблеми. На що ви власне сподівалися? Чесне слово, ніби вперше за Ястремською спостерігаєте)) Та навіть якби в заключній партії було 5-1 і 40-0, шанси на перемогу були б не більше 50 %. Це ж Даяна!))
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    terhoha
    online
      terhoha, 10.08.2021 20:26
    0
    Александр Ад, 10.08.2021 20:15
    склалось враження.що спецом зліла,щоб спокійно граті пару з зачекавшійся Остапенко
    Не думаю що в парі далеко зайде з такою грою.
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    Aleks
    online
      Aleks , 10.08.2021 20:23
    +1
    21 невынужденные ошибки за один сет, это что-то.
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    Spectra
      Spectra, 10.08.2021 20:18
    +1
    Мертвую Стивенс не смогла обыграть, нечего ей делать на таких турнирах, её максимум 250-тысячники и то не факт!
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    Vlad Ltava
    online
      Vlad Ltava, 10.08.2021 20:18
    +4
    Неймовірна дурепа і лузер . За три роки стала грати набагато гірше і це було ще рік назад . Ілюзії стосовно Ястремської розвіялись , а її чекає друга сотня .
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    vital
    online
      vital, 10.08.2021 20:18
    +2
    Aleks , 10.08.2021 20:15
    Стивенс уже опустила руки, а Даяна взяла и сама вселила в нее уверенность. Ястремская в 18 лет играла гораздо лучше, чем сейчас.
    Це точно, з Женомом у свої 18 це була набагато стабільніша Даяна, ніж у 21.
    Ссылка
    Александр Ад
    online
      Александр Ад, 10.08.2021 20:15
    +1
    склалось враження.що спецом зліла,щоб спокійно граті пару з зачекавшійся Остапенко
    Ссылка
    Aleks
    online
      Aleks , 10.08.2021 20:15
    +2
    Стивенс уже опустила руки, а Даяна взяла и сама вселила в нее уверенность. Ястремская в 18 лет играла гораздо лучше, чем сейчас.
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
      Stanislav Matusevych, 10.08.2021 20:15
    +2
    Немає слів. Точніше, є, але їх тут писати не можна. Роки йдуть, нічого не змінюється. І історія з допінгом ні до чого, адже минулий сезон закінчився зовсім жахливою серією. Жах.
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    Alehandro
    online
      Alehandro, 10.08.2021 20:13
    +3
    Бестолковщина. Переломить игру и уверенно вести дело к победе, при том, что уже и нервы сдавали у Стивенс... и так концовку засрать.
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