АНДРОНОВ – о Палкине: «Не надо искать мозг там, где его нет»

Известный российский комментатор Алексей Андронов прокомментировал информацию о том, что генеральный директор донецкого «Шахтера» Сергей Палкин консультирует московский «Спартак».
«Если это правда, то в «Спартаке» и правда сошли с ума. Во-первых, Палкин генеральный директор. А не спортивный.
Начинал он когда-то с вопроса «А зачем мы возим на выезд 23 игрока и 3-х вратарей? Давайте ровно под заявку на матч возить, чего лишние деньги прожигать». Но с тех пор много воды утекло. Наблатыкался. Действительно, он один из лучших в Восточной Европе.
Но, во-вторых - вся эта «лучшесть» достигнута в чемпионате, не имеющем ничего общего с российским. Где даже при 12 клубах у «Шахтера» было 3 команды-сателлита. Судьи и все остальное. И почти неограниченный бюджет.
Весь этот опыт в «Спартаке» неприменим. Совершенно. Не надо искать мозг там, где его нет (с) В.И.Колосков», - написал Андронов.
Источник — Twitter
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Полузащитник "Шахтера" и молодежной сборной Украины Михаил Мудрик побывал в Москве, где принял участие в съемках видео для YouTubе-канала российских блогеров 2Drots.
Съемки прошли в спорткомлексе с надписями "Вперед, Спартак!" на стенах.
Мудрик принял участие в соревновании по исполнению штрафных ударов на точность. Проигравший должен был сменить прическу или покрасить волосы.
"У нас сегодня объединяется Россия с Украиной, к нам залетает прямиком из "Шахтера" Миха Мудрик", - сказал один из ведущих YouTube-канала в начале видео.
За сутки видео собрало более 800 тысяч просмотров.
Сначала Мудрык, потом Палкин...
ААХХАХАХАХХАХА
я думаю что даже Николо Скира стоял не коленях умоляя палкина взять его на роботу, ты , старый донецкий🐔 и не такое после стекломоя увидишь ?
Ну там разве зенит может подобным "похвастаться"...
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