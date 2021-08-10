АНДРОНОВ – о Палкине: «Не надо искать мозг там, где его нет»

Известный российский комментатор Алексей Андронов прокомментировал информацию о том, что генеральный директор донецкого «Шахтера» Сергей Палкин консультирует московский «Спартак».

«Если это правда, то в «Спартаке» и правда сошли с ума. Во-первых, Палкин генеральный директор. А не спортивный.

Начинал он когда-то с вопроса «А зачем мы возим на выезд 23 игрока и 3-х вратарей? Давайте ровно под заявку на матч возить, чего лишние деньги прожигать». Но с тех пор много воды утекло. Наблатыкался. Действительно, он один из лучших в Восточной Европе.

Но, во-вторых - вся эта «лучшесть» достигнута в чемпионате, не имеющем ничего общего с российским. Где даже при 12 клубах у «Шахтера» было 3 команды-сателлита. Судьи и все остальное. И почти неограниченный бюджет.

Весь этот опыт в «Спартаке» неприменим. Совершенно. Не надо искать мозг там, где его нет (с) В.И.Колосков», - написал Андронов.