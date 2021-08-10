АНДРОНОВ – о Палкине: «Не надо искать мозг там, где его нет»

Российский комментатор – об интересе «Спартака» к гендиректору «Шахтера»

  • 10.08.2021 14:39
  • 1315 просмотров
  • 13 комментариев
АНДРОНОВ – о Палкине: «Не надо искать мозг там, где его нет»
© YouTube. Алексей Андронов

Известный российский комментатор Алексей Андронов прокомментировал информацию о том, что генеральный директор донецкого «Шахтера» Сергей Палкин консультирует московский «Спартак».

«Если это правда, то в «Спартаке» и правда сошли с ума. Во-первых, Палкин генеральный директор. А не спортивный.

Начинал он когда-то с вопроса «А зачем мы возим на выезд 23 игрока и 3-х вратарей? Давайте ровно под заявку на матч возить, чего лишние деньги прожигать». Но с тех пор много воды утекло. Наблатыкался. Действительно, он один из лучших в Восточной Европе.

Но, во-вторых - вся эта «лучшесть» достигнута в чемпионате, не имеющем ничего общего с российским. Где даже при 12 клубах у «Шахтера» было 3 команды-сателлита. Судьи и все остальное. И почти неограниченный бюджет.

Весь этот опыт в «Спартаке» неприменим. Совершенно. Не надо искать мозг там, где его нет (с) В.И.Колосков», - написал Андронов.

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Источник — Twitter

(7 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Петр Яновский
    online
      Петр Яновский, 10.08.2021 14:57
    0
    Mikola12, 10.08.2021 14:53
    Петушара заднеприводная,а что же ты молчишь что гандонов стоя на коленях в кабинете у Палкина,умолял того что бы он взял его на работу в ФК Шахтёр.
    Это тебе Палкин на палке чая рассказывал. Днонецкие просто поражают своей уб...стью.
    Ссылка
    RomanEnakievo
    online
      RomanEnakievo, 10.08.2021 14:57
    +1
    Донецкие и мозг - это слова-антонимы
    Ссылка
    Алексей Голяченко
    online
      Алексей Голяченко, 10.08.2021 14:57
    +1
    А кто-то там про Шкурина писал нам. А тут вот какие карусели да еще сам Палкин фигурирует
    Ссылка
    sahka1981
    online
      sahka1981, 10.08.2021 14:56
    0
    Украинский футболист в Москве снялся в ролике российских YouTube-блогеров (видео)
    Полузащитник "Шахтера" и молодежной сборной Украины Михаил Мудрик побывал в Москве, где принял участие в съемках видео для YouTubе-канала российских блогеров 2Drots.
    Съемки прошли в спорткомлексе с надписями "Вперед, Спартак!" на стенах.
    Мудрик принял участие в соревновании по исполнению штрафных ударов на точность. Проигравший должен был сменить прическу или покрасить волосы.
    "У нас сегодня объединяется Россия с Украиной, к нам залетает прямиком из "Шахтера" Миха Мудрик", - сказал один из ведущих YouTube-канала в начале видео.
    За сутки видео собрало более 800 тысяч просмотров.
    Сначала Мудрык, потом Палкин...
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    n.tkach
    online
      n.tkach, 10.08.2021 14:55
    +2
    Алексеи Андронов в теме
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    __Funny_Cat__
    online
      __Funny_Cat__, 10.08.2021 14:55
    +3
    Mikola12, 10.08.2021 14:53
    Петушара заднеприводная,а что же ты молчишь что гандонов стоя на коленях в кабинете у Палкина,умолял того что бы он взял его на работу в ФК Шахтёр.
    а ты видимо, в это время сидел у палкина под столом вытирая губы?
    ААХХАХАХАХХАХА
    я думаю что даже Николо Скира стоял не коленях умоляя палкина взять его на роботу, ты , старый донецкий🐔 и не такое после стекломоя увидишь ?
    Ссылка
    DK1970
      DK1970, 10.08.2021 14:53
    +5
    По делу сказал
    Ссылка
    __Funny_Cat__
    online
      __Funny_Cat__, 10.08.2021 14:53
    +4
    Слава Чебан, 10.08.2021 14:51
    Объективно? Или просто решил вые**Ся?
    Объективно и по делу!
    Ссылка
    Mikola12
    online
      Mikola12, 10.08.2021 14:53
    -7
    __Funny_Cat__, 10.08.2021 14:43
    Все в точку ! что про палкина ,что про шахтер
    Петушара заднеприводная,а что же ты молчишь что гандонов стоя на коленях в кабинете у Палкина,умолял того что бы он взял его на работу в ФК Шахтёр.
    Ссылка
    sahka1981
    online
      sahka1981, 10.08.2021 14:52
    +6
    "Где даже при 12 клубах у «Шахтера» было 3 команды-сателлита. Судьи и все остальное. И почти неограниченный бюджет."
    Ну там разве зенит может подобным "похвастаться"...
    Ссылка
    cucumber
    online
      cucumber, 10.08.2021 14:51
    +6
    кажется Палкина кто то сливает
    Ссылка
    Слава Чебан
    online
      Слава Чебан, 10.08.2021 14:51
    -9
    __Funny_Cat__, 10.08.2021 14:43
    Все в точку ! что про палкина ,что про шахтер
    Объективно? Или просто решил вые**Ся?
    Ссылка
    __Funny_Cat__
    online
      __Funny_Cat__, 10.08.2021 14:43
    +7
    Все в точку ! что про палкина ,что про шахтер
    Ссылка
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