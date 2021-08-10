Источник: Палкин консультирует московский Спартак

После увольнения с должности спортивного директора Дмитрия Попова, московский «Спартак» обратился к генеральному директору донецкого «Шахтера» Сергею Палкину.

Как сообщает источник, учитывая высокое мнение семьи владельца «Спартака» о системе, выстроенной в «Шахтере», обращение к кандидатуре украинского менеджера выглядит вполне объяснимо.

Возможно, Леонид Федун хотел бы видеть Палкина в структуре «Спартака», однако в ближайшее время этот сценарий маловероятен, потому что менеджер имеет ключевую роль в «Шахтере».

Напомним, в «Шахтере» Палкин работает с 2003 года. Сначала он был назначен на должность финансового директора, а спустя год получил пост генерального директора клуба. За время работы Палкина «Шахтер» 12 раз выиграл чемпионат Украины, девять раз побеждал в национальном Кубке, а в 2009 году выиграл Кубок УЕФА.

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