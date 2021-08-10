Источник: Палкин консультирует московский Спартак

Руководство российского клуба восхищается гендиректором «Шахтера»

  • 10.08.2021 14:04
  • 1463 просмотра
  • 9 комментариев
Источник: Палкин консультирует московский Спартак
© ФК Шахтер Донецк. Сергей Палкин

После увольнения с должности спортивного директора Дмитрия Попова, московский «Спартак» обратился к генеральному директору донецкого «Шахтера» Сергею Палкину.

Как сообщает источник, учитывая высокое мнение семьи владельца «Спартака» о системе, выстроенной в «Шахтере», обращение к кандидатуре украинского менеджера выглядит вполне объяснимо.

Возможно, Леонид Федун хотел бы видеть Палкина в структуре «Спартака», однако в ближайшее время этот сценарий маловероятен, потому что менеджер имеет ключевую роль в «Шахтере».

Напомним, в «Шахтере» Палкин работает с 2003 года. Сначала он был назначен на должность финансового директора, а спустя год получил пост генерального директора клуба. За время работы Палкина «Шахтер» 12 раз выиграл чемпионат Украины, девять раз побеждал в национальном Кубке, а в 2009 году выиграл Кубок УЕФА.

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Источник — Metaratings.ru

(7 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Слабый чемпионат, надо уезжать за границ
      Слабый чемпионат, надо уезжать за гра..., 10.08.2021 14:12
    +1
    Лично для меня картина выглядит так протухшая свинина с угольно-черной корочкой.
    Все идеально
    Ссылка
    Віталій Ткачук
      Віталій Ткачук, 10.08.2021 14:11
    +1
    Мишебратья, чого ж там.
    Ссылка
    __Funny_Cat__
    online
      __Funny_Cat__, 10.08.2021 14:11
    +2
    Максим 777 текст писал ?
    Ссылка
    Артемий Золотарь
    online
      Артемий Золотарь, 10.08.2021 14:09
    0
    Знайшли про що писати ... нема тем.
    Ссылка
    RomanEnakievo
    online
      RomanEnakievo, 10.08.2021 14:09
    +2
    Кто бы сомневался, это же братские клубы
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 10.08.2021 14:08
    0
    Провокационный заголовок
    Ссылка
    Kevko
    online
      Kevko, 10.08.2021 14:07
    +3
    Похоже, сам Палкин текст составлял
    Ссылка
    Bohdan
    online
      Bohdan, 10.08.2021 14:06
    +1
    Дадуть більше грошей, ніж в Шахтарі і перейде в Спартак без угрізєнія совісті.
    Ссылка
    leccinum
    online
      leccinum, 10.08.2021 14:04
    +4
    в заголовке - одно
    в подзаголовке - другое
    в статье - третье
    ... да уж
    Ссылка
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